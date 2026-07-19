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Ουγγαρία: Ο πρωθυπουργός θα ζητήσει από την Τζούντιτ Πόλγκαρ να αναλάβει πρόεδρος της χώρας 

H Πόλγκαρ θεωρείται ευρέως ως η σπουδαιότερη σκακίστρια όλων των εποχών

The LiFO team
The LiFO team
ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΖΟΥΝΤΙΤ ΠΟΛΓΚΑΡ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Jesse Grant/Getty Images for Netflix
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Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πίτερ Μαγιάρ δήλωσε την Κυριακή ότι θα ζητήσει από την Τζούντιτ Πόλγκαρ, η οποία θεωρείται ευρέως ως η μεγαλύτερη σκακίστρια όλων των εποχών, να αναλάβει τον κατά κύριο λόγο τιμητικό ρόλο της επόμενης Προέδρου της Ουγγαρίας.

H Πόλγκαρ θεωρείται ίσως η σπουδαιότερη σκακίστρια όλων των εποχών.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ανέφερε ότι η 49χρονη Πολγκάρ θα μπορούσε να συμβολίζει την ενότητα του έθνους και ότι τη Δευτέρα θα συναντηθεί μαζί της για να τη ρωτήσει αν θα δεχτεί την υποψηφιότητα.

Το Σάββατο ο απερχόμενος πρόεδρος Τάμας Σούλιοκ υπέγραψε τη συνταγματική τροπολογία που ενέκρινε στο κοινοβούλιο το κόμμα Tisza του Μαγιάρ, με την οποία τερματίζεται η θητεία του.

Η Τζούντιτ Πόλγκαρ και οι δύο αδελφές της, η Σούζαν και η Σοφία, μαζί με την Ιλντίκο Μαντλ ήταν η γυναικεία ομάδα που κέρδισε την Ολυμπιάδα Σκακιού του 1988, τερματίζοντας την κυριαρχία των Σοβιετικών. Η Τζούντιτ έπαιζε σε τουρνουά με άνδρες σκακιστές και έγινε μία από τις κορυφαίες σκακίστριες, σε ένα άθλημα όπου κυριαρχούσαν οι άνδρες. Θεωρείται η πιο ταλαντούχα σκακίστρια και είναι η μοναδική γυναίκα που έχει ξεπεράσει το όριο των 2700 βαθμών στη βαθμολογία (Elo).

Τον Φεβρουάριο η πλατφόρμα Netflix πρόβαλε ένα ντοκιμαντέρ για την Πόλγκαρ, το «Η βασίλισσα του σκακιού».

«Θα την συναντήσω αύριο και θα την ρωτήσω αν είναι έτοιμη να υπηρετήσει την πατρίδα από έναν νέο ρόλο, μέχρι να εγκριθεί το νέο σύνταγμα», ανέφερε ο Μαγιάρ. «Το όνομα της Τζούντιτ Πόλγκαρ είναι συνώνυμο με το ταλέντο και την επιμονή εδώ και δεκαετίες».

Η Πόλγκαρ δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε ένα αίτημα το πρακτορείου Reuters για κάποιο σχόλιο.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ
 

 
 
 
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