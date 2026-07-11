ΔΙΕΘΝΗ

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Διεθνή

Ουγκάντα: Τουλάχιστον 16 άνθρωποι πέθαναν από ασιτία

Παρατεταμένη  ξηρασία κατέστρεψε αγροτικές καλλιέργειες και άφησε χιλιάδες οικογένειες χωρίς τρόφιμα

The LiFO team
The LiFO team
Ουγκάντα: Τουλάχιστον 16 άνθρωποι πέθαναν από ασιτία Facebook Twitter
Παιδί στην Καραμότζα της βορειοανατολικής Ουγκάντας υποβάλλεται σε έλεγχο υποσιτισμού, σε μια περιοχή όπου η επισιτιστική ανασφάλεια και ο υποσιτισμός παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά / Φωτ.: Getty Images
0

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι πέθαναν από ασιτία τις τελευταίες εβδομάδες στην Καραμότζα, στη βορειοανατολική Ουγκάντα, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία κατέστρεψε τις καλλιέργειες και άφησε χιλιάδες οικογένειες χωρίς τρόφιμα.

Η περιοχή δέχθηκε ελάχιστες ή και καθόλου βροχές από τον Απρίλιο, όταν αρχίζει η περίοδος φύτευσης. Αγρότες λένε ότι έχασαν τη σοδειά τους, καθώς χωράφια με καλαμπόκι, σόργο και σόγια ξεράθηκαν πριν προλάβουν να αποδώσουν.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει διανομή επείγουσας επισιτιστικής βοήθειας. Η πρωθυπουργός Ρομπίνα Ναμπάντζα δήλωσε ότι θα ζητήσει τη Δευτέρα έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο για την αγορά επιπλέον προμηθειών, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των πληγέντων.

Ουγκάντα: Η καταστροφική επισιτιστική κρίση του 2022

Η Καραμότζα έχει βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με σοβαρές ελλείψεις τροφίμων. Το 2022, περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι πέθαναν από ασιτία και ασθένειες που συνδέονταν με τον υποσιτισμό, σύμφωνα με έκθεση επίσημου φορέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Η προηγούμενη κρίση είχε προκαλέσει και πολιτική οργή, όταν ο τότε υπουργός Εξωτερικών, Χένρι Οκέλο Οριέμ, αποκάλεσε «ηλίθιους» όσους πέθαναν από την πείνα, λέγοντας ότι η Ουγκάντα διαθέτει εύφορη γη και ευνοϊκό κλίμα και πως οι πολίτες θα έπρεπε να μπορούν να καλλιεργήσουν την τροφή τους.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κρίση δεν οφείλεται μόνο στη φετινή ξηρασία. Η κλιματική αλλαγή, οι αδύναμες βροχοπτώσεις, η αποψίλωση, η υπερβόσκηση και τα παράσιτα στις καλλιέργειες έχουν κάνει την περιοχή πιο ευάλωτη.

Για να μην επαναλαμβάνεται η ίδια κατάσταση κάθε φορά που η ανομβρία παρατείνεται, ζητούν καλύτερη πρόγνωση, επενδύσεις στην άρδευση και καλλιέργειες που αντέχουν περισσότερο στην ξηρασία.

Με πληροφορίες από BBC

 
 
 
Διεθνή

Tags

0

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ ΕΠΟΙΚΟΙ ΙΣΡΑΗΛ ΡΟ ΚΑΝΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Διεθνή / Δυτική Όχθη: Ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι κράτησαν για 90 λεπτά Αμερικανό βουλευτή

«Αν μπορούσαν να κάνουν έναν Αμερικανό βουλευτή να αισθανθεί ανίσχυρος για 90 λεπτά, φανταστείτε πώς αισθάνονται κάθε μέρα οι Παλαιστίνιοι που ζουν υπό κατοχή», δήλωσε ο βουλευτής Ρο Κάνα στους New York Times
THE LIFO TEAM
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΒΑΝΑΣ ΗΠΑ ΚΟΥΒΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Διεθνή / «Σύνδρομο της Αβάνας»: Αποζημιώσεις εκατομμυρίων για τη μυστηριώδη ασθένεια των Αμερικανών διπλωματών

Πράκτορες, διπλωμάτες και οικογένειες Αμερικανών αξιωματούχων νόσησαν σε αποστολές από την Κούβα έως την Κίνα, σε μια υπόθεση που παραμένει ανεξήγητη
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΗΠΑ ΙΡΑΝ ΙΣΡΑΗΛ

Διεθνή / Το Ιράν σχεδίαζε να δολοφονήσει τον Τραμπ, σύμφωνα με ισραηλινές πληροφορίες

Η πληροφορία συνέπεσε με την απόφαση των αμερικανικών αρχών ασφαλείας να επιστρέψει ο Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία με το παλιό Air Force One, το οποίο θεωρείται πιο ασφαλές
THE LIFO TEAM
 
 