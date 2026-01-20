Ουάσινγκτον: Αντίγραφο της φερόμενης ευχετήριας κάρτας γενεθλίων του Τραμπ προς τον Έπσταϊν εμφανίστηκε σε πάρκο

Ένα γιγαντιαίο αντίγραφο μηνύματος γενεθλίων που φέρει το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ και περιλαμβανόταν σε συλλογή επιστολών που είχαν δοθεί πριν από δεκαετίες στον Τζέφρι Έπσταϊν, τοποθετήθηκε στο National Mall στην Ουάσινγκτον.

Το έργο αποτελεί την πιο πρόσφατη εγκατάσταση μιας ομάδας που αυτοπροσδιορίζεται ως The Secret Handshake. Η μία πλευρά της κατασκευής, ύψους περίπου τριών μέτρων, είναι αναπαραγωγή της κάρτας με το όνομα του Τραμπ, η οποία φέρεται να ήταν μέρος ενός «βιβλίου γενεθλίων» που δωρίστηκε στον Έπσταϊν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το σημείωμα περιλάμβανε το περίγραμμα μιας γυμνής γυναίκας και την υπογραφή «Donald», καταλήγοντας στη φράση: «Χρόνια πολλά — και μακάρι κάθε μέρα να είναι άλλο ένα υπέροχο μυστικό».

Η άλλη πλευρά της κάρτας γράφει: «Χρόνια πολλά σε έναν “καταπληκτικό τύπο!”». Τα γενέθλια του Έπσταϊν ήταν στις 20 Ιανουαρίου.

Η φερόμενη ευχετήρια κάρτα του Τραμπ προς τον Έπσταϊν/Φωτογραφία: X

Μια πινακίδα δίπλα στην εγκατάσταση καλεί τους περαστικούς να «υπογράψουν» την κάρτα με μήνυμα προς την κυβέρνηση Τραμπ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας, η εγκατάσταση εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά το βράδυ της Κυριακής και έχει άδεια παραμονής έως την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου.

Την ύπαρξη του επίμαχου σημειώματος είχε αποκαλύψει πρώτη η The Wall Street Journal τον περασμένο Ιούλιο. Ο Τραμπ έχει αρνηθεί ότι υπέγραψε την επιστολή ή ότι είχε στενή σχέση με τον Έπσταϊν και έχει προσφύγει δικαστικά κατά της εφημερίδας. Έχει επίσης υποστηρίξει ότι το σημείωμα θα μπορούσε να έχει γραφτεί και υπογραφεί από τρίτο πρόσωπο. Ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί για ποινικό αδίκημα σε σχέση με τον Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε το 2019 στη φυλακή, εν αναμονή δίκης για κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης.

Το περιεχόμενο του λεγόμενου «βιβλίου γενεθλίων» περιλαμβανόταν σε μεγάλο όγκο εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο από την House Oversight Committee. Τα έγγραφα κάλυπταν τη ζωή του Έπσταϊν πριν από τα 50 του χρόνια — από πιστοποιητικά γέννησης και έγγραφα προσκόπων έως φωτογραφίες έργων τέχνης στις πολυτελείς ιδιωτικές του κατοικίες και ασπρόμαυρα οικογενειακά πορτρέτα.

Το «βιβλίο γενεθλίων» είχε συνταχθεί από τη συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ και περιλάμβανε εκτενή σημειώματα και φωτογραφίες από ιδιωτικές στιγμές και inside jokes.

Το φθινόπωρο, η ίδια καλλιτεχνική συλλογικότητα είχε στήσει άγαλμα που απεικόνιζε τον Τραμπ και τον Έπσταϊν να κρατιούνται χέρι - χέρι, και την επιγραφή «Best Friends Forever».

Με πληροφορίες από CNN