Ορμπαν–Πούτιν στη Μόσχα: Ο Ούγγρος πρωθυπουργός αψηφά την ΕΕ και κλείνει νέο ενεργειακό deal με τη Ρωσία

Σε μια περίοδο που οι σχέσεις Ρωσίας–Δύσης βρίσκονται στο πιο τεταμένο σημείο των τελευταίων ετών και η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει τη Βουδαπέστη να συμμορφωθεί με τις κοινές αποφάσεις για ενεργειακή απεξάρτηση από τη Μόσχα, ο Βίκτορ Ορμπαν πραγματοποίησε νέα επίσκεψη στο Κρεμλίνο, επιβεβαιώνοντας πως συνεχίζει τη δική του, αυτόνομη πορεία.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα, σε μια συγκυρία που συμπίπτει με την αμερικανική πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και τις διαρκείς ενστάσεις της ΕΕ απέναντι στην πολιτική της ουγγρικής κυβέρνησης. Ο Ορμπαν, ένας από τους ελάχιστους Ευρωπαίους ηγέτες που διατηρούν στενή σχέση με τον Πούτιν, έχει επανειλημμένα υπονομεύσει την ενιαία γραμμή της ΕΕ και του ΝΑΤΟ ως προς τη Ρωσία.

«Δεν έχουμε εγκαταλείψει τη συνεργασία με τη Ρωσία, παρά την εξωτερική πίεση», δήλωσε ο Ορμπαν, τονίζοντας ότι οι ρωσικές ενεργειακές προμήθειες παραμένουν «η βάση του ενεργειακού εφοδιασμού της Ουγγαρίας». Ο Πούτιν, από την πλευρά του, επαίνεσε την «μετριοπαθή θέση» του Ορμπαν στο ουκρανικό, ενώ ευχαρίστησε τον Ούγγρο ηγέτη για την πρόταση να φιλοξενήσει η Βουδαπέστη μια πιθανή σύνοδο κορυφής ΗΠΑ–Ρωσίας.

Πρωτοβουλίες ενόψει εκλογών

Το κυβερνών Fidesz οδεύει σε εκλογές τον Απρίλιο και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η επικράτηση δεν είναι δεδομένη. Στη Βουδαπέστη, μια πιθανή συνάντηση Τραμπ–Πούτιν θεωρείται ότι θα μπορούσε να ενισχύσει την εικόνα του Ορμπαν ως «παράγοντα διεθνούς βαρύτητας».

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός επιχειρεί να παρουσιαστεί ως μεσολαβητής στην ειρηνευτική διαδικασία. Έχει στηρίξει θερμά το 28σέλιδο ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και κατηγορεί τις Βρυξέλλες ότι «υποκινούν τον πόλεμο» επειδή επιχείρησαν να προσαρμόσουν την αμερικανική πρόταση στα αιτήματα του Κιέβου.

Παράλληλα, σε επιστολή του προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Ορμπαν ζήτησε άμεσες, άνευ όρων ειρηνευτικές συνομιλίες και έναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων της ΕΕ με το Κρεμλίνο, εκφράζοντας την αντίθεσή του σε νέα οικονομική στήριξη της Ουκρανίας ή στη χρήση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Η ενεργειακή εξάρτηση που διχάζει

Παρά το γεγονός ότι η Ουγγαρία εξασφάλισε πρόσφατα εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις για ρωσικό καύσιμο, η κυβέρνηση Ορμπαν βρίσκεται υπό πίεση από την ΕΕ να τερματίσει όλες τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας έως το 2027. Σήμερα, η χώρα καλύπτει πάνω από το 80% των αναγκών της σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία και το 100% του πυρηνικού της καυσίμου, ενώ οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών εισφέρουν περίπου 5 δισ. δολάρια ετησίως στα ρωσικά ταμεία.

Ο Ορμπαν υποστηρίζει ότι χωρίς διπλή συμφωνία –τόσο με τις ΗΠΑ για LNG όσο και με τη Ρωσία για παραδοσιακά καύσιμα– οι τιμές θέρμανσης «θα τριπλασιαστούν» τον επόμενο μήνα, επιχειρώντας να δικαιολογήσει τη στρατηγική του έναντι της δυσαρέσκειας των Βρυξελλών.

Το γεωπολιτικό διακύβευμα

Όπως και ο Τραμπ, έτσι και ο Πούτιν θεωρεί τον Ορμπαν σύμμαχο-κλειδί στην Ευρώπη. Μια νέα ενεργειακή συμφωνία, αλλά και η επιθυμία του Ρώσου προέδρου να ενισχύσει τον Ούγγρο πρωθυπουργό ενόψει εκλογών, καθιστούν τη Μόσχα κομβικό σταθμό για τον Ορμπαν.

Παρά τις πιέσεις από την ΕΕ και τις ανησυχίες των συμμάχων, η ουγγρική κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να συνεχίσει τη γραμμή διαφοροποίησης από τις Βρυξέλλες – μια στρατηγική που την απομονώνει ευρωπαϊκά, αλλά την καθιστά καθοριστικό συνομιλητή για Μόσχα και Ουάσιγκτον.