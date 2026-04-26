Οργή στην Ιταλία με πιθανό αίτημα της Ελβετίας για κάλυψη των εξόδων των θυμάτων του Crans-Montana

Η Ελβετία θα χρεώσει την Ιταλία για τα έξοδα που επιβάρυναν το σύστημα υγείας της για τη νοσηλεία Ιταλών υπηκόων που τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά της Πρωτοχρονιάς στο χιονοδρομικό κέντρο του Crans-Montana, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 41 άτομα, όπως ανακοίνωσε η κυβερνητική υπηρεσία που είναι αρμόδια για θέματα κοινωνικής ασφάλισης.

Η απαίτηση αποζημίωσης επιβαρύνει περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να χαρακτηρίζει την κίνηση αυτή «απαράδεκτη» την Παρασκευή, μετά την είδηση ότι είχε σταλεί λογαριασμός στις οικογένειες των θυμάτων της πυρκαγιάς.

Σε δήλωση προς το Reuters αργά το Σάββατο, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης (FSIO) επιβεβαίωσε τα σχέδια της Ελβετίας να ανακτήσει τα χρήματα που δαπανήθηκαν για τη νοσοκομειακή περίθαλψη, αν και όχι από τις οικογένειες των θυμάτων.

Το FSIO ανέφερε ότι, βάσει των ισχυουσών συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της Ελβετίας, τα θύματα θα λάβουν τιμολόγιο μόνο για σκοπούς επαλήθευσης και τα έξοδα θα χρεωθούν «στον αρμόδιο ξένο ασφαλιστικό φορέα υγείας».

Ένας εκπρόσωπος διευκρίνισε αργότερα ότι στην περίπτωση της Ιταλίας αυτό θα ήταν το υπουργείο Υγείας.

Η αντίδραση της Ιταλίας

Η Μελόνι δήλωσε σε ανάρτηση στο Facebook αργά την Παρασκευή: «Εάν αυτό το επαίσχυντο αίτημα υποβληθεί επίσημα, ⁠ανακοινώνω ότι η Ιταλία θα το απορρίψει κατηγορηματικά και δεν θα ενεργήσει με κανέναν τρόπο βάσει αυτού».

«Έχω εμπιστοσύνη στο αίσθημα ευθύνης των ελβετικών αρχών και ελπίζω ότι η αναφορά θα αποδειχθεί εντελώς αβάσιμη», πρόσθεσε.

Η Ελβετία ζητά επιστροφή χρημάτων άνω των 100.000 ελβετικών φράγκων (127.000 δολάρια) για τέσσερις Ιταλούς υπηκόους που νοσηλεύτηκαν για μία μόνο ημέρα στο νοσοκομείο του Σιόν μετά την πυρκαγιά, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιταλού πρέσβη στην Ελβετία, Τζιάν Λορέντζο Κορνάντο, που έγιναν γνωστές το Σάββατο από το πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Ο Κορνάντο πρόσθεσε ότι Ελβετοί ασθενείς που τραυματίστηκαν στη φωτιά στο Cans-Montana έλαβαν θεραπεία για μήνες στο νοσοκομείο Niguarda στο Μιλάνο, στη βόρεια Ιταλία, και ότι η Ιταλία έστειλε ελικόπτερο πολιτικής προστασίας για να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης χωρίς να ζητήσει χρήματα.

Με πληροφορίες από Reuters