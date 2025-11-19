Ουκρανία: 25 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, σε ρωσική επίθεση - Δεκάδες αγνοούμενοι

Τουλάχιστον 25 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους τρεις ανήλικοι, σε εκτεταμένη ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στην πόλη Τερνόπιλ της Δυτικής Ουκρανίας το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Η επίθεση έπληξε δύο πολυκατοικίες εννέα ορόφων περίπου 200 χιλιόμετρα από τα πολωνικά σύνορα, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν τουλάχιστον 73 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 15 παιδιά. Σύμφωνα με τον Κλιμένκο, 19 από τα θύματα βρέθηκαν απανθρακωμένα, ενώ 24 άτομα παραμένουν αγνοούμενα. Οι έρευνες στα ερείπια αναμένεται να συνεχιστούν για τουλάχιστον δύο ημέρες.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία εκτόξευσε 476 drones (επιθετικά και παραπλανητικά) και 48 πυραύλους διαφόρων τύπων. Σύμφωνα με το Κίεβο, οι ουκρανικές αεράμυνες αναχαίτισαν όλους εκτός από έξι. Μαχητικά αεροσκάφη F-16 και Mirage-2000 που έχουν παραχωρηθεί από δυτικές χώρες κατέρριψαν τουλάχιστον δέκα πυραύλους.

«Κάθε επίθεση εναντίον της καθημερινής ζωής δείχνει ότι η πίεση στη Ρωσία παραμένει ανεπαρκής», έγραψε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Telegram.

Στην Τουρκία ο Ζελένσκι για διπλωματικές συνομιλίες

Ο Ζελένσκι ταξίδεψε στην Τουρκία για συνάντηση με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Κιέβου να ενισχύσει τη διεθνή πίεση προς τη Μόσχα και να απομονώσει διπλωματικά τον Βλαντίμιρ Πούτιν. «Θα συζητήσουμε όλα όσα μπορούν να οδηγήσουν σε δίκαιη ειρήνη», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι υπάρχουν «νέες κινήσεις» και από την πλευρά των ΗΠΑ.

Η επίθεση σημειώθηκε σε περιοχή της δυτικής Ουκρανίας που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν σχετικά ασφαλής και φιλοξενεί μεγάλο αριθμό εκτοπισμένων από τις εμπόλεμες ζώνες στα ανατολικά και νότια. Παράλληλα, σχεδόν 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πλήγματα σε τρεις ακόμη ουκρανικές περιφέρειες, σύμφωνα με τις αρχές.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στόχος των επιθέσεων ήταν ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις της αμυντικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων αποθηκών μη επανδρωμένων συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς, σε απάντηση, όπως υποστήριξε, σε ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικό έδαφος.

Την ίδια νύχτα, η Ρουμανία απογείωσε δύο Eurofighter Typhoon και δύο F-16, όταν μη επανδρωμένο όχημα εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας του Βουκουρεστίου. Στην Πολωνία, η πολεμική αεροπορία και συμμαχικές δυνάμεις τέθηκαν σε επιφυλακή, ενώ τα αεροδρόμια Ζεσζούφ και Λούμπλιν ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους για να δοθεί προτεραιότητα σε στρατιωτικές πτήσεις.

Επιθέσεις και ζημιές στο Χάρκοβο

Στη βορειοανατολική πόλη Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη της Ουκρανίας, drones έπληξαν πολλαπλές περιοχές, τραυματίζοντας 46 ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο ανήλικες, σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Όλεχ Σινιεχούμποφ. Μεταξύ των κτιρίων που επλήγησαν ήταν τουλάχιστον 16 κατοικίες, ένα σταθμός ασθενοφόρων, σχολείο και άλλες υποδομές μη στρατιωτικού χαρακτήρα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε επίσης ότι η Ουκρανία εκτόξευσε την Τρίτη τέσσερις πυραύλους ATACMS αμερικανικής προέλευσης κατά της πόλης Βορόνεζ. Όλοι, σύμφωνα με το υπουργείο, καταρρίφθηκαν, αλλά τα θραύσματα προκάλεσαν ζημιές σε κατοικία, ορφανοτροφείο και γηροκομείο, χωρίς αναφορές για θύματα.

Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο είχε νωρίτερα επιβεβαιώσει πλήγματα πέραν των συνόρων χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από Associated Press