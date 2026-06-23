Ουαλία: Σοβαρό τροχαίο με λεωφορείο - Αναφορές για 26 τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε έπειτα από σύγκρουση λεωφορείου στη δυτική Ουαλία.

Η αστυνομία του Dyfed-Powys δήλωσε το απόγευμα της Τρίτης ότι σημειώθηκε σύγκρουση λεωφορείου σε κυκλικό κόμβο στον A484 στα περίχωρα του Kidwelly, στο Carmarthenshire.

Ειδικότερα το Wales Online ανέφερε ότι τουλάχιστον 26 άτομα τραυματίστηκαν και το λεωφορείο ανατράπηκε.

Δύο ελικόπτερα ασθενοφόρων της Ουαλίας βρέθηκαν στο σημείο μαζί με παραϊατρικό προσωπικό εδάφους και αστυνομία. Ο δρόμος μεταξύ του κυκλικού κόμβου Kidwelly και του Llandyfaelog έκλεισε μέχρι νεωτέρας.

Τροχαίο στην Ουαλία: Ασθενοφόρα και ελικόπτερο έσπευσαν στο σημείο

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες που επέβαιναν στο λεωφορείο που ενεπλάκη στο τροχαίο έχουν «απομακρυνθεί με ασφάλεια» και λαμβάνουν την κατάλληλη φροντίδα. Στην περιοχή έχει στηθεί προσωρινός χώρος υποδοχής (rest centre) στο κοντινό John Burns Centre.

Η υγειονομική αρχή Hywel Dda ανέφερε ότι τα συνεργεία της ανταποκρίνονται στο περιστατικό. «Τα τμήματα επειγόντων περιστατικών μας είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένα και οι χρόνοι αναμονής ενδέχεται να είναι μεγαλύτεροι, καθώς αντιμετωπίζουμε πρώτα τα περιστατικά με τη μεγαλύτερη ανάγκη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο τοπικός ιερέας πατέρας Τζιμ Φλάναγκαν δήλωσε ότι εκτράπηκε από την πορεία του λόγω των αποκλεισμών δρόμων και είδε τη στέγη ενός λεωφορείου πίσω από έναν φράχτη. Πρόσθεσε ότι στο σημείο βρίσκονταν πολλαπλά ασθενοφόρα με αναμμένους φάρους, ενώ ελικόπτερο αεροδιακομιδής είχε προσγειωθεί σε κοντινό χωράφι.

Ένας από τους ναούς του, η εκκλησία St Mary’s στο Kidwelly, έχει ανοίξει τις πόρτες της για όποιον επιθυμεί να τη χρησιμοποιήσει, ανέφερε.

Ο δρόμος A484 αποτελεί δημοφιλή οδική αρτηρία που συνδέει το Carmarthen με το Kidwelly, το Burry Port και το Llanelli.

Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται επίσης δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, όπως το Pembrey Country Park και η παραλία Cefn Sidan, τα οποία τους καλοκαιρινούς μήνες συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες της Τρίτης, η αστυνομία κατευθύνει την κυκλοφορία μακριά από το σημείο του συμβάντος, το οποίο δεν είναι ορατό πέρα από τον κλοιό ασφαλείας.

Δύο αστυνομικοί έχουν τοποθετηθεί στον κυκλικό κόμβο, με τους οδηγούς να φαίνεται πως συμμορφώνονται με τις οδηγίες και να αποφεύγουν την περιοχή.

Με πληροφορίες από Guardian