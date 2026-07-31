Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη Θέουτα: Περίπου 49.000 μετανάστες έχουν περάσει τις τελευταίες 24 ώρες

Περίπου 49.000 μετανάστες έχουν περάσει στη Θέουτα, μια μικρή χερσόνησο στις ακτές του Μαρόκου, μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιωματούχων.

Βίντεο και εικόνες έδειξαν χιλιάδες ανθρώπους να κολυμπούν προς την πόλη- που διοικείται εδώ και χρόνια από την Ισπανία- την Πέμπτη (30/7), ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι διελεύσεις συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Οι αρχές αναφέρουν ότι τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες ημέρες στην προσπάθειά τους να φτάσουν στον ισπανικό θύλακα.

Οι εξελίξεις σημειώνονται μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με την οποία οι μετανάστες που εντοπίζονται στη θάλασσα ενώ προσπαθούν να φτάσουν στη Θέουτα ή στη Μελίγια- έναν ακόμη ισπανικό θύλακα- δεν μπορούν να επιστρέφονται άμεσα και χωρίς διαδικασία στο Μαρόκο.

Η εντυπωσιακή εκτίμηση των ισπανικών αρχών δείχνει ότι ο αριθμός των μεταναστών που εισήλθαν στη Θέουτα το τελευταίο περίπου 24ωρο ενδέχεται να ξεπερνά το μισό του συνολικού πληθυσμού της πόλης, ο οποίος ανέρχεται περίπου στους 83.600 κατοίκους, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα τοπικά στοιχεία.

Οι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τουλάχιστον 7.000 από όσους πέρασαν παράνομα στο ισπανικό έδαφος τις τελευταίες 24 ώρες είναι ανήλικοι.

Η Θέουτα είναι μία από τις μόλις δύο πόλεις στην αφρικανική ήπειρο που ανήκουν επίσημα στην Ευρώπη. Αναζητώντας καλύτερες οικονομικές προοπτικές, χιλιάδες μετανάστες έχουν κατά καιρούς επιχειρήσει να περάσουν στη Θέουτα είτε σκαρφαλώνοντας τον συνοριακό φράχτη ύψους περίπου 6 μέτρων είτε διασχίζοντας τη θάλασσα σε μαζικές απόπειρες εισόδου.

Γιατί η Θέουτα αποτελεί σημείο διέλευσης;

Η Θέουτα είναι μια χερσόνησος μήκους περίπου 10 χιλιομέτρων στις βόρειες ακτές του Μαρόκου. Αποτελεί ισπανικό θύλακα, ο οποίος προστατεύεται από διπλό συνοριακό φράχτη, καθώς και από την παρουσία ισπανικής αστυνομίας και παραστρατιωτικών δυνάμεων.

Η πόλη, μαζί με τη Μελίγια- μια ακόμη αυτόνομη ισπανική πόλη ανατολικότερα στην ίδια ακτογραμμή- διαθέτει τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Αυτό σημαίνει ότι αποτελούν βασικά σημεία διέλευσης για μετανάστες που αναζητούν καλύτερες συνθήκες ζωής στην Ευρώπη, πολλοί από τους οποίους προέρχονται από το Μαρόκο.

Το 2021, για παράδειγμα, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα προς τη Θέουτα μέσα σε μόλις δύο ημέρες. Το 2022, τουλάχιστον 23 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σε ποδοπάτημα κατά τη διάρκεια μαζικής προσπάθειας εισόδου στη Μελίγια. Πολλοί άλλοι έχουν χάσει τη ζωή τους στη θάλασσα.

Για να εισέλθουν στη Θέουτα, ορισμένοι μετανάστες κολυμπούν γύρω από τους φράχτες, ενώ άλλοι πραγματοποιούν σύντομες παράνομες θαλάσσιες διαδρομές από το Μαρόκο. Ωστόσο, η πιο συνηθισμένη μέθοδος είναι να τρέξουν προς τον φράχτη και να τον σκαρφαλώσουν ή να χρησιμοποιήσουν εργαλεία για να τον παραβιάσουν. Συχνά εντοπίζονται από αισθητήρες κίνησης και φρουρούς που βρίσκονται σε πύργους επιτήρησης.

