Ουαλία: Άνδρας φυλακίστηκε επειδή φύλαγε τη νεκρή μητέρα του στον καταψύκτη και εισέπραττε τα επιδόματά της

Ένας άνδρας στην Ουαλία καταδικάστηκε σε φυλάκιση επειδή κράτησε τη σορό της νεκρής μητέρας του σε έναν καταψύκτη στο κοινό τους σπίτι για σχεδόν τρία χρόνια, διάστημα κατά το οποίο εισέπραξε πάνω από 70.000 λίρες από τις κοινωνικές παροχές της και άλλα χρήματα.

Ο Κρίστοφερ Φίλιπς φύλασσε τη σορό της Σίλβια Φίλιπς, μιας συνταξιούχου γραμματέως εταιρείας, στο σαλόνι του σπιτιού τους στην παραθαλάσσια πόλη Πόρθκαουλ της νότιας Ουαλίας.

Τοποθετούσε τακτικά λουλούδια πάνω στον καταψύκτη, τον οποίο αγόρασε δύο ημέρες μετά το θάνατό της, και συνέχιζε να της μιλάει για σαπουνόπερες και ιπποδρομίες.

Όταν η αστυνομία έφτασε για να ελέγξει την κατάσταση της μητέρας του, η οποία ήταν 89 ετών όταν πέθανε, τους είπε ότι είχε πάει στο Λονδίνο, αλλά βρήκαν τη σορό της αφού εντόπισαν τα λουλούδια πάνω στον καταψύκτη.

Η σοκαριτική υπόθεση στην Ουαλία

Ο Φίλιπς, πρώην διευθυντής εταιρείας, είχε πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό της μητέρας του, έκανε αναλήψεις από τις αποταμιεύσεις της και καρπώθηκε τα επιδόματά της.

Η δικαστής Τρέισι Λόιντ-Κλαρκ, δικαστής του Κάρντιφ, καταδίκασε τον Φίλιπς σε φυλάκιση δύο ετών και τεσσάρων μηνών.

Του είπε: «Συνέχισες να παραλαμβάνεις τις φαρμακευτικές συνταγές της και να παραπλανάς τους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου σχετικά με την τοποθεσία της, λέγοντας ψέματα όταν γίνονταν ερωτήσεις για τη μητέρα σου, λέγοντας επανειλημμένα στο ιατρικό προσωπικό ότι δεν επιθυμούσε να παρευρεθεί σε ραντεβού ή να υποβληθεί σε εξετάσεις».

«Η σύνταξη και τα επιδόματα της μητέρας σου συνέχιζαν να καταβάλλονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς της, στους οποίους είχες πρόσβαση».

Η Ρουθ Σμιθ, συνήγορος υπεράσπισης, ανέφερε ότι ο Φίλιπς ήταν «εξαιρετικά δεμένος» με τη μητέρα του. Οι δύο είχαν ζήσει μαζί για 50 χρόνια της ζωής του και ο Φίλιπς ήταν ο κύριος φροντιστής της μητέρας του από το 2008.

Η Σμιθ ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος είχε πει στην αστυνομία: «Βασικά, δεν ήθελα να την αφήσω να φύγει». Πρόσθεσε: «Περιέγραψε ότι της μιλούσε σαν να ήταν ακόμα ζωντανή… καθόταν δίπλα της, της μιλούσε για τηλεοπτικές εκπομπές, για το Coronation Street, για τις ιπποδρομίες, όπως έκαναν πάντα».

«Ο κ. Φίλιπς ήταν ένα ευάλωτο άτομο με ευάλωτη ψυχική υγεία κατά τη στιγμή του θανάτου της μητέρας του».

Η σύλληψη

Το δικαστήριο έμαθε ότι ο Φίλιπς είχε εγκαταλείψει την εργασία του για να γίνει πλήρης φροντιστής τους μήνες που προηγήθηκαν του θανάτου της μητέρας του, τον Μάρτιο του 2023.

Συνελήφθη αφού η αστυνομία πραγματοποίησε έλεγχο για τη διασφάλιση της ευημερίας της, καθώς οι γιατροί είχαν εκφράσει ανησυχίες επειδή δεν είχαν νέα από τη μητέρα του.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, ο Φίλιπς είπε ότι η μητέρα του βρισκόταν στο Λονδίνο με ξαδέλφια της. Οι αστυνομικοί επέμειναν, αλλά ο Φίλιπς δεν έδωσε λεπτομέρειες για το ποια ξαδέλφια ήταν αυτά ή πού ζούσαν.

Το πτώμα της μητέρας του βρέθηκε καλυμμένο με ένα πέπλο με μοτίβο λεοπάρδαλης, ενώ δίπλα του υπήρχαν τριαντάφυλλα και μια κάρτα γενεθλίων με την επιγραφή «Στη μαμά, από τον Κρίστοφερ και την Τίνα» – η τελευταία ήταν το σκυλάκι της οικογένειας.

Ο Φίλιπς ομολόγησε την ενοχή του για την παρεμπόδιση μιας αξιοπρεπούς και νόμιμης ταφής, καθώς και για δύο κατηγορίες απάτης.

Έλαβε συνολικά 78.190,92 λίρες σε κρατική σύνταξη, πιστωτικό επίδομα σύνταξης, επίδομα φροντίδας, επιδόματα θέρμανσης για το χειμώνα, επιδόματα διαβίωσης και επιδόματα στέγασης, τα οποία θα είχαν διακοπεί εάν είχε δηλωθεί ο θάνατος της μητέρας του.

Η επικεφαλής της έρευνας, η επιθεωρητής Κλερ Λάμερτον, δήλωσε: «Πρόκειται για μια εξαιρετικά θλιβερή υπόθεση, στην οποία ο Φίλιπς απέκρυψε τον θάνατο της ίδιας του της μητέρας και αποκόμισε οικονομικό όφελος για σημαντικό χρονικό διάστημα».

«Οι σκέψεις μου είναι με τους αγαπημένους της Σίλβια σε μια τόσο δύσκολη στιγμή, και ελπίζω να έχουν βρει κάποια ηρεμία, αφού κατάφεραν να την αποχαιρετήσουν όπως πρέπει».

Με πληροφορίες από Guardian