Ουγγαρία: Δίωξη κατά του δημάρχου Βουδαπέστης για τη διοργάνωση του Pride

Οι ουγγρικές εισαγγελικές αρχές άσκησαν δίωξη σε βάρος του δημάρχου Βουδαπέστης, Gergely Karácsony, κατηγορώντας τον ότι παραβίασε τη νομοθεσία περί συναθροίσεων, όταν προχώρησε στη διοργάνωση και ηγήθηκε της πορείας Budapest Pride τον Ιούνιο του 2025, παρά την απαγόρευση της αστυνομίας.

Η εισαγγελία των 5ου και 13ου διαμερισμάτων της ουγγρικής πρωτεύουσας απήγγειλε κατηγορίες για παραβίαση του νόμου περί ελευθερίας του συνέρχεσθαι και εισηγήθηκε την επιβολή χρηματικής ποινής. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στο Κεντρικό Δικαστήριο της Πέστης, το οποίο μπορεί να αποφανθεί χωρίς ακροαματική διαδικασία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στις 16 Ιουνίου 2025 ο Καράτσονι ανακοίνωσε μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο δήμος Βουδαπέστης θα διοργανώσει Pride πορεία στις 28 Ιουνίου, ανοιχτή στο κοινό. Τρεις ημέρες αργότερα, η Αστυνομική Διεύθυνση Βουδαπέστης απαγόρευσε την εκδήλωση, επικαλούμενη τον τροποποιημένο νόμο περί «Προστασίας του Παιδιού» καθώς και τη σύμπτωση με άλλη ήδη δηλωμένη εκδήλωση. Οι εισαγγελικές αρχές σημειώνουν ότι ο δήμαρχος ενημερώθηκε για την απόφαση αλλά δεν προσέφυγε δικαστικά.

Παρά την απαγόρευση, ο Καράτσονι φέρεται να προχώρησε κανονικά στη διοργάνωση της πορείας, απευθύνοντας δημόσια καλέσματα συμμετοχής και ηγούμενος ο ίδιος της διαδρομής από το City Hall Park έως την προκυμαία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο δήμαρχος χαρακτήρισε τη δίωξη «το τίμημα της υπεράσπισης της ελευθερίας», τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να αποθαρρυνθεί. Υποστήριξε ότι στην πορεία συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και ότι αποτέλεσε «γιορτή της ελευθερίας». Πρόσθεσε ότι δεν θα αποδεχθεί ποτέ την ποινικοποίηση της ελευθερίας της έκφρασης ή της αγάπης και ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το 2021, το ουγγρικό κοινοβούλιο τροποποίησε τον νόμο περί «Προστασίας του Παιδιού», απαγορεύοντας τη διάδοση περιεχομένου που απεικονίζει ή «προωθεί» την ομοφυλοφιλία ή την αλλαγή φύλου σε ανηλίκους. Η ρύθμιση έχει δεχθεί έντονη κριτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι αποσκοπεί στην προστασία των παιδιών.

Η υπόθεση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ του δημάρχου Βουδαπέστης και της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Viktor Orbán και του κόμματός του Fidesz. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Μπέντσε Τούζον είχε δηλώσει ότι η πορεία εμπίπτει στον νόμο περί συναθροίσεων και απαγορεύεται, ιδίως μετά την τροποποίηση του Μαρτίου 2025 που επιτρέπει στις αρχές να μπλοκάρουν εκδηλώσεις οι οποίες θεωρείται ότι παραβιάζουν τον νόμο περί προστασίας των ανηλίκων. Είχε μάλιστα προειδοποιήσει ότι ο Καράτσονι κινδυνεύει με ποινή έως ενός έτους φυλάκισης και χρηματικό πρόστιμο.

Λίγο πριν από την πορεία, ο Ορμπαν είχε δηλώσει ότι όσοι συμμετάσχουν σε απαγορευμένη εκδήλωση θα αντιμετωπίσουν «νομικές συνέπειες», καλώντας τους πολίτες να μην λάβουν μέρος. Είχε προσθέσει ότι στην Ουγγαρία οι πολιτικές διαφωνίες αντιμετωπίζονται θεσμικά και όχι με βία, κάνοντας λόγο για «πολιτισμένη χώρα».

