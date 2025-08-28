Οργισμένοι διαδηλωτές πετούν πέτρες στον Χαβιέρ Μιλέι – Σκάνδαλο διαφθοράς «φουντώνει» την κρίση

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, δέχθηκε επίθεση με πέτρες και αντικείμενα την Τετάρτη κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιοδείας κοντά στο Μπουένος Άιρες, από διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για σκάνδαλο διαφθοράς.

Ο ακροδεξιός ηγέτης μεταφέρθηκε άμεσα σε ασφαλές σημείο από τη φρουρά του και δεν τραυματίστηκε, όπως ανακοίνωσε ο προεδρικός εκπρόσωπος Μανουέλ Αντόρνι μέσω X.

Ο Μιλέι, που πραγματοποιεί εκστρατεία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Οκτωβρίου, βρισκόταν στην καρότσα ενός αγροτικού φορτηγού χαιρετώντας υποστηρικτές στο Λόμας ντε Ζαμόρα, 20 χλμ. νότια του Μπουένος Άιρες, όταν το όχημα δέχθηκε βροχή από φυτά, πέτρες και μπουκάλια.

Μέσα στο όχημα επέβαινε και η αδελφή του, Καρίνα Μιλέι, μαζί με κυβερνητικούς αξιωματούχους. Το προεδρικό κομβόι απομακρύνθηκε αμέσως από το σημείο, ενώ στη συνέχεια ξέσπασαν συγκρούσεις ανάμεσα σε υποστηρικτές και αντιπάλους του προέδρου.

Το επεισόδιο συνέβη εν μέσω σκανδάλου διαφθοράς που συγκλονίζει την Αργεντινή, με καταγγελίες για υπεξαίρεση κονδυλίων από τον Οργανισμό Αναπηρίας, στις οποίες φέρεται να εμπλέκεται η αδελφή του προέδρου, Καρίνα Μιλέι.

«Ο Μιλέι ήρθε για να προκαλέσει. Και έφυγε όπως έπρεπε», δήλωσε ο Ραμόν, συνταξιούχος κάτοικος της περιοχής, ενώ από την άλλη πλευρά, υποστηρικτές του προέδρου ανέφεραν ότι τον στηρίζουν για «να απελευθερώσει τη Λατινική Αμερική από τις αποτυχημένες σοσιαλιστικές ιδέες».

Λίγα λεπτά πριν από την επίθεση, ο πρόεδρος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες που προέκυψαν από ηχογραφήσεις του πρώην επικεφαλής του οργανισμού, Ντιέγκο Σπανιόλο, σύμφωνα με τις οποίες η Καρίνα Μιλέι υπεξαίρεσε χρήματα που προορίζονταν για άτομα με αναπηρία.

«Όλα όσα λέει είναι ψέματα», δήλωσε ο Μιλέι, προσθέτοντας ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του Σπανιόλο.

Το περιστατικό εντείνει τις πιέσεις στον πρόεδρο λίγους μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, που αποτελούν το πρώτο μεγάλο τεστ δημοφιλίας του μετά την εκλογή του τον Δεκέμβριο του 2023. Ο 54χρονος οικονομολόγος έχει καταφέρει να μειώσει τον πληθωρισμό και να εμφανίσει πλεόνασμα στον προϋπολογισμό, κυρίως μέσα από σκληρές περικοπές, ακόμη και σε δαπάνες για κοινωνικές υπηρεσίες.

Με πληροφορίες από Guardian