Οργή για ίδρυμα προστασίας ανηλίκων στο Παρίσι - Ξύρισαν το κεφάλι αγοριού για τιμωρία

Δημόσια κατακραυγή έχει προκαλέσει βίντεο από ίδρυμα προστασίας παιδιών στο Παρίσι, στο οποίο φαίνεται το προσωπικό να ξυρίζει το κεφάλι αγοριού.

Το βίντεο γυρίστηκε τον Φεβρουάριο στο Jenner Educational Home στο κέντρο της πόλης και ένας από τους εκπαιδευτικούς που ήταν παρών δήλωσε ότι επρόκειτο για «τιμωρία».

Άγνοια είχε η μητέρα του ανήλικου για το περιστατικό στο ίδρυμα του Παρισιού

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Franceinfo, το παιδί, η μητέρα του και ο διευθυντής του ιδρύματος δεν είχαν δώσει την άδεια για τη συγκεκριμένη πράξη.

Ο τηλεοπτικός σταθμός France 3 Paris Île-de-France δήλωσε ότι μίλησε με τον δικηγόρο της μητέρας του αγοριού και ότι αυτή ανακάλυψε ότι το κεφάλι του είχε ξυριστεί κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο ίδρυμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε εξηγήσεις από το ίδρυμα, το οποίο ισχυρίστηκε ότι ο κομμωτής είχε κάνει λάθος.

Για αρκετούς μήνες μετά, ο ανήλικος είχε το δικαίωμα να φοράει καπέλο στην τάξη, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμμαθητές του τον πείραζαν.

Τον Σεπτέμβριο, όμως, η μητέρα του ανακάλυψε το βίντεο, το οποίο αρχικά είχε μοιραστεί μόνο σε μια ομάδα WhatsApp για εκπαιδευτικούς.

Στη συνέχεια, το ίδρυμα ενημέρωσε τη μητέρα του αγοριού ότι έπρεπε να του κόψουν τα μαλλιά επειδή είχε ψείρες, με αποτέλεσμα να παραπέμψει την υπόθεση σε οικογενειακό δικηγόρο.

Στο δικαστήριο η υπόθεση

Ο Δήμος του Παρισιού, ο οποίος είναι τελικά υπεύθυνος για το ίδρυμα που διευθύνεται από την Association Jean Cotxet, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα παραπέμψει την υπόθεση στο δικαστήριο.

«Καμία από τις δικαιολογίες που προτάθηκαν – είτε πρόκειται για την υποτιθέμενη συγκατάθεση του παιδιού, την πιθανή έγκριση της μητέρας του, είτε για τις προσπάθειες, που σε κάθε περίπτωση δεν επαληθεύτηκαν, να απαλλαγεί από τις ψείρες – δεν μπορεί να νομιμοποιήσει τη βία που του ασκήθηκε. Λόγω αυτών των απαράδεκτων παραλείψεων, ο Δήμος του Παρισιού αποφάσισε να παραπέμψει αμέσως το θέμα στις δικαστικές αρχές και θα ασκήσει επίσης αστική αγωγή, εάν χρειαστεί», αναφέρεται σε δελτίο τύπου.

Η υπουργός Υγείας, Οικογένειας, Αυτονομίας και Ατόμων με Αναπηρία, Στέφανι Ριστ, δήλωσε σε ανάρτησή της στο X ότι παραπέμπει επίσης το θέμα στον εισαγγελέα.

Καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε «απαράδεκτες πράξεις» που «υπονομεύουν σοβαρά την αξιοπρέπεια» του παιδιού.

Η Εισαγγελία του Παρισιού άνοιξε έρευνα για «σκόπιμη βία», ενώ η Διαμεσολαβήτρια για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Κλερ Αντόν δήλωσε ότι θα χειριστεί προσωπικά την υπόθεση.

Σε διαθεσιμότητα ο υπάλληλος που φέρεται να ξύρισε το αγόρι

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Παρισιού δήλωσε ότι «έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο νεαρό θύμα», το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες επιθυμεί να παραμείνει στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Jenner, καθώς αισθάνεται άνετα εκεί.

Ο υπάλληλος που ξεκίνησε το περιστατικό με το ξύρισμα των μαλλιών έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα από τον σύλλογο που διαχειρίζεται το ίδρυμα, ο οποίος δήλωσε ότι η εκπαιδευτική ομάδα έχει «υποστεί σημαντική αναδιοργάνωση».

Το Franceinfo αναφέρει επίσης ότι θα πραγματοποιηθεί διοικητική επιθεώρηση στο ίδρυμα την Τετάρτη, κατόπιν αιτήματος του Δήμου του Παρισιού.

Με πληροφορίες από euronews.com