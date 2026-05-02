Ουγγαρία: Αντιδράσεις για τον διορισμό του κουνιάδου του Μαγιάρ ως υπουργού Δικαιοσύνης

Ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, υπερασπίστηκε την απόφασή του να διορίσει τον κουνιάδο του, Μάρτον Μελέτεϊ-Μπάρνα, στη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης, απαντώντας στις επικρίσεις για σύγκρουση συμφερόντων.

Η επιλογή έχει προκαλέσει αντιδράσεις, κυρίως από στελέχη του Fidesz, το οποίο πέρασε στην αντιπολίτευση μετά τη σαρωτική νίκη του κόμματος Tisza στις βουλευτικές εκλογές της 12ης Απριλίου.

Σε βίντεο διάρκειας περίπου έξι λεπτών που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πέτερ Μαγιάρ παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησής του, αναφέροντας ότι στόχος είναι «να επανέλθει η χώρα σε τροχιά, να επιστρέψουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, να επανεκκινήσει η οικονομία και να βελτιωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες».

Παράλληλα, έκανε λόγο για την ανάγκη «να επουλωθούν τα τραύματα των τελευταίων δεκαετιών, να επανενωθεί το ουγγρικό έθνος και να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα εγκλήματα του προηγούμενου καθεστώτος».

Ο Μελέτεϊ-Μπάρνα είναι νομικός και συμφοιτητής του πρωθυπουργού, καθώς και ένα από τα δέκα ιδρυτικά μέλη του κόμματος Tisza από το 2020. Έχει διατελέσει νομικός διευθυντής του κόμματος και έχει αναλάβει σειρά ρόλων που απαιτούσαν νομική εξειδίκευση, μεταξύ άλλων ως εκπρόσωπος στην Εθνική Εκλογική Επιτροπή κατά τις ευρωεκλογές του 2024.

Ο Πέτερ Μαγιάρ χαρακτήρισε την επαγγελματική πορεία και το έργο του «αδιαμφισβήτητα», τονίζοντας ότι συμμετείχε «από την αρχή στο κίνημα για πολιτική αλλαγή». Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι ο οικογενειακός δεσμός –καθώς ο υπουργός είναι παντρεμένος με την αδελφή του, Άννα Ιλόνα– δημιούργησε «σοβαρό δίλημμα».

Όπως ανέφερε, οι ανησυχίες για οικογενειακές σχέσεις εντός της κυβέρνησης είναι «κατανοητές», προσθέτοντας ότι η αδελφή του θα αποχωρήσει από το δικαστικό σώμα, όπου υπηρετούσε ως δικαστής, ενώ δεσμεύθηκε ότι το έργο του υπουργού θα είναι πλήρως διαφανές.

Ο διορισμός του Μελέτεϊ-Μπάρνα ανακοινώθηκε μαζί με εκείνον του Γκάμπορ Πόσφαι, ο οποίος προορίζεται για το υπουργείο Εσωτερικών, καθώς ο Μαγιάρ ολοκληρώνει τη συγκρότηση του κυβερνητικού σχήματος.

Παράλληλα, ο Πέτερ Μαγιάρ επιχειρεί επαναπροσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις Βρυξέλλες είχε επαφές με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με στόχο την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων ευρώ που παραμένουν παγωμένα λόγω ανησυχιών για το κράτος δικαίου.

Η Ουγγαρία κινδυνεύει να χάσει περίπου 10 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία έως τον Αύγουστο, ενώ ο Μαγιάρ αναμένεται να επιστρέψει στις Βρυξέλλες στις 25 Μαΐου για επίσημη επίσκεψη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. H χώρα παραμένει το μοναδικό κράτος-μέλος της ΕΕ που δεν έχει λάβει ακόμη έγκριση για το μεγάλο αμυντικό της σχέδιο SAFE, το οποίο προβλέπει χρηματοδότηση περίπου 16 δισ. ευρώ μέσω ευρωπαϊκών δανείων με χαμηλό επιτόκιο.

Ο Μαγιάρ έχει δηλώσει ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια «θα αρχίσουν σύντομα να φτάνουν στην Ουγγαρία», διευκρινίζοντας ότι οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις δεν θα γίνουν εις βάρος των εθνικών συμφερόντων.

Σε διαφορετικό τόνο από την προηγούμενη κυβέρνηση, έχει επίσης προτείνει συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με στόχο «να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο» στις διμερείς σχέσεις. Η πρόταση αυτή σηματοδοτεί αλλαγή στάσης σε σχέση με την περίοδο του Βίκτορ Όρμπαν, όταν οι σχέσεις Βουδαπέστης–Κιέβου ήταν τεταμένες.

Η νέα κυβέρνηση αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα στις 9 Μαΐου, ημερομηνία που συμπίπτει με την Ημέρα της Ευρώπης. Η ημέρα τιμά τη Διακήρυξη Σουμάν του 1950, η οποία πρότεινε τη συνεργασία ευρωπαϊκών χωρών και θεωρείται αφετηρία της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Με πληροφορίες από Euronews