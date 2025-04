Όταν ο George R.R. Martin συνάντησε τον «αναγεννημένο» ανταρόλυκο - ήταν εκεί και ο Πίτερ Τζάκσον

Ο ανταρόλυκος και το κατά πόσο «αναστήθηκε» το εδώ και αιώνες εξαφανισμένο είδος, απασχολεί τις τελευταίες ώρες την επικαιρότητα - και ο George R.R. Martin, έχει κάτι «να πει» επ' αυτού.

Ο George R.R. Martin είναι ο συγγραφέας του έπους από το οποίο δημιουργήθηκε η δημοφιλής τηλεοπτική σειρά «Game of Thrones» του HBO και στον κόσμο της φαντασίας του, υπήρχαν οι ανταρόλυκοι. Χάρη στον Πίτερ Τζάκσον, ο συγγραφέας συναντήθηκε με τους «αναγεννημένους» ανταρόλυκους, στον πραγματικό κόσμο.

Ο George R.R. Martin έκανε τους -τότε- φανταστικούς ανταρόλυκους αναπόσπαστο μέρος των βιβλίων του στο έπος "A Song of Fire and Ice", το οποίο γέννησε τη σειρά του HBO «Game of Thrones».

Δεν ήξερε, τότε, ότι τελικά θα μπορούσε να κρατήσει έναν πραγματικό ανταρόλυκο –ή έστω έναν τόσο κοντά όσο μπορούσε ποτέ να αναδημιουργηθεί– και θα ήθελε να ευχαριστήσει τον σκηνοθέτη του άλλου αντίστοιχου έπους, του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» Πίτερ Τζάκσον, γι' αυτό.

Ο ]George R.R. Martin και ο Ben Lamm με τους ανταρόλυκους / Φωτογραφία: George R.R. Martin

Ο Τζάκσον είναι μεταξύ των επενδυτών στην Colossal Biosciences, μια ιδιωτική εταιρεία που έχει δει την αξία της να αυξάνεται σε περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2021 όταν ιδρύθηκε από τον George Church, βιολόγο στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και τον επιχειρηματία τεχνολογίας Ben Lamm με στόχο να επαναφέρει στη ζωή το μαμούθ.

Αυτό που είχε μάθει ο Τζάκσον –και ο Martin δεν ήξερε ακόμα– ήταν ότι η πρόοδος της γονιδιακής επεξεργασίας του Colossal κατέστησε δυνατή την παραγωγή απογόνων των ανταρόλυκων, που γεννήθηκαν από παρένθετες μητέρες. Έκαναν μια σημαντική ανακάλυψη που τους επέτρεψε να δημιουργήσουν ανταρόλυκους, οι οποίοι ήταν πραγματικοί θηρευτές της Εποχής των Παγετώνων μέχρι που πέθαναν πριν από 13.000 χρόνια.

Ο Martin εξήγησε πώς συνάντησε τους αναγεννημένους ανταρόλυκους σε μια ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Πίτερ Τζάκσον του τηλεφώνησε «με μια μυστηριώδη πρόταση να τηλεφωνήσω σε αυτόν τον τύπο που ονομαζόταν Μπεν Λαμ, ο οποίος είχε κάτι τεράστιο που ήθελε να μοιραστεί μαζί μου. Ο Πίτερ είχε δώσει όρκο σιωπής, οπότε δεν μπορούσε να μοιραστεί το μυστικό μαζί μου, αλλά μπορούσα να ακούσω τον ενθουσιασμό στη φωνή του, οπότε έκανα την κλήση. Και χαίρομαι που το έκανα», γράφει ο Martin.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκε την Colossal τον Φεβρουάριο του 2025, περισσότερο από τέσσερις μήνες αφότου οι ερευνητές της εταιρείας βιοτεχνολογίας επέβλεψαν τη γέννηση δύο αρσενικών ανταρόλυκων και ένα μήνα μετά τη γέννηση ενός θηλυκού κουταβιού.

«Κρατάω τη γλώσσα μου μήνες τώρα, ορκίστηκα να σιωπήσω, αλλά πεθαίνω να το πω στον κόσμο», είπε στην ιστοσελίδα του, ανεβάζοντας και μία φωτογραφία του να κρατά έναν από τους λύκους.

Πώς σκέφτηκε ο George R.R. Martin να βάλει στο έργο του τους ανταρόλυκους;

Μια επίσκεψη στο La Brea Tar Pits στο Λος Άντζελες, όπου έχουν βρεθεί λείψανα εκατοντάδων ανταρόλυκων, πυροδότησε έμπνευση για τον συγγραφέα. «Όταν είδα το έκθεμα, τετρακόσια κρανία τοποθετημένα σε έναν τοίχο, κάτι ξύπνησε μέσα μου», είπε ο Μάρτιν.

«Οι περισσότεροι από τους αναγνώστες μου θα έχουν ακούσει την ιστορία του πώς (έγραφα) ένα μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας το καλοκαίρι του 1991 όταν μου ήρθε μια σκηνή, το πρώτο κεφάλαιο του GAME OF Thrones όπου βρίσκουν τα κουτάβια ανταρόλυκων στα χιόνια. Από πού προήλθε αυτό; Γιατί με έπιασε τόσο δυνατά; Δεν έχω ιδέα», συνέχισε. «Αλλά με άρπαξε τόσο δυνατά που άφησα το άλλο μυθιστόρημα στην άκρη και άρχισα να γράφω το A SONG OF ICE & FIRE. Οι ανταρόλυκοι ήταν ένα τεράστιο μέρος του. Χωρίς αυτούς, το Γουέστερος μπορεί να μην υπήρχε».

Ο Μάρτιν συνέχισε λέγοντας ότι «ίσως θυμόμουν μια προηγούμενη ζωή, όταν έτρεχα με μια αγέλη στην Εποχή των Παγετώνων. ... Όποιος κι αν είναι ο λόγος, πρέπει να πω ότι η αναγέννηση του ανταρόλυκου με έχει συγκινήσει καθώς δεν υπάρχουν αντίστοιχα επιστημονικά νέα από τότε που ο Νιλ Άρμστρονγκ περπάτησε στο φεγγάρι».

Ο Μάρτιν είχε προετοιμάσει τους ακολούθους του για μια επερχόμενη ειδική είδηση, εν όψει της τρομερής αποκάλυψης του λύκου του Colossal, λέγοντας ότι δεν επρόκειτο να είναι μια ενημέρωση για το "The Winds of Winter", το πολυαναμενόμενο επόμενο μυθιστόρημα της σειράς Game of Thrones.

Τα νέα, είπε, «δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Αλλά θα είναι κάτι πολύ ωραίο, κάτι εκπληκτικό». Θυμούμενος την επίσκεψη του Martin, ο Lamm είπε, «Ο George R.R. Martin μας αποκάλεσε μάγους, κάτι που είναι πολύ ωραίο».

Με πληροφορίες από USA Today