Ουγγαρία: Έφοδος στο κέντρο δεδομένων του κόμματος Όρμπαν για υπόθεση διαφθοράς

Η ουγγρική εισαγγελία έκανε έφοδο την Τρίτη σε κέντρο δεδομένων που φιλοξενεί τους διακομιστές του κόμματος Fidesz του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, στο πλαίσιο έρευνας για υπεξαίρεση και άλλα πιθανά αδικήματα.

Η υπόθεση συνδέεται με το Εθνικό Πολιτιστικό Ταμείο της Ουγγαρίας, ωστόσο οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες, λέγοντας ότι αυτό θα μπορούσε να βλάψει την έρευνα. Δεν έγινε επίσης σαφές ποια ακριβώς εγκατάσταση ερευνήθηκε στην κομητεία Μπατς-Κίσκουν, στα νότια της χώρας.

Το Fidesz ανακοίνωσε ότι ερευνητές εμφανίστηκαν αιφνιδιαστικά στο κέντρο δεδομένων και επιχείρησαν να κατασχέσουν ολόκληρο το σύστημα επικοινωνιών και τις βάσεις δεδομένων του κόμματος. Υποστήριξε ακόμη ότι δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη ενέργεια στην Ουγγαρία από το 1990, όταν κατέρρευσε το κομμουνιστικό καθεστώς.

Η έφοδος έρχεται λίγους μήνες μετά την ήττα του Όρμπαν, ο οποίος κυβέρνησε επί 16 χρόνια και περιέγραφε το πολιτικό του μοντέλο ως «ανελεύθερη δημοκρατία». Την εξουσία ανέλαβε ο Πέτερ Μαγιάρ, επικεφαλής του συντηρητικού και φιλοευρωπαϊκού κόμματος Tisza, με την υπόσχεση ότι θα ξηλώσει τα δίκτυα εξουσίας που άφησε πίσω του ο προκάτοχός του.

Ο Μαγιάρ έχει δεσμευτεί να φέρει ενώπιον της Δικαιοσύνης όσους ευθύνονται για τη διαφθορά και να επιστρέψει στο Δημόσιο περιουσία που, όπως υποστηρίζει, αποκτήθηκε παράνομα. Μετά την ανακοίνωση του Fidesz, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε την έφοδο από το ίδιο το κόμμα και ότι αναμένει επίσημη ενημέρωση από την εισαγγελία.

Η νέα κυβέρνηση επιταχύνει τη ρήξη με την εποχή Όρμπαν

Το Tisza κέρδισε τις εκλογές του Απριλίου με πλειοψηφία δύο τρίτων στη Βουλή και σύνθημα την «αλλαγή καθεστώτος». Έκτοτε έχει προωθήσει σειρά μέτρων κατά της διαφθοράς και συνταγματικές αλλαγές που ουσιαστικά εμποδίζουν τον Όρμπαν να διεκδικήσει ξανά την εξουσία.

Η κυβέρνηση έχει επίσης κινηθεί για την απομάκρυνση προσώπων που συνδέονται στενά με τον Όρμπαν και τα οποία ο Μαγιάρ κατηγορεί ότι λειτουργούσαν ως «μαριονέτες» του πρώην πρωθυπουργού.

Ανάμεσά τους ήταν και ο πρώην πρόεδρος της χώρας Τάμας Σούλιοκ, ο οποίος απομακρύνθηκε την Κυριακή έπειτα από συνταγματική τροποποίηση. Το Fidesz κατηγορεί τη νέα κυβέρνηση ότι ακολουθεί αυταρχικές πρακτικές, χρησιμοποιώντας μάλιστα έναν χαρακτηρισμό που είχε συχνά αποδοθεί στον ίδιο τον Όρμπαν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του.

Οι αλλαγές, πάντως, έχουν βοηθήσει τη Βουδαπέστη να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες είχαν επιδεινωθεί λόγω των στενών δεσμών του Όρμπαν με το Κρεμλίνο και των μακροχρόνιων ανησυχιών για το κράτος δικαίου.

Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια της κυβέρνησης θεωρείται κρίσιμη για να αποδεσμευτούν ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους 16 δισ. ευρώ, τα οποία είχαν παγώσει την περίοδο Όρμπαν εξαιτίας προβλημάτων στη λειτουργία των θεσμών και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Παράλληλα, εγκρίθηκε εκτεταμένη αναδιοργάνωση των δημόσιων μέσων ενημέρωσης. Επί Όρμπαν, μεγάλο μέρος τους είχε μετατραπεί σε μηχανισμό προβολής των θέσεων του Fidesz και της κυβέρνησής του.

Η έρευνα στους διακομιστές του κόμματος αποτελεί μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις των αρχών μετά την αλλαγή εξουσίας. Παραμένει, ωστόσο, ασαφές ποια πρόσωπα ερευνώνται, ποια στοιχεία αναζητούν οι εισαγγελείς και αν η υπόθεση θα οδηγήσει σε απαγγελία κατηγοριών.

Με πληροφορίες από France 24