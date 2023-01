Ουκρανία: 3 νεκροί από ρωσική επίθεση στην Κοστιαντίνιφκα -Σφοδρές μάχες για τη Βουγλεντάρ

Ρωσική επίθεση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Κοστιαντίνιφκα, στην ανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας, Πάβλο Κιριλένκο, ανέφερε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram ότι τέσσερις πολυκατοικίες και ένα ξενοδοχείο υπέστησαν ζημιές και ότι τα σωστικά συνεργεία και αξιωματούχοι της αστυνομίας έχουν σπεύσει στο σημείο για να «καταγράψουν προσεκτικά άλλο ένα έγκλημα των ρωσικών δυνάμεων κατοχής».

Νωρίτερα σήμερα ο Κιριλένκο είχε δηλώσει ότι 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 7 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα το τελευταίο 24ωρο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες, Παρασκευή, ότι η κατάσταση στο μέτωπο παραμένει «εξαιρετικά οξεία», ιδιαίτερα στο Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όπου η Ρωσία εντείνει επίθεση εν μέσω της πλήρους κλίμακας εισβολής της που άρχισε τον περσινό Φεβρουάριο.

Πόλεμος στην Ουκρανία: Σφοδρές μάχες για τη Βουγλεντάρ

Οι εχθροπραξίες κλιμακώνονται με ουκρανικά στρατεύματα έχουν εμπλακεί σε «άγριες» μάχες με τις ρωσικές δυνάμεις που προσπαθούν να καταλάβουν τη Βουγλεντάρ, στο νοτιοδυτικό τμήμα του Ντονιέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

«Σύντομα, η Βουγλεντάρ μπορεί να γίνει νέα πολύ μεγάλη επιτυχία για εμάς», δήλωσε χθες Παρασκευή ο Ντένις Πουσίλιν, επικεφαλής της περιφέρειας Ντονιέτσκ διορισμένος από τη Μόσχα.

Και οι δύο πλευρές έχουν διεκδικήσει τη «νίκη», ωστόσο για την πόλη εξακολουθεί να δίνεται μάχη, σύμφωνα με το Κίεβο.

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού για τον ανατολικό τομέα Σερχίι Τσερεβάτι επιβεβαίωσε πως δίνονται «άγριες μάχες», διαβεβαιώνονται πως οι Ρώσοι απωθήθηκαν.

Στην πόλη αυτή των ορυχείων, 150 χιλιόμετρα από την Μπαχμούτ, που μέτραγε 15.000 κατοίκους πριν από τη ρωσική εισβολή, βρίσκονται σε εξέλιξη «βάρβαρες» μάχες και ρωσικές δυνάμεις έχουν «εγκατασταθεί στο νοτιοανατολικό και στο ανατολικό τμήμα της πόλης», ανέφερε αξιωματούχος των φιλορωσικών αρχών στην περιφέρεια Ντονιέτσκ, ο Γιαν Γκαγκίν.

«Η περικύκλωση και η μέλλουσα απελευθέρωση» της κοινότητας αυτής θα επιτρέψει να «αλλάξει η ισορροπία δυνάμεων στο μέτωπο» και να ανοίξει ο δρόμος για την εξαπόλυση επίθεσης στην κατεύθυνση των Πόκροβσκ και Κουράχοβε, βορειότερα, σύμφωνα με τον κ. Πουσίλιν.

Οι αρχές της Ουκρανίας ανέφεραν αυτή την εβδομάδα πως οι ρωσικές δυνάμεις, που έχουν αριθμητικό πλεονέκτημα, ενέτειναν τις επιθέσεις τους στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ειδικά στις πόλεις Βουγλεντάρ και Μπαχμούτ — η τελευταία βρίσκεται στο στόχαστρο εδώ και μήνες.

Η ρωσική πλευρά ετοιμάζεται να εξαπολύσει νέα επίθεση την 24η Φεβρουαρίου, όταν θα συμπληρωθεί η επέτειος της εισβολής, δήλωσε ο Ολεξίι Ντανίλοφ, γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας, προσθέτοντας πως αυτό «δεν είναι μυστικό».

Σύμφωνα με το αμερικανικό Institute for the Study of War, η Ρωσία επιδιώκει να «διασκορπίσει» τις ουκρανικές δυνάμεις, προκειμένου να δημιουργήσει «τις συνθήκες για αποφασιστική επιθετική επιχείρηση».

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις και άνδρες της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ κατέλαβαν πρόσφατα τη Σολεντάρ, βόρεια της Μπαχμούτ.

«Οι Ρώσοι προελαύνουν, έχουμε συνεχώς πυρά, νυχθημερόν, προσπαθούν να βρουν αδύναμα σημεία στην άμυνά μας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γιούρι, ουκρανός στρατιώτης, 44 ετών, σε όρυγμα στο Μπαχμούτ.

Με πληροφορίες ΑΠΕ-ΜΠΕ