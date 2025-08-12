Οργή για τις αντιεμβολιαστικές δηλώσεις Κένεντι μετά την ένοπλη επίθεση στην Ατλάντα

Ένταση και απογοήτευση επικρατούν στις τάξεις των εργαζομένων στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) στις ΗΠΑ, μετά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ στην έδρα του οργανισμού στην Ατλάντα. Η επίσκεψη έγινε λίγες ημέρες μετά το αιματηρό περιστατικό της Παρασκευής, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ στον χώρο, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό.

Ο 30χρονος δράστης, Πάτρικ Γουάιτ, φέρεται να είχε πει σε γείτονα ότι πίστευε πως τα εμβόλια κατά της Covid τον έκαναν να αρρωστήσει. Η επίθεση έγινε κοντά στις εγκαταστάσεις του CDC- όπου λειτουργεί και παιδικός σταθμός- και του Πανεπιστημίου Έμορι.

Οι υπάλληλοι του οργανισμού καταγγέλλουν ότι η μακροχρόνια ρητορική του Κένεντι κατά των εμβολίων, συμπεριλαμβανομένων αυτών για τον κορωνοϊό, έχει τροφοδοτήσει το κλίμα εχθρότητας απέναντι στη δημόσια υγεία. Το 2021 είχε ζητήσει από τον FDA να ανακαλέσει την έγκριση των εμβολίων κατά της Covid, χαρακτηρίζοντάς τα «τα πιο θανατηφόρα που φτιάχτηκαν ποτέ». Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ακύρωσε 22 συμβόλαια ανάπτυξης εμβολίων mRNA, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία «ενέχει περισσότερους κινδύνους παρά οφέλη».

Σύμφωνα με εργαζόμενους, η επίθεση στο CDC αποτελεί «φυσική εξέλιξη» όταν η επιστήμη και οι επιστήμονες δαιμονοποιούνται συστηματικά. «Μας παρουσιάζουν σαν κακούς, σαν να θέλουμε να βλάψουμε τους ανθρώπους», δήλωσε η υπάλληλος του CDC Ελίζαμπεθ Σόντα.

Ο λοιμωξιολόγος Πίτερ Τσιν-Χονγκ από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια σημείωσε ότι το εμβόλιο κατά της Covid έχει γίνει «εύκολο εξιλαστήριο θύμα» για τις απώλειες και τις στερήσεις που έφερε η πανδημία, ενώ και ο ίδιος δέχεται απειλές για τη ζωή του λόγω των δημόσιων τοποθετήσεών του υπέρ του εμβολιασμού.

Σε email του το Σάββατο προς το προσωπικό, ο Κένεντι καταδίκασε την επίθεση, τόνισε ότι «προσεύχεται για όλο τον οργανισμό» και κάλεσε σε αλληλεγγύη. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκε στη ρητορική παραπληροφόρησης για τα εμβόλια που, σύμφωνα με πολλούς υπαλλήλους, συνέβαλε στη δημιουργία αυτού του κλίματος.

