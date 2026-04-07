OpenAI: Να δοκιμάσουν οι επιχειρήσεις τετραήμερη εργασία λόγω AI

Η OpenAI προτείνει στις επιχειρήσεις να εξετάσουν την καθιέρωση τετραήμερης εργασίας, καθώς η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνεται και αρχίζει να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύουμε.

Στο πλαίσιο των νέων προτάσεων πολιτικής που παρουσίασε, η εταιρεία υποστηρίζει ότι η μετάβαση σε μια οικονομία με ισχυρή παρουσία AI θα φέρει σημαντικά οφέλη, αλλά και ανατροπές στην αγορά εργασίας και στις επαγγελματικές διαδρομές.

Μεταξύ άλλων, εισηγείται τη δοκιμή μοντέλων τετραήμερης εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών, ως έναν τρόπο να μοιραστεί πιο ισότιμα η αύξηση της παραγωγικότητας που αναμένεται από τα νέα εργαλεία.

Όπως σημειώνει, η ραγδαία βελτίωση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης σημαίνει ότι εργασίες που σήμερα απαιτούν εβδομάδες ή και μήνες ενδέχεται σύντομα να ολοκληρώνονται σε πολύ μικρότερο χρόνο.

«Αν η πρόοδος συνεχιστεί, τα συστήματα θα μπορούν να εκτελούν έργα που σήμερα χρειάζονται μήνες», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την εταιρεία, αναμένεται να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών, την παραγωγή γνώσης και ακόμη και το πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την εργασία και το νόημά της.

Παράλληλα, η OpenAI προτείνει την ενίσχυση τομέων με έντονη ανθρώπινη παρουσία, όπως η εκπαίδευση, η φροντίδα παιδιών και η υγεία, ως αντιστάθμισμα στις θέσεις εργασίας που ενδέχεται να επηρεαστούν περισσότερο από την αυτοματοποίηση.

OpenAI: Να δημιουργηθεί ενός «δημόσιο ταμείου πλούτου»

Σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο, η OpenAI επαναφέρει την ιδέα δημιουργίας ενός «δημόσιου ταμείου πλούτου», μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούσαν να επωφελούνται από την οικονομική ανάπτυξη που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Αντίστοιχες προτάσεις έχουν διατυπωθεί και από άλλες εταιρείες του κλάδου, όπως η Anthropic, η οποία έχει τονίσει την ανάγκη εκπαίδευσης εργαζομένων και φοιτητών σε δεξιότητες που θα απαιτούνται στις νέες μορφές εργασίας, καθώς και την προσαρμογή των υποδομών για να υποστηρίξουν την αυξανόμενη ζήτηση σε ενέργεια και υπολογιστική ισχύ.

Την ίδια στιγμή, η συζήτηση για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης παραμένει ανοιχτή. Από τη μία πλευρά, κεντρικές τράπεζες και οργανισμοί προειδοποιούν ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλειες θέσεων εργασίας, με τον διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας να έχει συγκρίνει τις πιθανές επιπτώσεις με εκείνες της Βιομηχανικής Επανάστασης.

Από την άλλη, αρκετοί οικονομολόγοι εκτιμούν ότι οι επιδράσεις της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να καθυστερήσουν περισσότερο απ’ όσο προβλέπουν οι ίδιες οι εταιρείες τεχνολογίας.

Σε πρόσφατη ανάλυση, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Oxford Economics σημειώνει ότι πολλά σενάρια για ραγδαία αύξηση της παραγωγικότητας βασίζονται σε αισιόδοξες υποθέσεις, τόσο για την ταχύτητα υιοθέτησης της τεχνολογίας όσο και για τον βαθμό στον οποίο μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργία νέων ιδεών.

Όπως επισημαίνει, ιστορικά παραδείγματα τεχνολογικών αλλαγών δείχνουν ότι τα οφέλη στην παραγωγικότητα μπορεί να χρειαστούν δεκαετίες για να αποτυπωθούν πλήρως και σε ορισμένες περιπτώσεις να εξαντληθούν πιο γρήγορα απ’ ό,τι αναμενόταν.

Με πληροφορίες από BBC