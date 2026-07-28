Ομάν: Παρουσίασε στο Ιράν σχέδιο για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ - Τι προβλέπεται

Το Ομάν παρουσίασε στο Ιράν ένα σχέδιο που υποστηρίζεται από τα κράτη του Κόλπου για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, το οποίο περιλαμβάνει τη συλλογή εθελοντικών τελών για τη χρήση του, όπως ανέφεραν στο Reuters την Τρίτη μια πηγή από τον Κόλπο και ένας δυτικός διπλωμάτης.

Το σχέδιο θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για τον τερματισμό της διαταραχής του εμπορίου μέσω των Στενών, η οποία προκαλείται από τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διέκοψε ξαφνικά το Σαββατοκύριακο μια βομβιστική εκστρατεία των ΗΠΑ διάρκειας δύο εβδομάδων, σε μια ακόμη στρατηγική αναστροφή της πολιτικής του, δήλωσε ότι διεξάγονται «καλές συνομιλίες» με το Ιράν, αλλά απείλησε να ξαναρχίσει τις επιθέσεις, εκτός αν οι διαπραγματεύσεις αποφέρουν αποτελέσματα.

Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τι προβλέπει η πρόταση για τα Στενά του Ορμούζ

Η Ουάσινγκτον ξεκίνησε την ανανεωμένη εκστρατεία βομβαρδισμών νωρίτερα αυτό το μήνα, με στόχο να σπάσει την κυριαρχία του Ιράν στα Στενά, μέσω των οποίων διέρχονταν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου πριν από τον πόλεμο.

Το Ιράν έκλεισε ουσιαστικά τα Στενά σε πλοία εκτός από τα δικά του, μετά την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Μια συμφωνία τον περασμένο μήνα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν τα άνοιξε εν μέρει, αλλά η συμφωνία κατέρρευσε στις αρχές Ιουλίου, αφού το Ιράν πυροβόλησε πλοία που χρησιμοποιούσαν ένα κανάλι το οποίο δεν εγκρίνει.

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Το Ιράν έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να διαχειρίζεται τα Στενά από κοινού με το Ομάν, το οποίο ελέγχει την απέναντι ακτή, και να εισπράττει τέλη εξυπηρέτησης από τα πλοία που το χρησιμοποιούν. Η Ουάσινγκτον επιθυμεί να επιστρέψει στην κατάσταση που επικρατούσε πριν από τον πόλεμο, όταν τα πλοία μπορούσαν να διέρχονται ελεύθερα χωρίς να καταβάλλουν τέλη, και υποστηρίζει ότι η επιβολή υποχρεωτικών τελών θα ήταν παράνομη.

Σύμφωνα με την πρόταση του Ομάν, το Ιράν δεν θα ασκεί αποκλειστικό έλεγχο και οι εισφορές θα είναι εθελοντικές, όπως δήλωσαν στο Reuters η πηγή από τον Κόλπο και ο δυτικός διπλωμάτης που έχουν ενημερωθεί για το θέμα.

Το σύστημα θα είναι ανάλογο με αυτό που ισχύει στα Στενά της Μαλάκκα στην Ασία, όπου η Ινδονησία, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη ζητούν από τα πλοία να καταβάλλουν εθελοντικές εισφορές για τη χρηματοδότηση της ναυσιπλοΐας, της προστασίας του περιβάλλοντος και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Ο δυτικός διπλωμάτης το συνέκρινε με έναν εθελοντικό φόρο άνθρακα για τις πτήσεις, όπου όποιος αγοράζει αεροπορικό εισιτήριο μπορεί να επιλέξει να τσεκάρει ένα κουτάκι αν επιθυμεί να πληρώσει για την αντιστάθμιση των εκπομπών του.

Η πηγή από τον Κόλπο ανέφερε ότι μέχρι το βράδυ της Δευτέρας δεν είχε υπάρξει επίσημη απάντηση από το Ιράν στην πρόταση. Αξιωματούχοι του Ομάν συναντήθηκαν με Ιρανούς στην Τεχεράνη το Σαββατοκύριακο.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, συζήτησε το θέμα των Στενών του Ορμούζ με τους ομολόγους του από το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία τη Δευτέρα και τόνισε την ανάγκη για περιφερειακή συνεργασία, σύμφωνα με δήλωση του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Προειδοποιήσεις Τραμπ για νέες επιθέσεις

Ο Τραμπ διέκοψε την τελευταία σειρά αεροπορικών επιθέσεων, αφού έλαβε συμβουλές από στρατιωτικούς διοικητές ότι η στρατηγική αυτή είχε εξαντλήσει τις δυνατότητές της. Οι 13 νύχτες των ανανεωμένων βομβαρδισμών των ΗΠΑ προκάλεσαν δεκάδες θανάτους στο Ιράν και κατέστρεψαν γέφυρες και σήραγγες σε ολόκληρο το νότο, καθώς και στρατιωτικούς στόχους.

Το Ιράν είχε ανταποκριθεί με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων σε γειτονικές χώρες, οι οποίες προκάλεσαν το θάνατο τεσσάρων στρατιωτικών, καθώς και με επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών σε κράτη του Κόλπου, οι οποίες, όπως δήλωσε, αποτελούσαν αντίδραση στις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις όσο το κάνει και η Ουάσινγκτον. Ωστόσο, τη Δευτέρα αναφέρθηκαν επιθέσεις με drones στην Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία και το βόρειο Ιράν, ενώ η Ιορδανία ανέφερε την κατάρριψη ενός ακόμη drone την Τρίτη.

Μιλώντας τη Δευτέρα, ο Τραμπ εξέφρασε αισιοδοξία για μια συμφωνία που θα θέσει τέλος στη σύγκρουση πέντε μηνών, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα ξαναρχίσουν αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

«Πιστεύω ότι υπάρχουν καλές πιθανότητες να συμβεί κάτι, και αν συμβεί, ωραία, αν όχι, θα επιστρέψουμε σε αυτό που κάναμε πριν από δύο ημέρες».

Το Ιράν δηλώνει ότι δεν έχει επιδιώξει νέες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες κατηγορεί ότι παραβίασαν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον περασμένο μήνα σχετικά με ένα πλαίσιο συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου.

Η λήξη της αμερικανικής εκστρατείας βομβαρδισμών το Σαββατοκύριακο προκάλεσε πτώση των τιμών του πετρελαίου κατά περίπου 8% τη Δευτέρα, ενώ η πτώση συνεχίστηκε και την Τρίτη.

Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη κατέληξαν τον Ιούνιο σε συμφωνία σχετικά με ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων που προορίζεται να πραγματοποιηθεί έως τα τέλη Αυγούστου, με σκοπό την επίλυση σημαντικών ζητημάτων, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ωστόσο, οι δύο πλευρές διαφωνούν ως προς την ερμηνεία της διατύπωσης του μνημονίου σχετικά με το στενό, με την Ουάσινγκτον να επιμένει ότι αυτό απαιτεί από την Τεχεράνη να επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση, ενώ το Ιράν υποστηρίζει ότι του παρέχει την εξουσία να εποπτεύει τη διέλευση.

Με πληροφορίες από Reuters