Ομογενής πρώην γιατρός στην Αυστραλία κατηγορείται για 148 υποθέσεις βιασμών και σεξουαλικών επιθέσεων

Ένας ομογενής, πρώην γιατρός από το Μπρίσμπεϊν, πόλη στην Αυστραλία, είναι αντιμέτωπος με 148 κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης μετά από εκτεταμένη αστυνομική έρευνα.

Η αστυνομία του Κουίνσλαντ απήγγειλε χθες στον Στέλιο (Σταν) Θεόδωρο κατηγορίες για 94 βιασμούς και 54 σεξουαλικές επιθέσεις.

Το Τμήμα Ποινικών Ερευνών του Άπερ Μάουντ Γκράβατ ίδρυσε το «Xray Cariyna» τον Αύγουστο του περασμένου έτους, μετά από καταγγελίες πολλών γυναικών στην αστυνομία.

Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως το 2015, ο 74χρονος από το Χάιγκεϊτ Χιλ επιτέθηκε σεξουαλικά σε 15 γυναίκες από τα τέλη της εφηβείας έως τα 40 τους, ως γιατρός σε κέντρο υγείας στο Ταραγίντι.

Ο οικογενειακός γενικός ιατρός εργαζόταν στο Ιατρικό Κέντρο Γουέλερς Χιλ μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2021 και απολύθηκε από τη θέση του διευθυντή του ιατρικού κέντρου πέρυσι.

Αναμένεται να εμφανιστεί στο Ειρηνοδικείο του Μπρίσμπεϊν στις 23 Ιουνίου.

Ο ντετέκτιβ της UMG CIB, λοχίας Ντένις Σιλκ, ζήτησε από το κοινό που έχει πληροφορίες να «επικοινωνήσει απευθείας μαζί μας ή ανώνυμα με το Crime Stoppers».

Μια πρώην ασθενής που υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία, δήλωσε στο ABC ότι η διαδικασία «αργούσε πολύ».

«Είναι μια ανακούφιση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ορόσημο και έπρεπε να γίνει γνωστό ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες», σχολίασε η πρώην ασθενής.

Η αστυνομία λέει ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από Australian Broadcasting Corporation, RNZ