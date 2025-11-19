«Ό,τι δίνεις, παίρνεις»: Ο Λευκός Οίκος υπερασπίζεται το «Quiet piggy» του Τραμπ σε δημοσιογράφο

Η αντιπαράθεση γύρω από το σχόλιο «Quiet, quiet piggy» που απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφο του Bloomberg την προηγούμενη εβδομάδα συνεχίζεται, με τον Λευκό Οίκο να υπερασπίζεται αυτή τη φορά τον πρόεδρο και να μεταθέτει την ευθύνη στη ρεπόρτερ.

Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή, κατά την ενημέρωση δημοσιογράφων στο Air Force One, όταν η ανταποκρίτρια του Bloomberg Κάθριν Λούσι ζήτησε από τον Τραμπ να διευκρινίσει γιατί δεν δημοσιοποιεί πλήρως τα λεγόμενα αρχεία Έπσταϊν εφόσον «δεν έχει τίποτα να φοβηθεί». Ο Τραμπ την διέκοψε απότομα, δείχνοντάς την με το δάχτυλο και λέγοντας: «Quiet — quiet, piggy» («Ησυχία, ησυχία, γουρουνάκι»).

Το βίντεο έγινε viral το Σαββατοκύριακο και προκάλεσε ευρεία κατακραυγή, με επικριτές να χαρακτηρίζουν το σχόλιο σεξιστικό και υποτιμητικό. Ωστόσο, την Τρίτη, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου υποστήριξε ότι η δημοσιογράφος «επέδειξε ανάρμοστη και μη επαγγελματική συμπεριφορά απέναντι στους συναδέλφους της στο αεροπλάνο», χωρίς να παράσχει στοιχεία. «Ό,τι δίνεις, παίρνεις (If you’re going to give it, you have to be able to take)», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Bloomberg απάντησε υπερασπιζόμενο τη ρεπόρτερ του. «Οι δημοσιογράφοι του Λευκού Οίκου επιτελούν δημόσια υπηρεσία θέτοντας ερωτήσεις χωρίς φόβο ή εύνοια. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ακριβή και δίκαιη κάλυψη θεμάτων δημοσίου ενδιαφέροντος», ανέφερε εκπρόσωπος του οργανισμού.

Νέος καβγάς Τραμπ με δημοσιογράφο του ABC

Η αντιπαράθεση δεν περιορίστηκε στο Air Force One. Την Τρίτη ο Τραμπ επιτέθηκε και στη δημοσιογράφο του ABC Μέρι Μπρους, όταν εκείνη ρώτησε για τα πορίσματα της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών που κατηγορούν τον Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ως εντολέα της δολοφονίας του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι.

«Δεν χρειάζεται να φέρνεις σε δύσκολη θέση τον φιλοξενούμενό μας», απάντησε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο μπιν Σαλμάν «δεν ήξερε τίποτα». Σε δεύτερη ερώτηση της Μπρους σχετικά με τα αρχεία Έπσταϊν, ο Τραμπ την αποκάλεσε «terrible reporter» («άθλια ρεπόρτερ») και πρόσθεσε ότι πρέπει «να μάθει πώς να κάνει ρεπορτάζ», αρνούμενος να δεχτεί άλλες ερωτήσεις από εκείνη.