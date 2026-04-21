Ουγγαρία: Το Δικαστήριο της ΕΕ την καλεί να καταργήσει τον νόμο κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας που προώθησε ο Όρμπαν

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι ο τροποποιημένος νόμος της Ουγγαρίας για την προστασία των παιδιών παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ και εισάγει διακρίσεις εις βάρος των ομοφυλόφιλων και των τρανσέξουαλ.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι κράτος-μέλος της ΕΕ παραβιάζει τις θεμελιώδεις αξίες που ορίζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Ο νόμος προωθήθηκε από τον Βίκτορ Όρμπαν μέσω δημοψηφίσματος που πραγματοποιήθηκε παράλληλα με τις εθνικές εκλογές.

Την περίοδο εκείνη, ο νόμος είχε δεχθεί κατηγορίες ότι ποινικοποιεί άδικα τους ομοφυλόφιλους άνδρες, εξομοιώνοντάς τους με παιδόφιλους.

Η απόφαση της Τρίτης έρχεται εννέα ημέρες μετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, στις οποίες το αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza του Πέτερ Μαγιάρ νίκησε το κόμμα Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν.

Η Ουγγαρία τροποποίησε τον νόμο για την προστασία των παιδιών το 2021, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές ήταν απαραίτητες για την προστασία των ανηλίκων από τη σεξουαλική κακοποίηση. Ο νόμος απαγόρευσε την απεικόνιση ή την προώθηση της ομοφυλοφιλίας και της φυλομετάβασης.

Ως αποτέλεσμα, ουγγρικά μέσα ενημέρωσης και εκδοτικοί οίκοι υποχρεώθηκαν να αποσύρουν τηλεοπτικές σειρές, ταινίες και βιβλία που περιείχαν απεικονίσεις ομοφυλοφιλίας.

Το Δικαστήριο ανέφερε ότι η νομοθεσία «στιγματίζει και περιθωριοποιεί τα non cisgender άτομα, συμπεριλαμβανομένων των τρανς ατόμων», σημειώνοντας επίσης ότι ο τίτλος του νόμου τα συνδέει με άτομα που έχουν καταδικαστεί για παιδοφιλία. Σύμφωνα με το Δικαστήριο, αυτή η συσχέτιση ενισχύει το στίγμα και μπορεί να ενθαρρύνει εχθρικές συμπεριφορές.

Και οι 27 δικαστές συμμετείχαν στην απόφαση.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ουγγαρία παραβίασε πολλαπλά δικαιώματα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και διέταξε τη χώρα να καταργήσει άμεσα τον νόμο.

Επίσης, σημείωσε ότι οι τροποποιήσεις παρεμβαίνουν σοβαρά σε βασικά δικαιώματα, όπως η προστασία από διακρίσεις λόγω φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού, ο σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, καθώς και η ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης.

Το Δικαστήριο έκρινε επίσης ότι ο νόμος παραβιάζει τους κανόνες της ΕΕ για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, η Ουγγαρία υποστήριξε ότι τα μέτρα ήταν αναγκαία για την προστασία των παιδιών και τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας.

Το 2025, οι ουγγρικές αρχές απαγόρευσαν τo Budapest Pride βάσει του ίδιου νόμου, υποστηρίζοντας ότι η εκδήλωση θα μπορούσε να βλάψει ανηλίκους. Οι διοργανωτές πραγματοποίησαν την πορεία παρά την απαγόρευση, και συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες άτομα.

