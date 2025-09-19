Οργή στους δρόμους της Γαλλίας: Μαζικές απεργίες και διαδηλώσεις κατά του Μακρόν και του νέου πρωθυπουργού

Η Γαλλία συγκλονίζεται από μαζικές κινητοποιήσεις, με εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες να κατεβαίνουν στους δρόμους σε μια ημέρα γενικής απεργίας και διαδηλώσεων ενάντια στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον νεοδιορισμένο πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί. Στο στόχαστρο βρίσκονται τα σχέδια λιτότητας και οι περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, που απειλούν –όπως καταγγέλλουν οι διαδηλωτές– τον πυρήνα του γαλλικού κοινωνικού κράτους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, περισσότεροι από 450.000 διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους εκτός Παρισιού, ενώ περίπου 55.000 συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα. Τα συνδικάτα κάνουν λόγο για πάνω από 1 εκατομμύριο συμμετέχοντες σε όλη τη χώρα.

Στην πρωτεύουσα, οι κινητοποιήσεις σημαδεύτηκαν από επεισόδια, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει αποκλεισμούς σε λεωφορειοστάσια και να απωθήσει ομάδες διαδηλωτών που επιχείρησαν να στήσουν οδοφράγματα. Συγκρούσεις σημειώθηκαν και σε άλλες πόλεις, όπως η Ναντ, η Ρεν και η Λυών.

Περίπου 80.000 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν σε όλη τη χώρα, ενώ καταγράφηκαν 181 συλλήψεις.

Διαδηλώσεις στη Γαλλία/ Φωτ.: EPA

Γιατί διαδηλώνουν οι Γάλλοι

Η κινητοποίηση οργανώθηκε από τα μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας, με αιχμή τις προτάσεις για περικοπές στις δημόσιες δαπάνες προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα. Οι αντίπαλοι της κυβέρνησης κατηγορούν τον Μακρόν ότι, στα οκτώ χρόνια της θητείας του, έχει πλήξει τα χαμηλά και μεσαία στρώματα, την ώρα που οι εύποροι και οι επιχειρήσεις βγαίνουν κερδισμένοι.

Οι διαδηλωτές αντιδρούν σε μέτρα που αγγίζουν τον καθημερινό βίο:

Περικοπές σε υγεία, παιδεία και κοινωνικές παροχές.

Συρρίκνωση των πόρων για τα δημόσια νοσοκομεία.

Περαιτέρω οικονομική πίεση σε εργαζόμενους, ανέργους και συνταξιούχους.

Με πανό που έγραφαν «Φορολογήστε τους πλούσιους», συνδικάτα και φοιτητές ζητούν να στραφεί η κυβέρνηση σε εκείνους «που έχουν τα χρήματα», αντί να κόβει τις δαπάνες που στηρίζουν το κοινωνικό κράτος.

Διαδηλώσεις στη Γαλλία/ Φωτ.: EPA

Η πίεση στον νέο πρωθυπουργό

Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί, που ανέλαβε την πρωθυπουργία μόλις την περασμένη εβδομάδα, βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με κύμα οργής. Παρά τις προσπάθειές του να κατευνάσει τα πνεύματα με συμβολικές κινήσεις –όπως η μείωση των προνομίων πρώην υπουργών– η στενή του σχέση με τον Μακρόν τον καθιστά στόχο των διαδηλωτών.

Όπως σχολίασε μια φοιτήτρια στην πορεία του Παρισιού: «Ο Λεκορνί είναι απλώς ένας ακόμη άνθρωπος με κοστούμι που θα ακολουθήσει τη γραμμή Μακρόν».

Διαδηλώσεις στη Γαλλία/ Φωτ.: EPA

Η απεργία επηρέασε έντονα τις μετακινήσεις:

Το μετρό του Παρισιού λειτούργησε περιορισμένα, με εξαίρεση τρεις αυτόματες γραμμές.

Στα τρένα υψηλής ταχύτητας σημειώθηκαν «μερικές διακοπές» στα δρομολόγια εντός Γαλλίας και προς την Ευρώπη.

Ορισμένα υπουργεία και δημόσιες υπηρεσίες τελούσαν υπό αποκλεισμό.

«Κάθε φορά που γίνεται απεργία, νιώθουμε ότι η καθημερινότητα κρατείται όμηρος», είπε χαρακτηριστικά μια εργαζόμενη γραφείου στο Παρίσι.

Διαδηλώσεις στη Γαλλία/ Φωτ.: EPA

Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο ευρύτερο κλίμα πολιτικής αστάθειας που επικρατεί μετά τη διάλυση της Βουλής το 2024 και την είσοδο πολλών επικριτών του Μακρόν στη νέα σύνθεση. Η κυβέρνηση, που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις απαιτήσεις των αγορών και την κοινωνική πίεση, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αυξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια.

Διαδηλώσεις στη Γαλλία/ Φωτ.: EPA

Όπως είπε ένας εκπρόσωπος εργαζομένων στη βιομηχανία: «Εδώ και δεκαετίες πληρώνουμε για τους πλούσιους. Ήρθε η ώρα να πληρώσουν εκείνοι».