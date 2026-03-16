Όσκαρ 2026: Η Φόντα είπε πως εκείνη έπρεπε να αποτίσει φόρο τιμής στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και όχι η Στρέιζαντ

Η Τζέιν Φόντα δήλωσε ότι θα ήθελε να είχε την ευκαιρία να αποτίσει φόρο τιμής στον αγαπημένο της φίλο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος πέθανε στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 σε ηλικία 89 ετών.

Στην 98η τελετή απονομής των Όσκαρ, την Κυριακή, η Μπάρμπρα Στρέιζαντ ανέβηκε στη σκηνή στο πλαίσιο του αφιερώματος In Memoriam, για να τιμήσει τον ηθοποιό.

«Θέλω να μάθω γιατί ήταν η Στρέιζαντ εκεί πάνω για να το κάνει αυτό για τον Ρέντφορντ;» είπε αστειευόμενη η 88χρονη Φόντα, μιλώντας στο Entertainment Tonight σε πάρτι μετά τα Όσκαρ.

Πρόσθεσε χαριτολογώντας ότι η 83χρονη Στρέιζαντ, «έκανε μόνο μία ταινία μαζί του, ενώ εγώ τέσσερις! Έχω περισσότερα να πω».

Με γέλια, η Φόντα παραδέχτηκε ότι «ήμουν πάντα ερωτευμένη μαζί του. Ήταν ένας από τους πιο όμορφους ανθρώπους και είχε σπουδαίες αξίες. Και έκανε πολλά για τον κινηματογράφο — πραγματικά άλλαξε το σινεμά και ανέδειξε τον ανεξάρτητο κινηματογράφο».

Η Στρέιζαντ είχε πρωταγωνιστήσει δίπλα στον Ρέντφορντ στο ρομαντικό δράμα του 1973 «The Way We Were», σε σκηνοθεσία Σίντνεϊ Πόλακ. Στην 98η τελετή, που παρουσίασε ο Κόναν Ο'Μπράιεν, η Στρέιζαντ απηύθυνε έναν συγκινητικό φόρο τιμής στον ηθοποιό και σκηνοθέτη και στη συνέχεια ερμήνευσε ζωντανά για λίγο το ομώνυμο τραγούδι της ταινίας — κάτι που έκανε για πρώτη φορά στα Όσκαρ μετά από περισσότερο από μία δεκαετία, όταν το είχε τραγουδήσει προς τιμήν του συνθέτη Marvin Hamlisch.

«Ήταν ένας λαμπρός, διακριτικός ηθοποιός», είπε η Στρέιζαντ από τη σκηνή για τον Ρέντφορντ. «Και περνούσαμε υπέροχα παίζοντας μαζί, γιατί ποτέ δεν ξέραμε ακριβώς τι θα έκανε ο άλλος στη σκηνή».

Η Τζέιν Φόντα, από την άλλη, είχε συμπρωταγωνιστήσει με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε τέσσερις ταινίες: The Tall Story (1960), The Chase (1966), Barefoot in the Park (1967) και Our Souls at Night (2017).

Σε δήλωση που έκανε την ημέρα του θανάτου του φίλου της, η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ανέφερε: «Με συγκλόνισε το πρωί όταν διάβασα ότι ο Μπομπ έφυγε. Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω. Σήμαινε πολλά για μένα και ήταν ένας όμορφος άνθρωπος με κάθε έννοια. Εκπροσωπούσε μια Αμερική για την οποία πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε».

Μιλώντας στο Entertainment Tonight, η Φόντα αναγνώρισε επίσης ότι «χάσαμε πολλούς πραγματικά ταλαντούχους ανθρώπους» τον τελευταίο χρόνο.

Όταν ρωτήθηκε για το αφιέρωμα στη Ντάιαν Κίτον κατά τη διάρκεια της τελετής, η Φόντα είπε ότι δεν πρόλαβε να το δει, προσθέτοντας όμως πως «ο θάνατός της με επηρέασε πολύ».

Στο φετινό αφιέρωμα In Memoriam των Όσκαρ τιμήθηκαν επίσης σημαντικές προσωπικότητες του Χόλιγουντ, όπως οι Rob Reiner, Isiah Whitlock Jr., Catherine O'Hara, Val Kilmer, Robert Duvall και άλλοι.

Με πληροφορίες από People