Τι συνέβη αυτή την εβδομάδα;

Περίπου 1.500 μετανάστες είχαν ήδη εισέλθει στη Θέουτα τις προηγούμενες ημέρες.

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι στέλνει στρατιωτικές μονάδες για την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων, αυξάνει την αεροπορική και ναυτική υποστήριξη και αναπτύσσει ομάδες δυτών για την επιτήρηση των υδάτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρθηκε να στείλει υποστήριξη στην Ισπανία μέσω της Frontex, της ευρωπαϊκής υπηρεσίας συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη.

Γιατί έχει σημασία αυτή η μαζική διέλευση;

Τα σύνορα της Ισπανίας με την αφρικανική ήπειρο αποτελούν εδώ και χρόνια σημαντική πηγή πολιτικής έντασης στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και σημείο τριβής στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας.

Στο εσωτερικό, ο Πέδρο Σάντσεθ έχει προσπαθήσει να παρουσιάσει την Ισπανία ως μια σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία. Έχει δείξει ιδιαίτερη στήριξη στους μετανάστες, κυρίως στους Λατινοαμερικανούς που μιλούν ισπανικά.

Ωστόσο, στη Θέουτα έχει δεχθεί έντονη κριτική τόσο από αντιμεταναστευτικές και συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις, που τον κατηγορούν για χαλαρό έλεγχο των συνόρων, όσο και από οργανώσεις υπέρ των μεταναστών, οι οποίες επικρίνουν την κυβέρνηση για τις αυστηρές πρακτικές επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής.

Οι επικριτές της δεξιάς εκμεταλλεύτηκαν το περιστατικό την Πέμπτη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι η απόφασή της να προσφέρει δυνατότητα νομιμοποίησης σε μετανάστες χωρίς έγγραφα που βρίσκονται ήδη στη χώρα ενθαρρύνει νέες παράνομες αφίξεις.

«Αυτό είναι μια εισβολή», δήλωσε ο Σαντιάγο Αμπασκάλ, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Vox, κατηγορώντας την κυβέρνηση Σάντσεθ ότι σκόπιμα επέτρεψε την είσοδο μεταναστών, τους οποίους- χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία- χαρακτήρισε εγκληματίες, βιαστές και πιθανούς ψηφοφόρους της Αριστεράς.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, ξεκαθάρισε ότι ο μεγάλος αριθμός παράνομων διελεύσεων δεν αποτελεί μέρος της πολιτικής της.

Η σχέση Ισπανίας - Μαρόκου

Σε διεθνές επίπεδο, η Ισπανία επιδιώκει να διατηρήσει καλές σχέσεις με το Μαρόκο, κυρίως για να συνεχίσει τη συνεργασία στον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών.

Μετά τη μεγάλη μεταναστευτική κρίση του 2021, Ισπανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι το Μαρόκο χρησιμοποιούσε τους μετανάστες ως μέσο πίεσης, αξιοποιώντας τον έλεγχο των μετακινήσεών τους προς τα σύνορα προκειμένου να εξασφαλίσει οικονομικά και πολιτικά ανταλλάγματα από την Ισπανία.

Λίγες ώρες μετά την έναρξη των μαζικών αφίξεων στη Θέουτα εκείνη τη χρονιά, η Ισπανία ενέκρινε οικονομική βοήθεια ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ προς το Μαρόκο για την ενίσχυση της συνοριακής αστυνόμευσης.

Το βράδυ της Πέμπτης παρέμενε άγνωστο τι προκάλεσε τη νέα συγκέντρωση χιλιάδων ανθρώπων στη Θέουτα. Αναλυτές ανέφεραν ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα, αλλά εκτίμησαν ότι το Μαρόκο ενδέχεται να δυσαρεστήθηκε από τις πρόσφατες προσπάθειες της Ισπανίας να ενισχύσει τις σχέσεις της με την Αλγερία.

Με πληροφορίες από BBC, The New York Times