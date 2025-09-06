Ομογενής ο 57χρονος που πέθανε από επίθεση καρχαρία κάνοντας σερφ σε παραλία στο Σίδνεϊ

Συγκλονισμένη είναι η ελληνική ομογένεια στην Αυστραλία από τον θάνατο του 57χρονου Μερκούρη Ψυλλάκη (Mercury Psillakis), ο οποίος σκοτώθηκε το πρωί του Σαββάτου έπειτα από επίθεση καρχαρία, ενώ έκανε σέρφ στην παραλία Long Reef Beach στο Σίδνεϊ.

Ο Ψυλλάκης βρισκόταν στη θάλασσα για περίπου μισή ώρα, σε απόσταση 100 μέτρων από την ακτή, όταν δέχθηκε επίθεση από έναν «μεγάλο» καρχαρία, όπως ανέφερε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας. Οι φίλοι του κατάφεραν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην ακτή, όμως λίγη ώρα αργότερα η σορός του εντοπίστηκε να επιπλέει στη σανίδα. Δύο άτομα έσπευσαν να τη σύρουν στην ακτή, όπου έγιναν προσπάθειες ανάνηψης χωρίς αποτέλεσμα.

«Οι προσπάθειες ανάνηψής του ήταν ανεπιτυχείς», δήλωσε ο επιθεωρητής της αστυνομίας Σμαρτ Τόμπσον σε συνέντευξη Τύπου.

«Ήταν αγαπητός σε όλη την κοινότητα»

Ο θάνατός του έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία του Dee Why, όπου ζούσε από παιδί μαζί με τον δίδυμο αδελφό του, Μάικ. Σύμφωνα με τα αυστραλιανά ΜΜΕ, «σχεδόν όλοι» στην περιοχή γνώριζαν τον Μερκούρη Ψυλλάκη και τον περιγράφουν ως έναν ζεστό, φιλόξενο άνθρωπο, πάντα παρόντα στην παραλία.

Tα αδέλφια Μερκούρης και Μάικ Ψυλλάκης / Φωτ: Facebook

Τα δίδυμα αδέλφια μεγάλωσαν στο Dee Why, λάτρεψαν το σέρφινγκ και έγιναν ενεργά μέλη της τοπικής κοινότητας. Ο «Merc», όπως τον αποκαλούσαν χαϊδευτικά, υπήρξε πρωταθλητής του Long Reef Boardriders Association το 1994, ενώ ο αδελφός του ακολούθησε πέντε χρόνια αργότερα. Ο ίδιος είχε οργανώσει πρόσφατα ένα «paddle out» στη μνήμη ενός παλιού σέρφερ που είχε φύγει από τη ζωή.

Η τραγωδία σημειώθηκε μάλιστα την παραμονή της Γιορτής του Πατέρα στην Αυστραλία. Η είδηση έχει συγκλονίσει τη σύζυγό του, Μαρία, τη μικρή τους κόρη και τον δίδυμο αδελφό του, που δέχονται στήριξη από την τοπική κοινωνία.

