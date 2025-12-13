Ουκρανία: Ένα εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα μετά από ρωσική επίθεση

Ρωσικά drones και πύραυλοι έπληξαν τη νύχτα κρίσιμες ενεργειακές υποδομές σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας, αφήνοντας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 450 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και περισσότερους από 30 πυραύλους, προκαλώντας ζημιές σε δεκάδες πολιτικές εγκαταστάσεις από το βράδυ της Παρασκευής έως το πρωί του Σαββάτου. «Είναι πλέον ξεκάθαρο τι κάνει η Ρωσία. Κάθε της βήμα είναι τρομοκρατία απέναντι στον λαό μας και δεν έχει καμία σχέση με το τέλος του πολέμου», δήλωσε.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν τραυματισμούς αμάχων και σε αρκετές περιοχές διακόπηκε και η υδροδότηση. Ο υπουργός Εσωτερικών Ίχορ Κλιμένκο έκανε λόγο για «επώδυνα πλήγματα» στον ενεργειακό τομέα, με τις περιφέρειες της Οδησσού και του Μικολάιβ να συγκαταλέγονται στις πλέον πληγείσες.

Στην Οδησσό, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Κοινοτήτων και Εδαφικής Ανάπτυξης Ολεξίι Κουλέμπα, στόχος ήταν λιμενικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Πλήγμα δέχθηκε και το λιμάνι της πόλης, όπου ξέσπασε φωτιά σε αποθήκες σιτηρών. Η μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία της Ουκρανίας, η DTEK, ανακοίνωσε ότι υπέστησαν ζημιές 20 υποσταθμοί στην περιοχή, δίνοντας στη δημοσιότητα εικόνες από τις πρώτες εργασίες αποκατάστασης.

Στη Χερσώνα, ολόκληρη η πόλη έμεινε χωρίς ρεύμα, επηρεάζοντας πάνω από 140.000 καταναλωτές, ενώ η παροχή νερού περιορίστηκε σε λίγες ώρες την ημέρα. Στο γειτονικό Μικολάιβ, ο δήμαρχος Ολεξάντρ Σενκέβιτς χαρακτήρισε την επίθεση «από τις σφοδρότερες των τελευταίων ετών», κάνοντας λόγο για πέντε τραυματίες. Στα βόρεια, η περιφέρεια του Τσερνίχιβ δέχθηκε περισσότερα από 30 πλήγματα μέσα σε μία νύχτα.

Οι επιθέσεις σημειώνονται την ώρα που ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ετοιμάζεται να μεταβεί στο Βερολίνο για συνομιλίες με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους αξιωματούχους, στο πλαίσιο της αμερικανικής προσπάθειας για προώθηση ειρηνευτικού σχεδίου. Η Μόσχα έχει εντείνει το τελευταίο διάστημα τα χτυπήματα κατά της ουκρανικής ενεργειακής υποδομής, αξιοποιώντας μαζικούς συνδυασμούς drones και πυραύλων, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Από την πλευρά της, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε περισσότερα από 40 ουκρανικά drones. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, πλήγματα σημειώθηκαν και στην πόλη Σαράτοφ, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Παράλληλα, η Ουκρανία έκανε λόγο για ζημιές σε τρία πλοία τουρκικών συμφερόντων σε λιμάνια της Οδησσού.

Στο διπλωματικό πεδίο, η Γερμανία αναμένεται να φιλοξενήσει νέο γύρο διαβουλεύσεων με τη συμμετοχή ΗΠΑ, Ευρώπης και Ουκρανίας. Η Γαλλία υπογράμμισε ότι απαιτείται κοινό πλαίσιο ενόψει διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, με βασικά αγκάθια το ζήτημα των εδαφών και των εγγυήσεων ασφαλείας.

Την ίδια ώρα, στο μέτωπο των επιχειρήσεων, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σπάνια αντεπίθεση με σημαντικές απώλειες για τις ρωσικές δυνάμεις στην περιφέρεια του Χαρκόβου, ενώ συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες γύρω από το Ποκρόφσκ στο Ντονέτσκ. Οι ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι έχουν ανακτήσει τον έλεγχο τμημάτων της πόλης Κουπιάνσκ, διαψεύδοντας ρωσικούς ισχυρισμούς περί κατάρρευσης του μετώπου.

