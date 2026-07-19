Ουγγαρία: Παραιτείται ο πρόεδρος της χώρας μετά τη συνταγματική αλλαγή

Ο πρόεδρος της Ουγγαρίας, Τάμας Σούλιοκ, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το αξίωμά του, αφού υπέγραψε τη συνταγματική τροποποίηση που ψήφισε η κυβερνώσα παράταξη Tisza του πρωθυπουργού Πέτερ Μαγιάρ και η οποία προβλέπει την άμεση λήξη της θητείας του.

Η τροπολογία αιτιολογεί την απομάκρυνσή του επικαλούμενη τη «σοβαρή απώλεια εμπιστοσύνης της κοινωνίας» προς το πρόσωπό του. Ο Σούλιοκ είχε εκλεγεί στις αρχές του 2024 από το κοινοβούλιο, όταν την πλειοψηφία διέθετε το εθνικιστικό κόμμα Fidesz του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να επικυρώσει τη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς όφειλε να σεβαστεί τον νόμο. Παράλληλα, όμως, προειδοποίησε ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση πλήττει το κράτος δικαίου στην Ουγγαρία.

(1/3) @DrTamasSulyok signed the 17th Amendment to the constitution. As a result, his term as President of the Republic will end at midnight on 20 July.



In accordance with the constitution, from 20 July onwards, Ágnes Forsthoffer, Speaker of the National Assembly, will… — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) July 18, 2026

Ουγγαρία: Η δήλωση του απερχόμενου προέδρου της χώρας

«Η 17η τροποποίηση του Συντάγματος αποτελεί σημείο καμπής για τη συνταγματική δημοκρατία της Ουγγαρίας. Η απομάκρυνση δημόσιων αξιωματούχων με τρόπο που παραβιάζει ανοιχτά το κράτος δικαίου δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο και προκαλεί βαθύ πλήγμα στις συνταγματικές αξίες της δημοκρατίας, της διάκρισης των εξουσιών και του κράτους δικαίου», δήλωσε το Σάββατο.

Η νομοθετική πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια του πρωθυπουργού Πέτερ Μαγιάρ να περιορίσει την επιρροή που διατηρούν κρατικοί αξιωματούχοι οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί κατά τη 16ετή διακυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν. Ο Μαγιάρ ανέλαβε την εξουσία έπειτα από τη σαρωτική εκλογική νίκη του κόμματός του στις εκλογές του Απριλίου.

Από την πλευρά του, ο Όρμπαν επέκρινε τις αλλαγές, γράφοντας στο Facebook ότι «η τυραννία δεν αποτελεί πλέον απειλή αλλά πραγματικότητα» και προειδοποίησε πως «αν αυτό μπορεί να συμβεί στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τότε αύριο κανείς δεν θα είναι ασφαλής».

The president has been removed from office



Hungarian President Tamás Sulyok signed the 17th constitutional amendment, which provides for the termination of his presidential powers.



The move followed a prolonged political conflict with the country's new government, led by Péter… pic.twitter.com/qXRgFpK4A8 — NEXTA (@nexta_tv) July 18, 2026

Ουγγαρία: Ποιος αναλαμβάνει υπηρεσιακός πρόεδρος

Μετά την υπογραφή της τροπολογίας, ο Μαγιάρ ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα καθήκοντα υπηρεσιακού προέδρου θα αναλάβει η πρόεδρος του κοινοβουλίου, Άγκνες Φόρστχοφερ.

«Με αυτές τις αποφάσεις αποκαθιστούμε κάτι που το καθεστώς Όρμπαν προσπαθούσε επί χρόνια να στερήσει από τους Ούγγρους πολίτες: τη βεβαιότητα ότι η εξουσία μπορεί να περιοριστεί, ότι η δημόσια περιουσία μπορεί να ανακτηθεί και ότι το κράτος μπορεί ξανά να υπηρετεί τους πολίτες του», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Η συνταγματική τροποποίηση περιλαμβάνει επίσης όριο 12 ετών για τη θητεία των βουλευτών και θέτει υποχρεωτική ηλικία συνταξιοδότησης τα 70 έτη για τους δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου, εξέλιξη που οδηγεί και στην αποχώρηση του προέδρου του δικαστηρίου, Πέτερ Πόλτ, στενού συμμάχου του Όρμπαν.

Ο Μαγιάρ είχε επανειλημμένα ζητήσει την παραίτηση του Σούλιοκ, κατηγορώντας τον ότι δεν εκπροσωπούσε την εθνική ενότητα και ότι λειτουργούσε προς όφελος του Βίκτορ Όρμπαν και της προηγούμενης κυβέρνησής του.

Με πληροφορίες από Guardian