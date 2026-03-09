Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν: «Είναι μια βραχυπρόθεσμη εκδρομή, ο κόσμος μας σέβεται περισσότερο από ποτέ»

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στη Φλόριντα, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τον συνεχιζόμενο πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν ως μια «βραχυπρόθεσμη εκδρομή».

«Η χώρα μας τα πάει πολύ καλά. Εννοώ, σε ένα επίπεδο που κανείς δεν περίμενε. Κάνουμε μια μικρή εκδρομή επειδή αισθανθήκαμε ότι έπρεπε να το κάνουμε για να απαλλαγούμε από κάποιο κακό. Νομίζω ότι θα δείτε ότι θα είναι μια βραχυπρόθεσμη εκδρομή», ανέφερε, ενώ αποκάλεσε την Επιχείρηση Epic Fury «μία από τις πιο σύνθετες και εντυπωσιακές επιχειρήσεις που έχουν διεξαχθεί ποτέ».

Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε, πόσο του αρέσει η ονομασία, «ακόμα περισσότερο από το Midnight Hammer, όπου εξουδετερώσαμε το πυρηνικό δυναμικό [του Ιράν]», σχολιάζοντας, πως: «Ήταν μια μεγάλη μέρα, γιατί αν δεν το είχαμε κάνει αυτό, θα είχαν αποκτήσει πυρηνικά όπλα μέσα σε δύο εβδομάδες, και νομίζω ότι θα βρισκόμασταν σε μια πολύ διαφορετική κατάσταση».

Ομιλία Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν: «Ο κόσμος μας σέβεται τώρα περισσότερο»

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί, ότι η Τεχεράνη άρχισε να οργανώνει ξανά το πυρηνικό πρόγραμμα που, όπως υποστήριξε, είχε «καταστραφεί» από τις αμερικανικές επιθέσεις τον Ιούνιο του περασμένου έτους.

«Ο κόσμος μας σέβεται τώρα περισσότερο από ό,τι μας έχει σεβαστεί ποτέ», λέει ο Τραμπ, επαινώντας τον αμερικανικό στρατό που «όμοιό του δεν έχει ξαναδεί».

Δεν παρέλειψε να απορρίψει για ακόμη μία φορά τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, λέγοντας ότι «κανείς δεν έχει ιδέα» ποιος θα κυβερνήσει το Ιράν, παρά το γεγονός ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει επιλεγεί για τον ρόλο αυτό.

«Οι τρομοκράτες ηγέτες τους έχουν φύγει ή μετρούν τα λεπτά μέχρι να φύγουν. Και τώρα, κανείς δεν έχει ιδέα ποιοι είναι οι άνθρωποι που θα ηγηθούν της χώρας», ανέφερε.

«Δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι ο εχθρός να ηττηθεί ολοκληρωτικά και αποφασιστικά», τόνισε στην ομιλία του.

WSJ: «Ο Τραμπ είναι ανοικτός στο ενδεχόμενο να σκοτωθεί ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «ανοιχτός στο ενδεχόμενο να σκοτωθεί ο Χαμενεΐ εάν δεν υποκύψει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ», ανέφερε νωρίτερα σε δημοσίευμά της η Wall Street Journal.

Ειδικότερα, η WSJ επικαλείται πληροφορίες από «νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους», σύμφωνα με τους οποίους: «Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε σε συνεργάτες του ότι θα υποστήριζε τη δολοφονία του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αν αποδειχθεί απρόθυμος να υποχωρήσει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ, όπως η διακοπή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν».

Νωρίτερα, ο Τραμπ απέρριψε τα σενάρια περί αποστολής χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, ενώ δήλωσε πως «δεν είναι ευχαριστημένος με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ».

Σε συνέντευξή του στο New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βρίσκονται «ούτε καν κοντά» στο ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν για την προστασία πυρηνικών εγκαταστάσεων, ενώ παράλληλα εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας.

Με πληροφορίες από The Guardian