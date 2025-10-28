Ουγγαρία: Το νέο «αντιουκρανικό» μέτωπο περιλαμβάνει Τσεχία και Σλοβακία

Η Ουγγαρία στοχεύει να ενώσει τις δυνάμεις της με την Τσεχία και τη Σλοβακία για να σχηματίσει μια σκεπτικιστική συμμαχία έναντι της Ουκρανίας στην ΕΕ, όπως δήλωσε στο POLITICO κορυφαίος πολιτικός σύμβουλος του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Βίκτορ Όρμπαν ελπίζει να συνεργαστεί με τον Αντρέι Μπάμπις, του οποίου το δεξιό λαϊκιστικό κόμμα κέρδισε τις πρόσφατες κοινοβουλευτικές εκλογές στην Τσεχία, και με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, προκειμένου να συντονίσουν τις θέσεις τους ενόψει των συναντήσεων των ηγετών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και «off the records» συναντήσεις στις Βρυξέλλες, ανέφερε σχετικά ο σύμβουλος του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας.

Αν και η δημιουργία μιας σταθερής πολιτικής συμμαχίας δεν είναι ακόμη δεδομένη, η σύστασή της θα μπορούσε να εμποδίσει σημαντικά τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξει οικονομικά και στρατιωτικά την Ουκρανία, πάγια θέση της από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Ουγγαρία: Αισιόδοξη για τη «συμμαχία» κατά της Ουκρανίας

«Νομίζω ότι θα συμβεί, και όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται ολοένα και πιο διακριτό» δήλωσε ο πολιτικός διευθυντής του γραφείου του Βίκτορ Όρμπααν, Balázs Orbán, όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα μια σκεπτικιστική προς την Ουκρανία συμμαχία, να αρχίσει να ενεργεί ως μπλοκ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. «Λειτούργησε πολύ καλά κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής κρίσης. Έτσι καταφέραμε να αντισταθούμε» είπε για τη λεγόμενη ομάδα Visegrad 4, που αποτελείται από την Ουγγαρία, την Τσεχία, τη Σλοβακία και την Πολωνία, σε μια εποχή που το ευρωσκεπτικιστικό Κόμμα Νόμου και Δικαιοσύνης ήταν στην εξουσία στη Βαρσοβία μετά το 2015.

Ο τότε πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ματέους Μοραβιέτσκι, ηγήθηκε της προσπάθειας ως το μεγαλύτερο μέλος της συμμαχίας, με την ομάδα «V4» να προωθεί πολιτικές υπέρ της οικογένειας και «ισχυρά εξωτερικά σύνορα» για την ΕΕ, και να αντιτίθεται σε οποιαδήποτε υποχρεωτική μετεγκατάσταση μεταναστών μεταξύ των χωρών μελών. Η συμμαχία Visegrad 4 διαλύθηκε μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς η Βαρσοβία τάχθηκε υπέρ των κυρώσεων στη Μόσχας, με την Ουγγαρία να κινείται αντίστροφα

Μια νέα συμμαχία Βίσεγκραντ θα αριθμούσε τρία και όχι τέσσερα μέλη. Ο σημερινός κεντροδεξιός πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, είναι ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας και είναι απίθανο να συνάψει οποιαδήποτε συμμαχία με τον Όρμπαν. Ο Φίτσο και ο Μπάμπις, ωστόσο, έχουν επαναλάβει τις απόψεις του Ούγγρου ηγέτη για την Ουκρανία, ζητώντας διάλογο με τη Μόσχα αντί για οικονομική πίεση.

Ο Μπάμπις έχει επικριθεί για τη δημόσια σκεπτικιστική του στάση όσον αφορά την υποστήριξη περαιτέρω ευρωπαϊκής βοήθειας προς το Κίεβο, με τον σημερινό υπουργό Εξωτερικών της Τσεχίας να προειδοποιεί σε συνέντευξή του στο POLITICO ότι ο Τσέχος πρωθυπουργός θα ενεργούσε ως «μαριονέτα» του Όρμπαν στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Παρόλα αυτά, η αναδιάρθρωση της συμμαχίας του Βίσεγκραντ ενδέχεται να χρειάζεται χρόνο. Αν και επανεκλέχθηκε πρωθυπουργός της Σλοβακίας το 2023, ο Φίτσο δεν προχώρησε σε επίσημη συμμαχία με τον Ούγγρο ηγέτη σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής. Ο Μπάμπις δεν έχει ακόμη σχηματίσει κυβέρνηση μετά την πρόσφατη εκλογική νίκη του κόμματός του.

Ουγγαρία: Ο Ζελένσκι μιλάει για εκεχειρία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν στο τέλος της εβδομάδας για να συζητήσουν σχετικά με τις λεπτομέρειες ενός σχεδίου εκεχειρίας.

«Δεν πρόκειται για ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου. Πρώτα απ΄όλα απαιτείται μια εκεχειρία» είπε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους. «Αυτό το σχέδιο είναι για να ξεκινήσει η διπλωματία...Οι σύμβουλοί μας θα συναντηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, συμφωνήσαμε για την Παρασκευή ή το Σάββατο. Θα συζητήσουν τις λεπτομέρειες του σχεδίου αυτού» πρόσθεσε.

Νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για ειρηνευτικές συνομιλίες οπουδήποτε εκτός από τη Ρωσία και την Λευκορωσία, εάν αυτές οι συνομιλίες τερματίσουν τον πόλεμο, αλλά ότι οι δυνάμεις του «δεν θα κάνουν βήματα πίσω» στο πεδίο της μάχης για να παραχωρήσουν εδάφη.

Με πληροφορίες από Poltiico