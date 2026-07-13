Ολοκληρώθηκαν τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν: Νέα κλιμάκωση στις σχέσεις των δύο χωρών

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση νέου κύματος αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν, τα οποία έπληξαν δεκάδες στόχους σε διάφορες περιοχές με τη χρήση όπλων ακριβείας.

Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, οι επιχειρήσεις είχαν ως στόχο να περιορίσουν την ικανότητα της Τεχεράνης να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά πλοίων και της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η CENTCOM διευκρίνισε ότι τα πλήγματα, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στις 12 Ιουλίου, στόχευσαν για πρώτη φορά ιρανικά στρατιωτικά συστήματα αεράμυνας, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, πυραυλικά συστήματα, πλατφόρμες εκτόξευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και μικρά ταχύπλοα σκάφη.

BREAKING: Iran's IRGC announces the full destruction of fuel tanks and Patriot air defense systems at the US Ali Al-Salem Air Base in Kuwait, and an FPS strategic radar system at the Ahmed Al-Jaber Air Base in Kuwait, in the third phase of its response to today's US strikes, per… — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) July 13, 2026

ΗΠΑ - Ιράν: Τι περιλάμβαναν οι επιχειρήσεις

Στις επιχειρήσεις, όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, συμμετείχαν αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία, καθώς και επιθετικά μη επανδρωμένα εναέρια και θαλάσσια μέσα, γεγονός που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, καταδεικνύει τη διεύρυνση της στρατιωτικής εκστρατείας και την ποικιλία των μέσων που χρησιμοποιούνται.

Η αμερικανική διοίκηση υπογράμμισε ότι οι δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα των εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, κατηγορώντας παράλληλα το Ιράν ότι συνεχίζει αυτό που χαρακτήρισε «απρόκλητη επιθετικότητα, παρενοχλήσεις και απειλές».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ και τόνισε ότι η θαλάσσια οδός πρέπει να παραμείνει ανοικτή για το διεθνές εμπόριο.

Νέα κλιμάκωση ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ

Το νέο κύμα πληγμάτων ακολούθησε την κλιμάκωση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, η οποία περιλάμβανε επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ και την ανακοίνωση του Ιράν για επιβολή περιορισμών στις θαλάσσιες διελεύσεις, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται κανονικά υπό την προστασία των δυνάμεών τους.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι τις τελευταίες ώρες αναχαίτισε έναν ιρανικό πύραυλο Κρουζ και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, αφού δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης άνοιξαν πυρ εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστήριξε ότι τα αμερικανικά πλήγματα υπονόμευσαν τις διπλωματικές προσπάθειες που είχαν καταβληθεί τους τελευταίους μήνες και κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι παραβίασε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, επαναφέροντας την ένταση στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Τα πλήγματα συνέπεσαν με αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης για εκρήξεις στις περιοχές Μπαντάρ Αμπάς, στο νησί Κεσμ, στο Τζασκ, στο Σιρίκ, στην Μπουσέρ και στη Χουζεστάν. Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν.

Η νέα κλιμάκωση σημειώνεται ενώ οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για την παρεμπόδιση της διεθνούς ναυσιπλοΐας, εντείνοντας τις ανησυχίες για ενδεχόμενη περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης και τις επιπτώσεις της στις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες και στις τιμές του πετρελαίου.

Με πληροφορίες από Sky News Arabia