Όταν ο Όζι Όζμπορν φανταζόταν την κηδεία του

Ο Όζι Όζμπορν είχε δηλώσει κάποτε ότι δεν τον ενδιέφερε τι μουσική θα έπαιζε στην κηδεία του, αρκεί η τελετή να ήταν μια «γιορτή» και όχι «μια θλιβερή υπόθεση».

Ο θρυλικός πρωτοπόρος της heavy metal και frontman των Black Sabbath, πέθανε την Τρίτη 22 Ιουλίου σε ηλικία 76 ετών.

«Με περισσότερη θλίψη απ’ όση μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις, πρέπει να ανακοινώσουμε ότι ο αγαπημένος μας Όζι Όζμπορν έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί», ανέφερε η κοινή δήλωση της συζύγου του Σάρον και των παιδιών του, Κέλι, Τζακ και Έιμι. «Ήταν με την οικογένειά του και περιτριγυρισμένος από αγάπη».

Αν και τα σχέδια για την κηδεία του δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ο Όζι είχε μιλήσει στο παρελθόν για το πώς θα ήθελε να είναι η κηδεία του.

«Ειλικρινά, δεν με νοιάζει τι μουσική θα παίξουν στην κηδεία μου – μπορούν να βάλουν ένα μείγμα από Τζάστιν Μπίμπερ, Σούζαν Μπόιλ και We Are the Diddymen αν αυτό τους κάνει χαρούμενους – αλλά θέλω να είναι μια γιορτή, όχι μια μιζέρια», είχε απαντήσει σε ερώτηση θαυμαστή μέσω της εφημερίδας The Times το 2011.

«Θα ήθελα επίσης να έχει και μερικές φάρσες... ίσως να ακουστεί χτύπημα μέσα από το φέρετρο ή να παίζει ένα βίντεο όπου ζητάω από τον γιατρό μου μια δεύτερη γνώμη για τη διάγνωση «θάνατος». «Δεν θέλω να γίνει ανακύκλωση των άσχημων στιγμών».

Κατέληξε λέγοντας: «Αξίζει να θυμόμαστε ότι πολλοί άνθρωποι στη ζωή τους βλέπουν μόνο δυστυχία. Άρα, όπως και να το δει κανείς, οι περισσότεροι από εμάς σε αυτή τη χώρα – ειδικά οι ροκ σταρ σαν εμένα – είμαστε πολύ τυχεροί. Γι’ αυτό δεν θέλω η κηδεία μου να είναι λυπητερή. Θέλω να είναι μια στιγμή για να πουν 'ευχαριστώ'».

Ο Όζι Όζμπορν πρόλαβε να βιώσει μια παγκόσμια αναγνώριση της κληρονομιάς του, με την αποχαιρετιστήρια του συναυλία με τους Black Sabbath πριν από μερικές εβδομάδες – όπου τα τέσσερα αρχικά μέλη της μπάντας έπαιξαν μαζί για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες, στο Villa Park στο Μπέρμιγχαμ.

Μαζί τους εμφανίστηκαν και άλλοι θρύλοι της heavy metal, όπως οι Metallica, Alice in Chains και Slayer, αλλά και καλλιτέχνες όπως οι Guns N’ Roses, ο Τομ Μορέλο και ο Yungblud.

Τα έσοδα από τη συναυλία δόθηκαν σε τρεις φιλανθρωπικούς οργανισμούς, συγκεντρώνοντας συνολικά 140 εκατομμύρια λίρες.