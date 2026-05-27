Ουγγαρία: Οι βουλευτές ψήφισαν υπέρ της παραμονής της χώρας ως μέλους του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Οι βουλευτές στην Ουγγαρία ψήφισαν με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της παραμονής της χώρας ως μέλους του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), ανατρέποντας μια απόφαση που είχε λάβει η προηγούμενη κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν.

Η ψηφοφορία της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν η χώρα καταστεί το μοναδικό κράτος-μέλος της ΕΕ που δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του διεθνούς δικαστηρίου, το οποίο έχει ως στόχο τη δίωξη ατόμων που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου, γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Τον Απρίλιο του περασμένου έτους, ο Όρμπαν ανακοίνωσε ότι η Ουγγαρία θα ξεκινούσε τη διαδικασία αποχώρησης από αυτό που χαρακτήρισε ως «πολιτικό δικαστήριο». Έκανε αυτές τις δηλώσεις ενώ φιλοξενούσε στη Βουδαπέστη τον Ισραηλινό ομόλογό του και μακροχρόνιο σύμμαχό του, Μπενιαμίν Νετανιάχου – ο οποίος αποτελεί υποκείμενο εντάλματος σύλληψης του ΔΠΔ.

Αφού εξελέγη με συντριπτική πλειοψηφία τον περασμένο μήνα, ο νέος ηγέτης της χώρας, Πέτερ Μαγιάρ, υποσχέθηκε επανειλημμένα ότι η κυβέρνησή του θα ανακαλέσει την αποχώρηση πριν αυτή τεθεί σε ισχύ στις 2 Ιουνίου. Τη Δευτέρα, η κυβέρνησή του υπέβαλε νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο, θέτοντας σε κίνηση μια ταχεία διαδικασία που οδήγησε 133 από τους 199 βουλευτές να ψηφίσουν υπέρ του νομοσχεδίου.

Ο νόμος πρέπει πλέον να υπογραφεί από τον πρόεδρο Τάμας Σούλιοκ, έναν διορισμένο κατά την εποχή του Όρμπαν, τον οποίο ο Μάγιαρ έχει καλέσει επανειλημμένα να παραιτηθεί.

Παραμένει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο η Ουγγαρία

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το νομοθετικό όργανο του ΔΠΔ χαιρέτισε το σχέδιο της Ουγγαρίας να ανακαλέσει την αποχώρησή της, χαρακτηρίζοντάς το ως «ουσιώδες» για τη διασφάλιση της λογοδοσίας για τα σοβαρότερα εγκλήματα στον κόσμο.

Η στροφή αυτή σηματοδοτεί μια φωτεινή στιγμή για τον ταλαιπωρημένο αυτό θεσμό. Από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία πέρυσι, η κυβέρνησή του έχει εργαστεί σταθερά για να παραλύσει το δικαστήριο με έδρα τη Χάγη, επιβάλλοντας κυρώσεις σε 11 από τους αξιωματούχους του δικαστηρίου. Αρκετοί από τους δικαστές και ο γενικός εισαγγελέας έχουν βρεθεί να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες, από ακυρωμένες πιστωτικές κάρτες έως εξαφανισμένους λογαριασμούς Amazon και Google, σε αυτό που ένας δικαστής περιέγραψε ως «άμεση και κατάφωρη επίθεση» σε ένα από τα πιο εξέχοντα δικαστήρια του κόσμου.

Εδώ και εβδομάδες, ο Μαγιάρ είχε καταστήσει σαφές ότι το κόμμα του, το Tisza, θα εργαζόταν για να διασφαλίσει ότι η Ουγγαρία, ιδρυτικό μέλος της συνθήκης του ΔΠΔ, δεν θα εντασσόταν στις τάξεις χωρών, όπως η Κίνα, το Ισραήλ, η Ρωσία και οι ΗΠΑ, που αρνούνται να αναγνωρίσουν τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου.

Η νομοθετική πράξη αυτής της εβδομάδας χαρακτήρισε την απόφαση ως μέτρο που αποσκοπεί στη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επισημαίνοντας ότι «είναι απαραίτητο όσοι διαπράττουν τα σοβαρότερα διεθνή εγκλήματα να λογοδοτούν ενώπιον ενός διεθνούς δικαστικού φόρουμ».

Το ένταλμα σύλληψης του Νετανιάχου

Η αναίρεση της αποχώρησης από το ΔΠΔ θα σήμαινε ότι ο Νετανιάχου θα συλλαμβανόταν αν βρισκόταν στη χώρα, δήλωσε ο Μαγιάρ στους δημοσιογράφους τον περασμένο μήνα, υποδηλώνοντας ότι το τέλος της θητείας του Όρμπαν στην εξουσία σήμαινε ότι το Ισραήλ είχε χάσει έναν από τους πιο πιστούς συμμάχους του στην Ευρώπη.

«Πιστεύω ότι αν η χώρα είναι μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και ένα πρόσωπο που καταζητείται από το δικαστήριο εισέλθει στο έδαφός μας, τότε αυτό το πρόσωπο πρέπει να τεθεί υπό κράτηση», δήλωσε ο Μαγιάρ.

Το 2024, το ΔΠΔ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του Νετανιάχου για κατηγορίες εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου – συμπεριλαμβανομένης της πείνας ως μεθόδου πολέμου – στον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα. Το γραφείο του απέρριψε τις «ψευδείς και παράλογες» κατηγορίες του δικαστηρίου, χαρακτηρίζοντάς τες ως τροφοδοτούμενες από αντισημιτισμό και ως πολιτικά υποκινούμενη πρακτική «ενός μεροληπτικού και διακριτικού πολιτικού οργάνου».

Τον Ιούλιο του περασμένου έτους, μια επιτροπή δικαστών του ΔΠΔ αποφάνθηκε ότι η Ουγγαρία δεν είχε συμμορφωθεί με τη νομική της υποχρέωση να συλλάβει τον Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Βουδαπέστη. Σημειώνοντας ότι η υποχρέωση συνεργασίας είχε καταστεί επαρκώς σαφής στην Ουγγαρία, οι δικαστές δήλωσαν ότι «η μη σύλληψη υπόπτων υπονομεύει σοβαρά την ικανότητα του δικαστηρίου να εκτελέσει την αποστολή του».

Πριν από την επίσκεψη, η Ουγγαρία δεν είχε εκφράσει καμία ανησυχία σχετικά με τα εντάλματα σύλληψης στο δικαστήριο, σημείωσαν οι δικαστές: «Η Ουγγαρία δεν συνεργάστηκε με το δικαστήριο πριν ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κ. Νετανιάχου και, αντίθετα, αποφάσισε να αρνηθεί μονομερώς τη συνεργασία».

Με πληροφορίες από Guardian