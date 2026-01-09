Ονδούρα: Επίθεση σε βουλεύτρια με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό - Την πέτυχε στο κεφάλι

Βουλεύτρια από την Ονδούρα, μέλος του συντηρητικού Εθνικού Κόμματος, τραυματίστηκε όταν άγνωστος εκτόξευσε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό μέσα στο κτίριο του Κογκρέσου.

Οι βουλευτές είχαν κληθεί να συνεδριάσουν την Πέμπτη (8/1) και η αναπληρώτρια βουλευτής Γκλάντις Αουρόρα Λόπεζ βρισκόταν σε διάδρομο του νομοθετικού κτιρίου όταν χτυπήθηκε στο κεφάλι από τον μηχανισμό. Η Λόπεζ έπεσε στο πάτωμα και το σακάκι της διαλύθηκε, όπως αναφέρει το AP News.

Αυτόπτες μάρτυρες τη μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο, ωστόσο τα τραύματά της δεν κρίθηκαν απειλητικά για τη ζωή της.

Ο Τομάς Ζαμπράνο, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Εθνικού Κόμματος στο Κογκρέσο, κατηγόρησε το απερχόμενο κυβερνών κόμμα Ελευθερία και Αναγέννηση (LIBRE) για την επίθεση. Ο Ζαμπράνο δήλωσε μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X ότι θεωρεί το περιστατικό επίθεση εναντίον του Εθνικού Κόμματος.

Οι βουλευτές είχαν συγκληθεί για να εξετάσουν πρόταση του LIBRE που ζητούσε να διαταχθεί επανακαταμέτρηση των ψήφων, παρότι οι εκλογικές αρχές είχαν ανακηρύξει νικητή τον Δεκέμβριο.

Το LIBRE δεν έχει αναγνωρίσει τα αποτελέσματα των εκλογών της 30ής Νοεμβρίου. Το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο ανακοίνωσε τον Νάσρι Ασφούρα - πρόεδρο του Εθνικού Κόμματος - ως οριακό νικητή σχεδόν έναν μήνα μετά την ψηφοφορία.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας έδειξαν ότι η συσκευή εκτοξεύθηκε από τον δρόμο, έξω από το κτίριο. Το άτομο που την πέταξε φαινόταν να βρίσκεται μαζί με έναν ακόμη άνδρα. Η αστυνομία εξακολουθούσε να αναζητά τους υπεύθυνους.

Με πληροφορίες από AP News