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Ουγγαρία: Παραιτείται ο πρόεδρος της χώρας μετά τη συνταγματική αλλαγή

Ο νέος πρωθυπουργός της χώρας είχε ζητήσει επανειλημμένα την παραίτηση του Σούλιοκ

The LiFO team
The LiFO team
ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Facebook Twitter
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας σε ομιλία του στο Κοινοβούλιο / Φωτ.: MTI
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Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας, Τάμας Σούλιοκ, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το αξίωμά του, αφού υπέγραψε τη συνταγματική τροποποίηση που ψήφισε η κυβερνώσα παράταξη Tisza του πρωθυπουργού Πέτερ Μαγιάρ και η οποία προβλέπει την άμεση λήξη της θητείας του.

Η τροπολογία αιτιολογεί την απομάκρυνσή του επικαλούμενη τη «σοβαρή απώλεια εμπιστοσύνης της κοινωνίας» προς το πρόσωπό του. Ο Σούλιοκ είχε εκλεγεί στις αρχές του 2024 από το κοινοβούλιο, όταν την πλειοψηφία διέθετε το εθνικιστικό κόμμα Fidesz του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να επικυρώσει τη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς όφειλε να σεβαστεί τον νόμο. Παράλληλα, όμως, προειδοποίησε ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση πλήττει το κράτος δικαίου στην Ουγγαρία.

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«Η 17η τροποποίηση του Συντάγματος αποτελεί σημείο καμπής για τη συνταγματική δημοκρατία της Ουγγαρίας. Η απομάκρυνση δημόσιων αξιωματούχων με τρόπο που παραβιάζει ανοιχτά το κράτος δικαίου δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο και προκαλεί βαθύ πλήγμα στις συνταγματικές αξίες της δημοκρατίας, της διάκρισης των εξουσιών και του κράτους δικαίου», δήλωσε το Σάββατο.

Η νομοθετική πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια του πρωθυπουργού Πέτερ Μαγιάρ να περιορίσει την επιρροή που διατηρούν κρατικοί αξιωματούχοι οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί κατά τη 16ετή διακυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν. Ο Μαγιάρ ανέλαβε την εξουσία έπειτα από τη σαρωτική εκλογική νίκη του κόμματός του στις εκλογές του Απριλίου.

Από την πλευρά του, ο Όρμπαν επέκρινε τις αλλαγές, γράφοντας στο Facebook ότι «η τυραννία δεν αποτελεί πλέον απειλή αλλά πραγματικότητα» και προειδοποίησε πως «αν αυτό μπορεί να συμβεί στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τότε αύριο κανείς δεν θα είναι ασφαλής».

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Μετά την υπογραφή της τροπολογίας, ο Μαγιάρ ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα καθήκοντα υπηρεσιακού προέδρου θα αναλάβει η πρόεδρος του κοινοβουλίου, Άγκνες Φόρστχοφερ.

«Με αυτές τις αποφάσεις αποκαθιστούμε κάτι που το καθεστώς Όρμπαν προσπαθούσε επί χρόνια να στερήσει από τους Ούγγρους πολίτες: τη βεβαιότητα ότι η εξουσία μπορεί να περιοριστεί, ότι η δημόσια περιουσία μπορεί να ανακτηθεί και ότι το κράτος μπορεί ξανά να υπηρετεί τους πολίτες του», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Η συνταγματική τροποποίηση περιλαμβάνει επίσης όριο 12 ετών για τη θητεία των βουλευτών και θέτει υποχρεωτική ηλικία συνταξιοδότησης τα 70 έτη για τους δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου, εξέλιξη που οδηγεί και στην αποχώρηση του προέδρου του δικαστηρίου, Πέτερ Πόλτ, στενού συμμάχου του Όρμπαν.

Ο Μαγιάρ είχε επανειλημμένα ζητήσει την παραίτηση του Σούλιοκ, κατηγορώντας τον ότι δεν εκπροσωπούσε την εθνική ενότητα και ότι λειτουργούσε προς όφελος του Βίκτορ Όρμπαν και της προηγούμενης κυβέρνησής του.

Με πληροφορίες από Guardian

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