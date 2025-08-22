OnlyFans: Ρεκόρ μερίσματος $ 701 εκατ. στον ιδιοκτήτη πριν από πιθανή πώληση

Η πλατφόρμα OnlyFans κατέβαλε μέρισμα-ρεκόρ ύψους 701 εκατ. δολαρίων στον ιδιοκτήτη της, Ουκρανοαμερικανό επιχειρηματία Leonid Radvinsky, ενόψει της πιθανής πώλησης πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της σε συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η εταιρεία, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, κατέγραψε εκρηκτική ανάπτυξη το 2024, με τους «δημιουργούς περιεχομένου» να αυξάνονται κατά 13% σε 4,6 εκατ. και τους λογαριασμούς χρηστών κατά σχεδόν 25% φτάνοντας τα 377,5 εκατ. παγκοσμίως. Οι δημιουργοί εισέπραξαν συνολικά 5,8 δισ. δολάρια, δηλαδή 500 εκατ. περισσότερα σε σχέση με το 2023, καθώς διατηρούν το 80% των πληρωμών που πραγματοποιούν οι θαυμαστές στην πλατφόρμα.

Η Fenix International, μητρική του OnlyFans, ανακοίνωσε ότι τα έσοδα από συνδρομές έφτασαν τα 7,2 δισ. δολάρια, έναντι 6,6 δισ. το 2023, ενώ τα συνολικά έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν σε 1,4 δισ. δολάρια. Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 684 εκατ. δολάρια, από 658 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με τους οικονομικούς λογαριασμούς που κατατέθηκαν στη Βρετανία, ο Radvinsky έλαβε μέρισμα 497 εκατ. δολαρίων το 2024, ενώ μετά το τέλος της χρήσης καταβλήθηκαν επιπλέον 204 εκατ. σε πολλές δόσεις. Στις 30 Νοεμβρίου 2024, η εταιρεία διατηρούσε ταμειακά διαθέσιμα ύψους 808 εκατ. δολαρίων και απασχολούσε μόλις 46 εργαζόμενους.

Η πλατφόρμα ιδρύθηκε το 2016 από τον Βρετανό επιχειρηματία Tim Stokely και τον πατέρα του Guy, και πουλήθηκε το 2018 στον Radvinsky, πρώην ιδιοκτήτη ιστότοπων ενηλίκων. Σήμερα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για πώληση πλειοψηφικού μεριδίου σε κοινοπραξία με επικεφαλής την επενδυτική εταιρεία The Forest Road Company από το Λος Άντζελες, σε συμφωνία που ενδέχεται να αποτιμήσει το OnlyFans έως και 7 δισ. δολάρια. Στις συνομιλίες συμμετέχουν και οι Βρετανοί δισεκατομμυριούχοι David και Simon Reuben μαζί με άλλες επενδυτικές εταιρείες.

Η CEO Keily Blair δήλωσε στους Financial Times ότι το OnlyFans επεκτάθηκε σε νέους τομείς περιεχομένου, ενώ επενδύει σε εργαλεία ασφάλειας και αξιοπιστίας εν μέσω αυστηρότερων κανονισμών για το περιεχόμενο ενηλίκων στην Ευρώπη. Παράλληλα, η εταιρεία έχει αναπτύξει την υπηρεσία OFTV, πλατφόρμα streaming για περιεχόμενο εκτός ενηλίκων, όπως fitness, μαγειρική, μουσική, κωμωδία και reality shows.

Με πληροφορίες από Financial Times