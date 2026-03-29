OnlyFans: Πώς ο θάνατος του ιδιοκτήτη του ανοίγει ερωτήματα για το μέλλον της πλατφόρμας

Ο θάνατος του Λεονίντ Ραντβίνσκι, του επιχειρηματία που μετέτρεψε το OnlyFans σε μια από τις πιο κερδοφόρες ψηφιακές πλατφόρμες στον κόσμο, φέρνει στο προσκήνιο το ερώτημα για την επόμενη ημέρα μιας εταιρείας που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο περιεχόμενο ενηλίκων και σε ένα αμφιλεγόμενο αλλά ιδιαίτερα αποδοτικό επιχειρηματικό μοντέλο.

Ο Ραντβίνσκι πέθανε την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 43 ετών από καρκίνο. Είχε αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της πλατφόρμας το 2018, όταν εξαγόρασε την εταιρεία από την οικογένεια Στόκλεϊ, και μέσα σε λίγα χρόνια την οδήγησε σε εκρηκτική ανάπτυξη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η εταιρεία, με έδρα το Λονδίνο, κατέγραψε έσοδα ύψους 7,2 δισ. δολαρίων το 2024, απασχολώντας μόλις 42 εργαζόμενους. Το επιχειρηματικό της μοντέλο βασίζεται στην παρακράτηση περίπου 20% από τα έσοδα περίπου 4 εκατομμυρίων δημιουργών περιεχομένου παγκοσμίως, πολλοί εκ των οποίων δραστηριοποιούνται στον χώρο της πορνογραφίας.

Μετά την επιδείνωση της υγείας του, ο Ραντβίνσκι είχε μεταβιβάσει τις μετοχές του σε οικογενειακό καταπίστευμα το 2024. Μέσω αυτού, τον έλεγχο της εταιρείας αναλαμβάνει πλέον η χήρα του, Γεκατερίνα Τσούντνοβσκι, μια φιγούρα με περιορισμένη δημόσια παρουσία, γνωστή κυρίως από τη δράση της στη φιλανθρωπία και την επαγγελματική της πορεία ως νομικός σε εταιρεία τεχνολογίας.

O Λεονίντ Ραντβίνσκι υπήρξε ιδιοκτήτης του OnlyFans από το 2017 έως τον θάνατό του / Φωτ.: Facebook

Η στάση της απέναντι στο περιεχόμενο ενηλίκων και η στρατηγική που θα επιλέξει αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά την πορεία της πλατφόρμας. Το OnlyFans έχει επανειλημμένα επιχειρήσει να απομακρυνθεί από την ταύτιση με την πορνογραφία, χωρίς όμως να έχει καταφέρει να διαφοροποιήσει ουσιαστικά τα έσοδά του.

Το 2021 ανακοίνωσε απαγόρευση του σεξουαλικά ρητού περιεχομένου, απόφαση που ανακλήθηκε μέσα σε λίγες ημέρες πριν εφαρμοστεί, υπό την πίεση δημιουργών και χρηστών. Πιο πρόσφατα, κυκλοφόρησε η πλατφόρμα OFTV, με περιεχόμενο «κατάλληλο για εργασία», όπως fitness και lifestyle, σε μια προσπάθεια της εταιρείας να διευρύνει το κοινό της.

Παράλληλα, η OnlyFans έχει βρεθεί αντιμέτωπη με επικρίσεις για τον ρόλο της στη διάδοση της πορνογραφίας στο διαδίκτυο. Ορισμένοι αναλυτές επισημαίνουν ότι έχει συμβάλει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα στην «κανονικοποίηση» της κατανάλωσης τέτοιου περιεχομένου, ενώ οργανώσεις κάνουν λόγο για κινδύνους εκμετάλλευσης και πίεσης προς δημιουργούς.

Από την άλλη πλευρά, υποστηρικτές του μοντέλου τονίζουν ότι η πλατφόρμα επέτρεψε σε δημιουργούς να αποκτήσουν άμεσο έλεγχο του περιεχομένου και των εσόδων τους, χωρίς τη μεσολάβηση της παραδοσιακής βιομηχανίας.

Tον έλεγχο της εταιρείας αναλαμβάνει πλέον η χήρα του Λεονίντ Ραντβίνσκι, Γεκατερίνα Τσούντνοβσκι / Φωτ.: Rarecancer.org

Παρά τη μεγάλη δημοσιότητα, τα πραγματικά εισοδήματα των περισσότερων δημιουργών παραμένουν περιορισμένα. Εκτιμήσεις του κλάδου αναφέρουν ότι η πλειονότητα κερδίζει σχετικά χαμηλά ποσά, με τα υψηλά έσοδα να συγκεντρώνονται σε μικρό αριθμό λογαριασμών.

Ο Ραντβίνσκι είχε διατηρήσει χαμηλό προφίλ σε όλη τη διάρκεια της πορείας του, αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανίσεις και τις συνεντεύξεις. Ξεκίνησε τη δραστηριότητά του στον χώρο της πορνογραφίας από νεαρή ηλικία, δημιουργώντας ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, πριν επεκταθεί σε πιο σύνθετα επιχειρηματικά εγχειρήματα.

Πριν από τον θάνατό του, βρίσκονταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την πώληση πλειοψηφικού πακέτου της εταιρείας σε επενδυτικό fund με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί συμφωνία. Οι συζητήσεις συνεχίζονται, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει περαιτέρω τη στρατηγική κατεύθυνση της πλατφόρμας.

Παρά τον θάνατο του ιδιοκτήτη της, η καθημερινή λειτουργία της εταιρείας δεν αναμένεται να επηρεαστεί άμεσα, καθώς η διοίκηση παραμένει σταθερή. Ωστόσο, οι αποφάσεις που θα ληφθούν το επόμενο διάστημα αναμένεται να καθορίσουν εάν το OnlyFans θα παραμείνει προσανατολισμένο στο υφιστάμενο μοντέλο ή θα επιχειρήσει έναν πιο ριζικό μετασχηματισμό.

Με πληροφορίες από Guardian