Ουγκάντα: Τουλάχιστον 16 άνθρωποι πέθαναν από ασιτία

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι πέθαναν από ασιτία τις τελευταίες εβδομάδες στην Καραμότζα, στη βορειοανατολική Ουγκάντα, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία κατέστρεψε τις καλλιέργειες και άφησε χιλιάδες οικογένειες χωρίς τρόφιμα.

Η περιοχή δέχθηκε ελάχιστες ή και καθόλου βροχές από τον Απρίλιο, όταν αρχίζει η περίοδος φύτευσης. Αγρότες λένε ότι έχασαν τη σοδειά τους, καθώς χωράφια με καλαμπόκι, σόργο και σόγια ξεράθηκαν πριν προλάβουν να αποδώσουν.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει διανομή επείγουσας επισιτιστικής βοήθειας. Η πρωθυπουργός Ρομπίνα Ναμπάντζα δήλωσε ότι θα ζητήσει τη Δευτέρα έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο για την αγορά επιπλέον προμηθειών, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των πληγέντων.

Ουγκάντα: Η καταστροφική επισιτιστική κρίση του 2022

Η Καραμότζα έχει βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με σοβαρές ελλείψεις τροφίμων. Το 2022, περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι πέθαναν από ασιτία και ασθένειες που συνδέονταν με τον υποσιτισμό, σύμφωνα με έκθεση επίσημου φορέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η προηγούμενη κρίση είχε προκαλέσει και πολιτική οργή, όταν ο τότε υπουργός Εξωτερικών, Χένρι Οκέλο Οριέμ, αποκάλεσε «ηλίθιους» όσους πέθαναν από την πείνα, λέγοντας ότι η Ουγκάντα διαθέτει εύφορη γη και ευνοϊκό κλίμα και πως οι πολίτες θα έπρεπε να μπορούν να καλλιεργήσουν την τροφή τους.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κρίση δεν οφείλεται μόνο στη φετινή ξηρασία. Η κλιματική αλλαγή, οι αδύναμες βροχοπτώσεις, η αποψίλωση, η υπερβόσκηση και τα παράσιτα στις καλλιέργειες έχουν κάνει την περιοχή πιο ευάλωτη.

Για να μην επαναλαμβάνεται η ίδια κατάσταση κάθε φορά που η ανομβρία παρατείνεται, ζητούν καλύτερη πρόγνωση, επενδύσεις στην άρδευση και καλλιέργειες που αντέχουν περισσότερο στην ξηρασία.

Με πληροφορίες από BBC