Όσα έγιναν στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου: Δρακόντεια μέτρα με κωδικούς QR - Έλειπαν Μελάνια, Βανς, Ρούμπιο

Το καθιερωμένο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCA) ολοκληρώθηκε στην Ουάσινγκτον, σηματοδοτώντας την επιστροφή ενός από τα πιο εμβληματικά γεγονότα της αμερικανικής πολιτικής και δημοσιογραφικής ζωής, λίγους μήνες μετά τη δραματική διακοπή της προηγούμενης διοργάνωσης εξαιτίας του επεισοδίου με τους πυροβολισμούς που είχε προκαλέσει πανικό στους παρευρισκόμενους.

Η φετινή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Waldorf Astoria, αλλά σε εντελώς διαφορετικό κλίμα από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπήρξε το παραδοσιακό κόκκινο χαλί, ενώ οι καλεσμένοι περιορίστηκαν σε περίπου 700, έναντι των περίπου 2.600 που συνήθως συμμετείχαν. Οι διοργανωτές προτίμησαν μια πιο λιτή εκδήλωση, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια.

Τα μέτρα ήταν δρακόντεια. Όλοι οι προσκεκλημένοι πέρασαν από αυστηρούς ελέγχους ταυτοποίησης, με ειδικά εισιτήρια που έφεραν μοναδικούς κωδικούς QR, επίδειξη ταυτότητας και δημοσιογραφικής διαπίστευσης, αλλά και υποχρεωτικά βραχιολάκια αναγνώρισης. Η παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας ήταν ιδιαίτερα έντονη σε όλο το ξενοδοχείο.

Κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιχείρησε να στείλει μήνυμα ενότητας μετά τα γεγονότα του Απριλίου. «Η παράσταση πρέπει να συνεχιστεί. Επιστρέψαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι καμία πράξη βίας δεν πρόκειται να σταματήσει τον θεσμό. Περιέγραψε τους πυροβολισμούς ως απόπειρα μαζικής δολοφονίας και τόνισε πως οι πολιτικές διαφορές δεν μπορούν να λύνονται με τη βία.

Ο Τραμπ δεν παρέλειψε πάντως να αναφερθεί στη γνωστή τεταμένη σχέση του με τα μέσα ενημέρωσης. «Υποψιάζομαι ότι κάποιοι από εσάς είστε τυχεροί που το προηγούμενο δείπνο διακόπηκε, γιατί επρόκειτο να σας κυνηγήσω», είπε χαμογελώντας, προκαλώντας περιορισμένες αντιδράσεις από το ακροατήριο. Στην ομιλία του επανέλαβε επίσης, τις επιθέσεις του κατά του Τζο Μπάιντεν, αναφέρθηκε στα σχέδια για τη νέα αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου και έκανε χιουμοριστικές αναφορές στη Nicki Minaj και στον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ. Ωστόσο, αρκετά από τα αστεία του δεν βρήκαν ανταπόκριση, ενώ οι προσωπικές αιχμές κατά δημοσιογράφων αντιμετωπίστηκαν κυρίως με σιωπή.

Οι βραβεύσεις που έγιναν στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι λίγο πριν από την ομιλία του Τραμπ βραβεύτηκαν δημοσιογράφοι της Wall Street Journal για την έρευνά τους σχετικά με επιστολή που φέρεται να είχε στείλει ο Τραμπ στον Τζέφρι Έπσταϊν για τα 50ά γενέθλιά του. Ο ίδιος σχολίασε με εμφανή αμηχανία ότι «δεν ήταν μια εύκολη βραδιά», αναφερόμενος στις συγκεκριμένες βραβεύσεις.

Στο πρόγραμμα προστέθηκαν ακόμη δύο τιμητικές διακρίσεις. Η πρώτη απονεμήθηκε στον πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας Βίκτορ Γκονζάλες, ο οποίος κατά το επεισόδιο των πυροβολισμών έτρεξε προς τον κίνδυνο, συμβάλλοντας στην ασφαλή απομάκρυνση εκατοντάδων ανθρώπων. Η δεύτερη αφορούσε το προσωπικό του ξενοδοχείου Washington Hilton, όπου είχε διεξαχθεί η προηγούμενη εκδήλωση και το οποίο διαχειρίστηκε με επαγγελματισμό το χάος που ακολούθησε.

Από τη βραδιά έλειπαν η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ σύμφωνα με το CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος εθεάθη πριν από την ομιλία του να κάθεται για αρκετή ώρα με κλειστά τα μάτια, γεγονός που πυροδότησε σχόλια ότι ενδεχομένως είχε αποκοιμηθεί για λίγα λεπτά. Παρά τις εντάσεις και τις αμηχανίες, το μήνυμα της διοργάνωσης ήταν πως το δείπνο των Ανταποκριτών επέστρεψε, επιχειρώντας να αφήσει πίσω του ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια στην ιστορία του.