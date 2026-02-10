Όταν ο Τραμπ ζητούσε από τις Αρχές να σταματήσουν τον Έπσταϊν - «Το γνωρίζαμε όλοι»

Πρώην αρχηγός της Αστυνομίας στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, που είχε αναλάβει τη διερεύνηση του Τζέφρι Έπσταϊν στα μέσα της δεκαετίας του 2000, φέρεται να κατέθεσε στο FBI ότι είχε δεχτεί τότε τηλεφώνημα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος του είπε: «Δόξα τω Θεώ που τον σταματάς, όλοι ήξεραν ότι το έκανε αυτό».

Η πληροφορία προκύπτει από καταγραφή του FBI σε συνέντευξη που έδωσε το 2019 ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας, Michael Reiter, με το έγγραφο να αποκαλύπτεται πρώτο από το Miami Herald, και να αναδημοσιεύεται στη συνέχεια από το ABC News.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι γνώριζε τα εγκλήματα του Έπσταϊν και έχει δηλώσει ότι διέκοψε κάθε επαφή μαζί του πριν από περισσότερα από 20 χρόνια. Έχει επίσης υποστηρίξει ότι απέβαλε τον Έπσταϊν από το Μαρ-α-Λάγκο, όταν διαπίστωσε ότι προσπαθούσε να «ψαρέψει» εργαζόμενους από το σπα του κλαμπ.

Το όνομα του Reiter είναι λογοκριμένο στο έγγραφο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ωστόσο τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ευθυγραμμίζονται με ήδη γνωστές πληροφορίες για τον ρόλο του στην έρευνα που ξεκίνησε το 2005.

Όταν η αστυνομία του Μαϊάμι ερευνούσε τον Τζέφρι Έπσταϊν

Οι ντετέκτιβ της αστυνομίας του Παλμ Μπιτς διερευνούσαν τον Έπσταϊν για κατηγορίες ότι εκμεταλλευόταν κορίτσια -ακόμη και 14 ετών- για «μασάζ» που κατέληγαν σε σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Η αναφορά στο φερόμενο τηλεφώνημα του Τραμπ αποτελεί μικρό μόνο μέρος μιας τετρασέλιδης έκθεσης του FBI, η οποία συνοψίζει την κατάθεση του Reiter τον Οκτώβριο του 2019, δύο μήνες μετά τον θάνατο του χρηματιστή.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε [στον Reiter] ότι πέταξε τον Έπσταϊν έξω από το κλαμπ του. Ο Τραμπ τηλεφώνησε στο [Αστυνομικό Τμήμα Παλμ Μπιτς] για να πει “δόξα τω Θεώ που τον σταματάτε, όλοι ήξεραν ότι το έκανε αυτό”», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα, το φερόμενο τηλεφώνημα έγινε τον Ιούλιο του 2006, την περίοδο που οι λεπτομέρειες της αστυνομικής έρευνας άρχισαν να γίνονται δημόσιες.

Η έκθεση συνεχίζει: «Ο Τραμπ είπε ότι άνθρωποι στη Νέα Υόρκη ήξεραν ότι ο Έπστεϊν ήταν αηδιαστικός. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η Μάξγουελ ήταν η “εκτελέστρια” του Έπστεϊν, ότι “είναι κακιά” και ότι πρέπει να επικεντρωθούν σε εκείνη». Σύμφωνα με την ίδια καταγραφή, ο Τραμπ είπε επίσης ότι είχε βρεθεί μια φορά κοντά στον Έπσταϊν παρουσία εφήβων και ότι «έφυγε αμέσως από εκεί».

Τζέφρι Έπσταϊν: Ποιος ήταν ο Reiter

Η συγκεκριμένη αναφορά στο φερόμενο τηλεφώνημα του Τραμπ, όπως αποτυπώνεται στο έγγραφο του FBI, δεν είχε δημοσιοποιηθεί στο παρελθόν.

Ο Reiter υπήρξε κεντρικό πρόσωπο της πρώτης μεγάλης έρευνας των αρχών για τον Έπσταϊν στη Φλόριντα. Αφού συγκρούστηκε παρασκηνιακά με τοπικούς εισαγγελείς, το 2006 εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά του για την απόφαση να παραπεμφθεί η υπόθεση σε σώμα ενόρκων αντί να απαγγελθούν απευθείας κατηγορίες.

Στη συνέχεια, ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα για τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση η εισαγγελία και συνεργάστηκε με ομοσπονδιακές αρχές για την έναρξη νέας έρευνας, η οποία κατέληξε στη συμφωνία μη δίωξης του Έπσταϊν το 2008.

Ο Reiter δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού σχετικά με το περιεχόμενο της κατάθεσής του στο FBI.

Με πληροφορίες από ABC News