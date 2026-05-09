Ουγγαρία: Ο Πέτερ Μαγιάρ ορκίστηκε νέος πρωθυπουργός της χώρας

Ο Πέτερ Μαγιάρ ανέλαβε επίσημα την πρωθυπουργία της Ουγγαρίας, βάζοντας τέλος στην 16ετή διακυβέρνηση Όρμπαν.

Ο Πέτερ Μαγιάρ κάλεσε τους πολίτες να «γράψουν μαζί την ιστορία της χώρας» και να «περάσουν την πύλη της αλλαγής καθεστώτος», με την ορκωμοσία του να έρχεται έναν μήνα μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη του κόμματός του στις κοινοβουλευτικές εκλογές.

Η εκλογή του προκάλεσε ενθουσιασμό στη Βουδαπέστη, καθώς τερματίζεται μια πολιτική περίοδο που είχε καταστήσει τον Βίκτορ Όρμπαν πρότυπο για την παγκόσμια ακροδεξιά.

Το πλήθος συγκεντρώθηκε έξω από το κοινοβούλιο, παρακολουθώντας την τελετή σε γιγαντοοθόνες και χειροκροτώντας την εμφάνιση του νέου πρωθυπουργού, ενώ αποδοκίμαζε βουλευτές της απερχόμενης παράταξης.

Φωτ. Πέτερ Μαγιάρ / EPA

Ουγγαρία: Βίντεο από τη στιγμή της ορκομωσίας του Πέτερ Μαγιάρ

Πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο περιέγραψαν τη στιγμή ως ιστορική και συναισθηματικά φορτισμένη, μιλώντας για μια νέα ελπίδα μετά από χρόνια πολιτικής απογοήτευσης.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της τελετής ανακοινώθηκε και η επαναφορά της σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κοινοβούλιο, η οποία είχε αφαιρεθεί το 2014.

Ο Μαγιάρ, ο οποίος ηγήθηκε μιας εκλογικής ανατροπής με 141 έδρες στις 199, έχει δεσμευτεί να αναδιαμορφώσει τους θεσμούς που διαμόρφωσε ο Όρμπαν κατά τη διάρκεια της πολυετούς διακυβέρνησής του και να αποκαταστήσει τις σχέσεις της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρά το κλίμα αισιοδοξίας, η νέα κυβέρνηση αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, όπως την οικονομική στασιμότητα και τις βαθιές θεσμικές αλλαγές που απαιτούνται.

Με πληροφορίες από Guardian