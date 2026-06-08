Οργάνωση που κατηγορείται για θεωρίες συνωμοσίας με εξωγήινους διοργάνωσε εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο

Μια οργάνωση που έχει κατηγορηθεί για διάδοση φιλορωσικών αφηγήσεων, ψευδοεπιστημονικών θεωριών και ισχυρισμών περί εξωγήινης επιρροής στην ανθρωπότητα έλαβε άδεια να διοργανώσει εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

Πρόκειται για το AllatRa Global Research Center, το οποίο πραγματοποίησε τον περασμένο Φεβρουάριο εκδήλωση με θέμα τους κινδύνους των νανοπλαστικών, σε συνεργασία με τον Τσέχο ακροδεξιό ευρωβουλευτή Όντρεϊ Κνότεκ της ομάδας «Πατριώτες για την Ευρώπη».

Παρά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, οι αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες του Ευρωκοινοβουλίου κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «δεν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για τη διεξαγωγή έρευνας» σχετικά με την παρουσία της οργάνωσης στους χώρους του θεσμού.

A group accused of being pro-Russian and promoting pseudoscience and conspiracy theories involving aliens was given the green light to hold an event at the European Parliament in Brussels in February.



Some MEPs say it poses a “reputational risk.”



🔗 https://t.co/2CPkdmzvDg pic.twitter.com/2JIsEhyOQJ — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) June 7, 2026

Ευρωκοινοβούλιο: Ποια είναι η οργάνωση που πραγματοποίησε την εκδήλωση

Η AllatRa αυτοπαρουσιάζεται ως «διεθνές ερευνητικό κέντρο» που ασχολείται με τους πλανητικούς κινδύνους, τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, επικριτές της υποστηρίζουν ότι συνδέεται με το θρησκευτικό κίνημα AllatRa, το οποίο ιδρύθηκε στην Ουκρανία και σήμερα έχει έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν κατηγορήσει το κίνημα ότι «δικαιολογεί τη ρωσική ένοπλη επιθετικότητα» και ότι προωθεί δημόσια αφηγήσεις του Κρεμλίνου υπό το πρόσχημα ιεραποστολικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, τα ιδρυτικά κείμενα της οργάνωσης αναφέρουν ότι εξωγήινα όντα επηρεάζουν την ανθρώπινη ζωή εδώ και αιώνες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ομάδα υποστηρίζει ακόμη ότι οι σλαβικοί λαοί θα ενωθούν στο μέλλον χάρη σε έναν «σωτήρα με μαγικές ιδιότητες», του οποίου η περιγραφή θυμίζει τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Άλλες έρευνες αναφέρουν ότι το κίνημα και παρακλάδια του αμφισβητούν ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα αποτελεί τη βασική αιτία της κλιματικής αλλαγής, ενώ παράλληλα διακινούν θεωρίες περί επικείμενου τέλους του κόσμου το 2036.

A group accused of being pro-Russian and promoting pseudoscience and conspiracy theories involving aliens was given the green light to hold an event in the European Parliament in Brussels in February.https://t.co/w7tWmzr6X2 — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) June 5, 2026

Ευρωκοινοβούλιο: Η οργάνωση απορρίπτει όλες τις κατηγορίες

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και ο συνιδρυτής της AllatRa, Ίγκορ Ντανίλοφ, Ουκρανός χειροπράκτης, ο οποίος ερευνάται από τις ουκρανικές αρχές για υποψίες εσχάτης προδοσίας, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και υπονόμευσης της εθνικής ασφάλειας.

Η AllatRa απορρίπτει κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς περί φιλορωσικής δράσης ή διασύνδεσης με δίκτυα παραπληροφόρησης. Σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει ότι καταδικάζει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και επισημαίνει ότι στη Ρωσία έχει χαρακτηριστεί αρχικά «ανεπιθύμητη» και στη συνέχεια «εξτρεμιστική» οργάνωση.

Παράλληλα, επικαλείται πρόσφατη απόφαση δικαστηρίου του Κιέβου, σύμφωνα με την οποία δεν προσκομίστηκαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν αντιουκρανική ή φιλορωσική δραστηριότητα.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως η παρουσία της οργάνωσης στο Ευρωκοινοβούλιο προκάλεσε αντιδράσεις από τους Τσέχους ευρωβουλευτές Ντανούσε Νερουντόβα και Γιαν Φάρσκι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, καθώς και από τον Σλοβάκο ευρωβουλευτή Μάρτιν Χόισικ της ομάδας Renew Europe.

Οι τρεις πολιτικοί υποστήριξαν ότι η AllatRa έχει επανειλημμένα συνδεθεί με φιλορωσικές αφηγήσεις και δίκτυα παραπληροφόρησης, προειδοποιώντας ότι η φιλοξενία της σε χώρους του Ευρωκοινοβουλίου μπορεί να προσδώσει θεσμική νομιμοποίηση σε οργανώσεις που σχετίζονται με ξένη επιρροή.

«Η AllatRa είναι μια αίρεση που διεισδύει σε πολιτικές και δομές ασφαλείας στην Ευρώπη», δήλωσε ο Χόισικ, υποστηρίζοντας ότι η οργάνωση επιχειρεί να εκφοβίσει όσους ερευνούν τη δράση της.

Η AllatRa απάντησε ότι η προστασία της φήμης της και η διόρθωση ανακριβών πληροφοριών δεν συνιστούν παρενόχληση.

Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής Όντρεϊ Κνότεκ δήλωσε ότι η εκδήλωση δεν είχε πολιτικό χαρακτήρα και σημείωσε ότι η οργάνωση είναι εγγεγραμμένη στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Διαφάνειας, το οποίο επιτρέπει σε ομάδες συμφερόντων να έχουν πρόσβαση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Με πληροφορίες από Politico