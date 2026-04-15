Ουγγαρία: Ο Πέτερ Μαγιάρ σχεδιάζει να αναστείλει τα κρατικά ΜΜΕ - Τα χαρακτήρισε «μηχανή προπαγάνδας»

Ο εκλεγμένος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, δεσμεύτηκε να αναστείλει την ειδησεογραφική κάλυψη των κρατικών μέσων ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντάς τα ως «μηχανή προπαγάνδας», όταν η κυβέρνησή του αναλάβει τα καθήκοντά της γύρω στα μέσα Μαΐου.

Ο Μαγιάρ, η συντριπτική εκλογική νίκη του οποίου την Κυριακή έθεσε τέλος στα 16 χρόνια διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν, παρουσίασε λεπτομερώς τα σχέδιά του για την αναστολή αυτή, κατά τη διάρκεια δύο τεταμένων συνεντεύξεων που παραχώρησε στο κρατικό ραδιόφωνο και την κρατική τηλεόραση την Τετάρτη.

Οι εμφανίσεις αυτές σηματοδότησαν την πρώτη του πρόσκληση να συμμετάσχει στα κρατικά μέσα ενημέρωσης σε 18 μήνες, είπε ο Μαγιάρ, σε έντονη αντίθεση με τις τακτικές εμφανίσεις του Όρμπαν.

Κατά των δημόσιων μέσων ενημέρωσης της Ουγγαρίας ο Πέτερ Μαγιάρ

Ο νέος ηγέτης χρησιμοποίησε τις συνεντεύξεις για να αντιμετωπίσει τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την κάλυψή τους, κατηγορώντας τα ότι διαδίδουν φόβο και ψέματα και συγκρίνοντας την κάλυψή τους με την προπαγάνδα της Βόρειας Κορέας και της Γερμανίας της ναζιστικής εποχής. «Κάθε Ούγγρος αξίζει ένα δημόσιο μέσο ενημέρωσης που μεταδίδει την αλήθεια», δήλωσε ο Μαγιάρ στο κρατικό ραδιόφωνο Kossuth.

Είπε ότι η κυβέρνησή του θα ψηφίσει έναν νέο νόμο για τον Τύπο και θα δημιουργήσει μια αρχή μέσων ενημέρωσης με στόχο να επιτρέψει στα κρατικά μέσα ενημέρωσης «να κάνουν πραγματικά αυτό που πρέπει να κάνουν».

Η κρατική αρχή μέσων ενημέρωσης αντέδρασε στις ισχυρισμούς του Μαγιάρ ότι αποκλείστηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, λέγοντας ότι είχε απευθύνει πολλές προσκλήσεις στον Μαγιάρ και στο κόμμα του.

Η οργάνωση «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» έχει επανειλημμένα εκφράσει ανησυχίες σχετικά με το τοπίο των μέσων ενημέρωσης στην Ουγγαρία, όπου οι υποστηρικτές του κόμματος Fidesz του Όρμπαν ελέγχουν περίπου το 80% των μέσων ενημέρωσης της χώρας, ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιούνται εδώ και καιρό ως φωνητικό όργανο της κυβέρνησης Όρμπαν.

Ο Μαγιάρ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τις συνεντεύξεις: «Μόλις γίναμε μάρτυρες των τελευταίων ημερών μιας προπαγανδιστικής μηχανής. Μετά τη συγκρότηση της κυβέρνησης Tisza, θα αναστείλουμε τις ειδησεογραφικές υπηρεσίες των «δημόσιων» μέσων ενημέρωσης έως ότου αποκατασταθεί ο δημόσιος χαρακτήρας τους».

Ο εκλεγμένος πρωθυπουργός επανέλαβε επίσης το αίτημά του προς τον πρόεδρο της Ουγγαρίας, Τάμας Σούλιοκ, υποστηρικτή του Όρμπαν, να παραιτηθεί κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ των δύο την Τετάρτη. «Του επανέλαβα ότι, στα μάτια μου και στα μάτια του ουγγρικού λαού, δεν είναι άξιος να ενσαρκώνει την ενότητα του ουγγρικού έθνους, ανίκανος να διασφαλίσει τον σεβασμό του νόμου», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι ο Σούλιοκ συμφώνησε να «εξετάσει» τα επιχειρήματά του. «Είπα στον πρόεδρο… ότι ο ουγγρικός λαός ψήφισε για αλλαγή καθεστώτος».

Με πληροφορίες από Guardian