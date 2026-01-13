Ώρα αποφάσεων για τον Τραμπ σχετικά με το Ιράν - Τι ακριβώς επιδιώκει τελικά;

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι σχετικά με το Ιράν.

Δέκα ημέρες πριν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να «σπεύσουν προς διάσωση» των Ιρανών διαδηλωτών αν η κυβέρνηση τους χρησιμοποιούσε βία, λέγοντας πως η χώρα ήταν «φορτωμένη και έτοιμη».

Τώρα, με την κλιμάκωση της βίας και τα στοιχεία να αποκαλύπτουν σοκαριστικές εικόνες από την καταστολή, η διεθνής κοινότητα περιμένει να δει την αντίδρασή του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανώτεροι αξιωματούχοι θα ενημερώσουν τον Ντόναλντ Τραμπ για τις πιθανές επιλογές αργότερα μέσα στην ημέρα, ενώ ο ίδιος μιλά για «πολύ ισχυρά σχέδια».

Η πρόσφατη επιχείρηση στη Βενεζουέλα φαίνεται να ενισχύει τη συζήτηση για στρατιωτική επέμβαση, όμως η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν είναι Βενεζουέλα. Πρόκειται για ένα καθεστώς πολεμοχαρές και η εξουδετέρωση ενός μόνο ηγέτη δύσκολα θα ανατρέψει ολόκληρη τη χώρα.

Στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν πως η απάντηση μπορεί να περιλαμβάνει στοχευμένες επιθέσεις, αλλά και πιο μυστικές δράσεις, όπως κυβερνοεπιθέσεις και ψυχολογικές επιχειρήσεις πολέμου, για να διαταραχθεί η ιεραρχία του καθεστώτος. Ωστόσο, οποιαδήποτε προσπάθεια που θα θυμίζει την αποτυχημένη διάσωση ομήρων το 1980 θα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς οι κίνδυνοι για ανθρώπινες απώλειες και γεωπολιτική αναταραχή είναι μεγάλοι. Αν και η διπλωματία παραμένει η πρώτη επιλογή, η συνεχιζόμενη αιματηρή καταστολή έχει κάνει σαφές ότι ο Τραμπ ενδέχεται να αισθανθεί την ανάγκη να δράσει πριν εξαντληθούν όλα τα κανάλια διαλόγου. Ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι μια περιορισμένη στρατιωτική ενέργεια θα μπορούσε να ενισχύσει το ηθικό των διαδηλωτών και να στείλει μήνυμα στο καθεστώς.

Ωστόσο, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος το πλήγμα να ενισχύσει την ενότητα και την υποστήριξη του καθεστώτος, καθιστώντας την κατάσταση ακόμα πιο περίπλοκη.

Με την πίεση να αυξάνεται, τόσο από το εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και από τις διεθνείς παρατηρήσεις, η απόφαση του Τραμπ για το Ιράν αναμένεται να είναι κρίσιμη για την πορεία της περιοχής και τη στάση της Ουάσινγκτον απέναντι στο καθεστώς της Τεχεράνης.

Με πληροφορίες από BBC