Οργή στη Γαλλία για viral bullying στα 11χρονα παιδιά

Γάλλοι εκπαιδευτικοί καταδίκασαν μια τάση διαδικτυακού εκφοβισμού, που στοχεύει παιδιά που γεννήθηκαν το 2010.

Η τάση #Anti2010 απέκτησε δυναμική τον τελευταίο μήνα στην εφαρμογή του TikTok.

Οι δημοσιεύσεις στον ιστότοπο έχουν αποκτήσει εκατομμύρια προβολές, με τους χρήστες να ενθαρρύνονται να σχηματίσουν μια «αστυνομία κατά (των παιδιών) του 2010».

Ο υπουργός Παιδείας Ζαν-Μισέλ Μπλάνκερ χαρακτήρισε την τάση αυτή «εντελώς ηλίθια και ενάντια στις αξίες μας».

Προκάλεσε δε, συναγερμό στους γονείς επειδή στοχεύει παιδιά 11 ετών, που βρίσκονται ένα βήμα πριν το γυμνάσιο. Υπήρχαν ακόμα πληροφορίες ότι η τάση αυτή έχει μεταφερθεί από το διαδίκτυο στις παιδικές χαρές.

Ο υπουργός Παιδείας προειδοποίησε ότι οποιοσδήποτε μαθητής εντοπιστεί να βρίσκεται πίσω από έναν τέτοιο εκφοβισμό, θα υπόκειται σε τιμωρία ενώ πρόσθεσε ότι οικογένειες θα πρέπει να καταγγέλλουν περιπτώσεις παρενόχλησης σε επείγουσα τηλεφωνική γραμμή.

«Είναι ένα ουσιαστικό μέρος της σχολικής ζωής, το να δίνεις στους μαθητές της έκτης τάξης ένα θερμό καλωσόρισμα και να τους εντάξεις ορθά μέσα από τη γενναιοδωρία των συμμαθητών και των ενηλίκων», ανέφερε σε επιστολή του προς τους διευθυντές των σχολείων, καθώς τους προέτρεψε να είναι σε εγρήγορση για το θέμα.

Σε ένα tweet, το υπουργείο Παιδείας ανέφερε ότι «η παρενόχληση και ο κυβερνο-εκφοβισμός δεν έχουν θέση ούτε στο σχολείο ούτε στην κοινωνία μας».



Η ακριβής προέλευση της τάσης παραμένει ασαφής.

Ορισμένες αναφορές ισχυρίζονται ότι προήλθε από το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι Fortnite. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεότεροι παίκτες κατηγορήθηκαν ότι δεν τήρησαν έναν άγραφο κώδικα δεοντολογίας, ενώ οι παλαιότεροι παίκτες τους χαρακτήρισαν «Fortkids».

Ο εκφοβισμός εντάθηκε μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού με τίτλο Pop it Mania τον περασμένο μήνα, στο οποίο η νεαρή Pink Lily τραγουδά «We are the queens of 2010».

Το βίντεο στο YouTube προκάλεσε 400.000 dislike, με μερικά μεγαλύτερα παιδιά να το χρησιμοποιούν ως δικαιολογία για να στοχεύσουν όσους γεννήθηκαν εκείνη τη χρονιά.

«Στην αυλή του σχολείου, μάς δείχνουν με το δάχτυλο, φωνάζοντας 2010! 2010!» ανέφερε ένας μαθητής στην εφημερίδα Le Parisien, προσθέτοντας ότι έχουν προκύψει και σοβαρότερα περιστατικά όπως καβγάδες.

Η ομοσπονδία γονέων κάλεσε την κυβέρνηση να αναπτύξει μια νέα πολιτική προστασίας των παιδιών στα κοινωνικά δίκτυα, λέγοντας ότι είναι «απαράδεκτο τα παιδιά να είναι θύματα έκκλησης στο μίσος».

Με πληροφορίες του BBC