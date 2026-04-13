Ουγγαρία: Ο viral χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας της χώρας μετά τη νίκη του Πέτερ Μαγιάρ

Σε γιορτινό κλίμα ξημέρωσε η Ουγγαρία, με χιλιάδες πολίτες να κατακλύζουν τους δρόμους και να στήνουν ένα αυθόρμητο, ολονύχτιο πάρτι μετά τη σαρωτική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ απέναντι στον Βίκτορ Όρμπαν.

Το εκλογικό αποτέλεσμα σηματοδοτεί το τέλος μιας 16ετούς πολιτικής κυριαρχίας και έχει πυροδοτήσει κύμα ενθουσιασμού σε μεγάλο μέρος της ουγγρικής κοινωνίας.

Οι υποστηρικτές του Tisza γιόρτασαν μέχρι τα ξημερώματα, με τραγούδια, χορό και συνθήματα στους δρόμους της πρωτεύουσας, βλέποντας τη νίκη ως μια νέα αρχή για τη χώρα και την επιστροφή σε πιο ευρωπαϊκή πορεία.





Viral ο χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας της Ουγγαρίας

Μάλιστα, ξεχωριστή αίσθηση προκάλεσε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Χέγκεντους Ζολτ, ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας του Πέτερ Μαγιάρ και βασικός υποψήφιος για το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Υγείας.

Στο στιγμιότυπο, που καταγράφηκε από δημοσιογράφο του RTL Νοέμι Ζαλαβάρι, εμφανίζεται να πανηγυρίζει ξέφρενα πάνω στη σκηνή, χορεύοντας και γιορτάζοντας τη μεγάλη εκλογική νίκη.

Το βίντεο έχει ήδη ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο προβολές στο Instagram, συγκεντρώνοντας χιλιάδες αντιδράσεις.



