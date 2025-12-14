Ουάσιγκτον: 1.435 ζευγάρια έσπασαν το ρεκόρ Guinness με φιλί κάτω από το «Εθνικό Γκι»

Χιλιάδες ζευγάρια συγκεντρώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο της Ουάσιγκτον, με στόχο να καταρρίψουν το παγκόσμιο ρεκόρ φιλιών κάτω από γκι.

Η εκδήλωση, με την ονομασία National Kiss Under the National Mistletoe, πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Anthem Row, στην οδό K Street, στο πλαίσιο οργανωμένης προσπάθειας για την κατάρριψη του ρεκόρ Guinness. Συνολικά 1.435 ζευγάρια αντάλλαξαν φιλί διάρκειας πέντε συνεχόμενων δευτερολέπτων, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ των 480 ζευγαριών.

Για λίγα δευτερόλεπτα, η γιορτινή ατμόσφαιρα της εκδήλωσης, με χριστουγεννιάτικη μουσική, ζεστή σοκολάτα και πλήθος θεατών, υποχώρησε μπροστά στην απόλυτη σιωπή, καθώς οι συμμετέχοντες περίμεναν το σύνθημα για το φιλί που θα «κλείδωνε» το ρεκόρ. Εκπρόσωπος των Guinness World Records βρισκόταν στο σημείο, καταμετρώντας κάθε ζευγάρι και επιβλέποντας την τήρηση των κανόνων.

Η προσπάθεια πραγματοποιήθηκε κάτω από το αποκαλούμενο «εθνικό γκι» της Ουάσιγκτον, μια μεταλλική σφαίρα βάρους περίπου 270 κιλών και διαμέτρου τριών μέτρων, κρεμασμένη σε ύψος εννέα μέτρων και διακοσμημένη με πρασινάδα, κόκκινες κορδέλες και καμπανάκι.

Ιδέα της εκδήλωσης ήταν του επικεφαλής του DowntownDC Business Improvement District, Γκέρεν Πράις, ο οποίος εμπνεύστηκε το «Εθνικό Γκι» πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια, όταν σχεδίαζε την πρόταση γάμου στη σύζυγό του. «Μπορούμε να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι η Ουάσιγκτον είναι αγάπη», δήλωσε λίγο πριν από το ιστορικό φιλί.

Πολλοί από τους συμμετέχοντες ανέφεραν ότι έμαθαν για την εκδήλωση μέσω των κοινωνικών δικτύων, ενώ άλλοι παραδέχθηκαν ότι τους προσέλκυσε η προοπτική ενός παγκόσμιου ρεκόρ. Το «εθνικό γκι» θα παραμείνει στο σημείο έως τα τέλη Ιανουαρίου, δίνοντας την ευκαιρία και σε άλλους επισκέπτες να φωτογραφηθούν κάτω από αυτό, χωρίς όμως τη φιλοδοξία ενός ακόμη ρεκόρ.

Με πληροφορίες από Washington Post