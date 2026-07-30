Όπρα Γουίνφρεϊ: Κλείνει η σχολή θηλέων που ίδρυσε στη Νότια Αφρική

Η Αμερικανίδα παρουσιάστρια Όπρα Γουίνφρεϊ ανακοίνωσε ότι η σχολή θηλέων που ίδρυσε στη Νότια Αφρική πριν από σχεδόν 20 χρόνια θα κλείσει το επόμενο έτος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2027 οι εγκαταστάσεις του οικοτροφείου, που βρίσκονται κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ, θα παραδοθούν στις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές, όπως προέβλεπε η αρχική συμφωνία.

Οι μαθήτριες που φοιτούν στην Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls (OWLAG) και δεν θα έχουν αποφοιτήσει έως την παύση λειτουργίας της σχολής, θα λάβουν πλήρεις υποτροφίες για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Όπρα Γουίνφρεϊ: Πάνω από 1.000 μαθήτριες έχουν αποφοιτήσει από τη σχολή

Περισσότερες από 1.000 μαθήτριες έχουν αποφοιτήσει από τη σχολή, η οποία απευθύνεται σε κορίτσια από κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτα περιβάλλοντα. Η ίδρυσή της αποτέλεσε έμπνευση για τη Γουίνφρεϊ μετά τη συνάντησή της το 2002 με τον εμβληματικό αγωνιστή κατά του απαρτχάιντ και πρώην πρόεδρο της Νότιας Αφρικής, Νέλσον Μαντέλα.

Από την έναρξη της λειτουργίας της, η επίλεκτη σχολή η οποία κατασκευάστηκε με κόστος 40 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 20 εκατ. λιρών) και βρίσκεται στο χωριό Χένλεϊ-ον-Κλιπ, νότια του Γιοχάνεσμπουργκ– δεν έμεινε ανεπηρέαστη από σκάνδαλα, γεγονός που πυροδότησε φήμες σχετικά με τους λόγους του κλεισίματός της.

Oprah Winfrey to close her school for girls in South Africa https://t.co/qtIBlCXcgA — BBC News (World) (@BBCWorld) July 30, 2026

Ωστόσο, σύμβουλος δημοσίων σχέσεων του Oprah Winfrey Leadership Academy Foundation διέψευσε τις εικασίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ότι η σχολή κλείνει εξαιτίας κακοδιαχείρισης.

Ο Νίκο Όλβαγκεν δήλωσε ότι η Γουίνφρεϊ σκοπεύει να συνεχίσει το εκπαιδευτικό της έργο χρηματοδοτώντας ένα πρόγραμμα υποτροφιών για ακαδημαϊκά χαρισματικά κορίτσια από κοινότητες σε ολόκληρη τη Νότια Αφρική, ώστε να φοιτήσουν σε κορυφαία σχολεία.

«Το όνειρο δεν ήταν ποτέ απλώς να χτίσουμε ένα σχολείο», ανέφερε η 72χρονη Γουίνφρεϊ σε ανακοίνωσή της. «Ήταν να επενδύσουμε στις απεριόριστες δυνατότητες των νέων γυναικών. Αυτή η αποστολή δεν τελειώνει με μία πανεπιστημιούπολη. Συνεχίζεται μέσα από κάθε κορίτσι του οποίου το μέλλον μπορεί να αλλάξει χάρη στην εκπαίδευση. Είμαι ενθουσιασμένη γιατί αυτό το νέο κεφάλαιο θα μας επιτρέψει να στηρίξουμε ακόμη περισσότερες νέες γυναίκες σε ολόκληρη τη Νότια Αφρική και να συνεχίσουμε την υπόσχεση που ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 20 χρόνια».

Όπρα Γουίνφρεϊ: Δεν έχει γίνει γνωστή η μελλοντική χρήση των εγκαταστάσεων της OWLAG

Παραμένει άγνωστο ποια θα είναι η μελλοντική χρήση των εγκαταστάσεων της OWLAG μετά την επιστροφή τους στις τοπικές αρχές. Ωστόσο, το υπουργείο Παιδείας της επαρχίας Γκαουτένγκ δήλωσε ότι είναι «δεσμευμένο να διαφυλάξει και να ενισχύσει την κληρονομιά της ακαδημίας».

«Θα διασφαλίσουμε ότι αυτό το εξαιρετικό εκπαιδευτικό ίδρυμα θα συνεχίσει να υπηρετεί τους κατοίκους της Γκαουτένγκ, τιμώντας παράλληλα το όραμα πάνω στο οποίο ιδρύθηκε», ανέφερε.

Όταν η σχολή άνοιξε τις πύλες της το 2007, ορισμένοι σχολιαστές επέκριναν τις πολυτελείς εγκαταστάσεις της, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, διέθεταν δύο θέατρα, αίθουσα γιόγκα και σαλόνι ομορφιάς.

Εξέφρασαν επίσης αμφιβολίες για το κατά πόσο τα χρήματα που δαπανήθηκαν για τη δημιουργία της θα μπορούσαν να είχαν αξιοποιηθεί καλύτερα, ώστε να ωφεληθούν περισσότεροι μαθητές σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπρα Γουίνφρεϊ: Σήμερα στη σχολή φοιτούν 281 μαθήτριες

Λίγους μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της OWLAG, ορισμένες μαθήτριες κατηγόρησαν πρώην μέλος του προσωπικού για κακοποιητική συμπεριφορά. Αργότερα, ωστόσο, απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες.

Σήμερα, στη σχολή φοιτούν 281 μαθήτριες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Oprah Daily, πολλοί απόφοιτοι της σχολής έχουν ακολουθήσει επιτυχημένη επαγγελματική πορεία ως γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, καλλιτέχνες, στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες.

Η ιστοσελίδα φιλοξενεί επίσης δήλωση της Άντρονικα Κλάας, αποφοίτου του 2012 και σήμερα επικεφαλής ομάδας μηχανικών στην τεχνολογική εταιρεία Meta:

«Κάθε γωνιά της σχολής ήταν γεμάτη αγάπη, φροντίδα και προσοχή στη λεπτομέρεια. Η OWLAG με έπεισε ότι η προετοιμασία, ο χαρακτήρας και ο σκοπός έχουν μεγαλύτερη σημασία από το πού προέρχομαι».

Με πληροφορίες από BBC