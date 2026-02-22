Ουκρανία: Ένας νεκρός από τις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις - Καταρρίφθηκαν εκατοντάδες drones

Ρωσικά drones και πύραυλοι έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ενεργειακές υποδομές στην περιοχή της Οδησσού, στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας, προκαλώντας σημαντικές πυρκαγιές, σύμφωνα με την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της χώρας.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον οκτώ διασώθηκαν από τα ερείπια, μετά την επίθεση.

Κτίρια υπέστησαν ζημιές και πυρκαγιές ξέσπασαν σε πέντε περιοχές στα προάστια του Κιέβου μετά την επίθεση, σύμφωνα με την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας την Κυριακή.

Η νέα επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας περιελάμβανε 297 drones και 50 πυραύλους διαφόρων τύπων, εκ των οποίων 274 drones και 33 πυραύλοι καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν. Από τους υπόλοιπους, 14 πυραύλοι και 23 drones χτύπησαν 14 τοποθεσίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Τρεις πυραύλοι δεν εντοπίστηκαν.

Επίσης την Κυριακή, ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χέιλι, εξέφρασε την ελπίδα του να είναι ο πρώτος υπουργός που θα αποστείλει βρετανικά στρατεύματα στην Ουκρανία, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η συνεχιζόμενη σύγκρουση.

Υπενθυμίζεται ότι στις 24 Φεβρουαρίου θα κλείσουν 4 χρόνια από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από Independent