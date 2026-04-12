Ουγγαρία: Τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών με χαμηλή ενσωμάτωση

Τα πρώτα αποτελέσματα από τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία άρχισαν να ανακοινώνονται, με την ενσωμάτωση να παραμένει ακόμη χαμηλή και την εικόνα να θεωρείται προσωρινή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Εκλογικής Υπηρεσίας, με καταμετρημένο ένα μικρό ποσοστό των ψήφων (της τάξεως του 2,86%), τα κόμματα συγκεντρώνουν:

Fidesz–KDNP (Βίκτορ Όρμπαν): 48,18%

Κόμμα Τίσα (Πέτερ Μαγιάρ): 43,38%

Κίνημα «Η Πατρίδα μας» (Mi Hazánk): 6,11%

Δημοκρατικός Συνασπισμός (DK): 0,74%

Κόμμα του Δικέφαλου Σκύλου (MKKP): 0,57%

Τα δεδομένα αυτά προκύπτουν από πολύ περιορισμένη ενσωμάτωση (περίπου 1 με 3%), γεγονός που σημαίνει ότι δεν επιτρέπουν ακόμη ασφαλή συμπεράσματα για το τελικό αποτέλεσμα.

Εκλογές στην Ουγγαρία: Έκλεισαν οι κάλπες - Ξεκίνησε η καταμέτρηση

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, με την καταμέτρηση των ψήφων να ξεκινά αμέσως μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων. Λίγο μετά τις 20:00 (τοπική ώρα) άρχισαν να δημοσιοποιούνται τα πρώτα αποτελέσματα, ενώ η ροή των στοιχείων αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Αξίζει να αναφερθεί πως η φετινή εκλογική αναμέτρηση ήδη καταγράφεται ως ιστορική, καθώς σημειώθηκε το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στην ιστορία της χώρας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, έως τις 18:30 είχε ψηφίσει το 77,80% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2002, όταν η συμμετοχή είχε φτάσει στο 73,51%.

Παρά το αρχικό προβάδισμα του Fidesz, η χαμηλή ενσωμάτωση δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλείς εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς η αύξηση της ενσωμάτωσης θα δώσει πιο ξεκάθαρη εικόνα για το ποιος θα επικρατήσει και με ποια διαφορά.

Με πληροφορίες από index.hu