Ουκρανία: Δεκαπέντε νεκροί μετά από ρωσικές επιθέσεις

Τουλάχιστον 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, μεταξύ των οποίων 10 νεκροί από επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους σε μια έκθεση κοντά στο Κίεβο, όπου παρουσιάζονταν τεχνολογίες για drones.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι περίπου 100 άτομα τραυματίστηκαν στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας στην έκθεση, στην οποία παρευρίσκονταν εξέχοντα στελέχη του τομέα της άμυνας.

Αλλού, πέντε άτομα σκοτώθηκαν στην ανατολική πόλη Σλοβιάνσκ από ρωσικές βόμβες ολίσθησης.

Στο μεταξύ, μια νυχτερινή ουκρανική επίθεση σκότωσε έξι άτομα και τραυμάτισε 26 στη ρωσική πόλη Κίροφ, που βρίσκεται σε απόσταση άνω των 1.000 χλμ. πίσω από τη γραμμή του μετώπου. Η Ουκρανία επιτέθηκε επίσης σε αποθήκες της «Wildberries» — του μεγαλύτερου διαδικτυακού λιανοπωλητή της Ρωσίας.

Η επίθεση στην Ουκρανία

Μετά τις επιθέσεις κοντά στο Κίεβο, αρχικά εκφράστηκαν φόβοι για την ασφάλεια του συμβούλου του υπουργείου Άμυνας Σεργκέι Μπεσκρέστνοφ, γνωστού και ως «Flash», και της Λιούμπα Σιπόβιτς, η οποία έχει ασχοληθεί με την ανάπτυξη τεχνολογίας για τον ουκρανικό στρατό.

Μετά το περιστατικό, και οι δύο δημοσίευσαν μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επιβεβαιώσουν ότι ήταν καλά, ενώ ο Μπεσκρέστνοφ δήλωσε ότι δεν είχε παρευρεθεί στην εκδήλωση λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά του.

Ο εκπρόσωπος της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, Γιούρι Ιχνάτ, δήλωσε στην ουκρανική τηλεόραση ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν τρεις βαλλιστικοί πύραυλοι, εκ των οποίων μόνο ένας αναχαιτίστηκε.

Αυτή είναι τουλάχιστον η τρίτη φορά, από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022, που μια έκθεση αυτού του είδους έχει δεχτεί επίθεση.

Έχει ξεσπάσει ευρεία κατακραυγή για το γεγονός ότι μια δημόσια εκδήλωση αυτού του είδους πραγματοποιούνταν και, όπως φαίνεται, είχε διαφημιστεί ευρέως.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι το περιστατικό διερευνάται, ενώ ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας ανέφερε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να διαπιστωθεί ποιος αποφάσισε τη διοργάνωση της εκδήλωσης και ποια μέτρα ασφαλείας είχαν ληφθεί.

Πλήγματα στη Ρωσία

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ενός εργοστασίου στην πόλη Κίροφ και αποθηκών στη βορειοδυτική Ρωσία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι χτυπήθηκε «μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις» στο Κίροφ, η οποία προμηθεύει «εξαρτήματα για αεροσκάφη και πυραυλικό εξοπλισμό» που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πεσκόφ: Η Ρωσία περιμένει τις προτάσεις του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Οι επιθέσεις της Παρασκευής εναντίον τουλάχιστον δύο εγκαταστάσεων της Wildberries στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης ήταν οι πιο πρόσφατες από μια σειρά επιθέσεων που σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Οι επιθέσεις κατά της αλυσίδας λιανικής πώλησης έχουν πλήξει μεγάλο αριθμό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εντός της Ρωσίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικούσορ Νταν δήλωσε ότι ένα ρουμανικό μαχητικό F-16 κατέρριψε την Παρασκευή ένα ρωσικό drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο της χώρας.

Οι ρουμανικές αρχές είχαν εκδώσει νωρίτερα προειδοποιήσεις σε διάφορες περιοχές της ανατολικής και νοτιοανατολικής χώρας.

Με πληροφορίες από BBC