Ουγκάντα: Ανακοίνωσε πως δεν έχει πλέον κανέναν μολυσμένο ασθενή με Έμπολα

Η Ουγκάντα ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει πλέον κάποιος ασθενής μολυσμένος από τον ιό Έμπολα στην επικράτεια της, μια και ο τελευταίος έλαβε εξιτήριο από νοσοκομείο έχοντας αποθεραπευτεί την Πέμπτη.

Ωστόσο, η χώρα είναι πλέον υποχρεωμένη να περιμένει 42 ημέρες, κατά τις οποίες δεν θα πρέπει να εντοπιστεί νέο κρούσμα, για να ανακηρυχτεί απαλλαγμένη από τον ιό.

Η τρέχουσα επιδημία της ασθένειας που προκαλεί ο ιός Έμπολα κηρύχτηκε επίσημα τη 15η Μαΐου στη γειτονική ΛΔ Κονγκό, στην επαρχία Ιτουρί (βορειοανατολικά), που γειτονεύει με το Νότιο Σουδάν και με την Ουγκάντα.

Το υπουργείο Υγείας της Ουγκάντας κατέγραψε 20 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα και δυο από τους ασθενείς πέθαναν. Οι υπόλοιποι θεραπεύτηκαν. Τα 15 από τα κρούσματα ήταν άνθρωποι που ταξίδεψαν στη χώρα από τη ΛΔ Κονγκό.

Ουγκάντα: Θα πρέπει να περάσουν 42 ημέρες χωρίς νέο κρούσμα

«Σήμερα, είμαστε ευτυχείς στη μονάδα θεραπείας του Έμπολα του νοσοκομείου Μουλάγκο (σ.σ. στην πρωτεύουσα Καμπάλα), είδαμε τον τελευταίο ασθενή που είχε προσβληθεί από (τον ιό) Έμπολα να φεύγει», είπε στον Τύπο ο υπουργός Υγείας της Ουγκάντας, ο Δρ. Κρις Μπαριομούνσι, έχοντας δίπλα του μεταξύ άλλων την αντιπρόσωπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στη χώρα, τη Δρ. Κασόντε Μουίγκα. Ο αποθεραπευθείς είναι υπήκοος ΛΔ Κονγκό.

«Θα πρέπει πλέον να περάσουν 42 ημέρες», χωρίς νέο κρούσμα «για να επιβεβαιώσουμε ότι νικήσαμε τον Έμπολα», είπε ο υπουργός.

Πρόκειται για χρονικό διάστημα διπλάσιο από αυτό που απαιτείται για την επώαση του ιού στον ανθρώπινο οργανισμό (21 ημέρες), όπως προβλέπουν οι οδηγίες του ΠΟΥ.

Συμπλήρωσε πως εκατοντάδες επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είχαν τεθεί σε απομόνωση για 21 ημέρες και δεν εκδήλωσαν συμπτώματα. «Θα παραμείνουμε σε επαγρύπνηση και θα ενισχύσουμε τα μέτρα κατά μήκος των συνόρων, για να ελαχιστοποιήσουμε ή να αποφύγουμε εντελώς τη διασυνοριακή μετάδοση», σημείωσε ο υπουργός.

«Ο Έμπολα μπορεί να νικηθεί», επέμεινε.

Η Ουγκάντα δεν έχει ανακοινώσει τον εντοπισμό ουδενός νέου κρούσματος από την 22η Ιουνίου.

Ο Έμπολα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική

Στη ΛΔ Κονγκό, επίκεντρο της επιδημίας, έχουν καταγραφτεί ως αυτό το στάδιο πάνω από 2.100 κρούσματα και 828 θάνατοι επισήμως. Αλλά ο ΠΟΥ προειδοποίησε την Τρίτη ότι οι πραγματικές διαστάσεις της επιδημίας μπορεί να είναι από διπλάσιες ως τετραπλάσιες κι ότι εξαπλώνεται πολύ ταχύτερα από κάθε προηγούμενη στην ιστορία.

Στην Ουγκάντα, «η ιχνηλάτηση των επαφών ήταν πολύ αποτελεσματική, όπως και η παρακολούθηση» αυτών στους οποίους προσφέρθηκε θεραπεία, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Σεραβίτ Μπρικ-Λαντέ, σύμβουλος για ζητήματα παγκόσμιας υγείας υπεύθυνη για την ανατολική Αφρική στην πρεσβεία της Γαλλίας στο Ναϊρόμπι.

Η Ουγκάντα αποτελεί «παράδειγμα του πώς μπορεί να ελεγχθεί αληθινά η επιδημία του Έμπολα», έκρινε η ίδια ειδικός.

Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ούτε εμβόλιο, ούτε θεραπεία για το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού, στο οποίο οφείλεται η τρέχουσα επιδημία. Την Τρίτη, ο ΠΟΥ άρχισε μια πρώτη κλινική δοκιμή αντιιικής θεραπείας.

Ο Έμπολα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία πενήντα χρόνια, με τον δείκτη θνητότητας της ασθένειας που προκαλεί να κυμαίνεται μεταξύ του 25% και του 90%, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Στη ΛΔ Κονγκό, η πιο φονική επιδημία είχε στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.300 ανθρώπους επί συνόλου 3.500 κρουσμάτων μεταξύ του 2018 και του 2020.

Ο ιός προκαλεί αιμορραγικό πυρετό και είναι εξαιρετικά μολυσματικός. Μεταδίδεται μέσω σωματικών υγρών των ασθενών, ζωντανών ή νεκρών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